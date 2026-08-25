Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone, tra cui un minorenne, sono state arrestate per truffa ai danni di un’anziana, dopo essere state intercettate sull’autostrada A/1 nel tratto di Fiano Romano. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Stradale di Roma Nord nell’ambito dei controlli contro i reati predatori.

L’intervento a Fiano Romano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi quando una pattuglia della Polizia Stradale di Roma Nord, impegnata in un servizio di vigilanza, ha individuato un’autovettura a noleggio già segnalata per possibili episodi di truffa.

A bordo si trovavano un uomo e una donna, la cui presenza aveva destato sospetti tra gli agenti.

Durante il controllo, i due occupanti del veicolo hanno mostrato un evidente nervosismo, fornendo risposte vaghe e contraddittorie sulle ragioni del loro viaggio. Questo atteggiamento ha spinto gli agenti a procedere con una perquisizione personale e del veicolo. La donna è stata trovata in possesso di un involucro contenente circa un grammo di cocaina, mentre il giovane, risultato poi minorenne, dopo una breve resistenza ha consegnato spontaneamente 3 scatoline contenenti monili in oro e contanti per un totale di 700 euro.

La denuncia e la collaborazione tra forze dell’ordine

Nel frattempo, la vittima della truffa, un’anziana residente a Colle Val d’Elsa, si era recata presso la locale stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia.

Gli accertamenti svolti in collaborazione tra la Polizia Stradale e i Carabinieri hanno permesso di confermare la dinamica del reato. La donna ha riconosciuto senza esitazione sia i propri gioielli sia il giovane truffatore, che si era introdotto nella sua abitazione fingendosi un appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Le misure adottate e la restituzione della refurtiva

I due fermati sono stati arrestati e messi a disposizione delle autorità competenti: la Procura della Repubblica di Rieti per la donna e la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma per il giovane.

Per la donna è stata disposta l’immediata liberazione dopo la convalida dell’arresto, mentre il minore è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’intera refurtiva, riconosciuta formalmente dalla vittima, è stata restituita ai suoi familiari.

L’operazione si è svolta tra il territorio di Roma Nord, Fiano Romano e Colle Val d’Elsa, con il coordinamento delle autorità giudiziarie di Rieti.

IPA