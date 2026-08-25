Ennesima tentata truffa a un'anziana vicino Rieti, coinvolto un minorenne: il bottino del raggiro
Due persone, tra cui un minorenne, arrestate per truffa a danno di un'anziana: fermati sull'A1 e refurtiva restituita.
Due persone, tra cui un minorenne, sono state arrestate per truffa ai danni di un’anziana, dopo essere state intercettate sull’autostrada A/1 nel tratto di Fiano Romano. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Stradale di Roma Nord nell’ambito dei controlli contro i reati predatori.
- L'intervento a Fiano Romano
- La denuncia e la collaborazione tra forze dell'ordine
- Le misure adottate e la restituzione della refurtiva
L’intervento a Fiano Romano
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi quando una pattuglia della Polizia Stradale di Roma Nord, impegnata in un servizio di vigilanza, ha individuato un’autovettura a noleggio già segnalata per possibili episodi di truffa.
A bordo si trovavano un uomo e una donna, la cui presenza aveva destato sospetti tra gli agenti.
Durante il controllo, i due occupanti del veicolo hanno mostrato un evidente nervosismo, fornendo risposte vaghe e contraddittorie sulle ragioni del loro viaggio. Questo atteggiamento ha spinto gli agenti a procedere con una perquisizione personale e del veicolo. La donna è stata trovata in possesso di un involucro contenente circa un grammo di cocaina, mentre il giovane, risultato poi minorenne, dopo una breve resistenza ha consegnato spontaneamente 3 scatoline contenenti monili in oro e contanti per un totale di 700 euro.
La denuncia e la collaborazione tra forze dell’ordine
Nel frattempo, la vittima della truffa, un’anziana residente a Colle Val d’Elsa, si era recata presso la locale stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia.
Gli accertamenti svolti in collaborazione tra la Polizia Stradale e i Carabinieri hanno permesso di confermare la dinamica del reato. La donna ha riconosciuto senza esitazione sia i propri gioielli sia il giovane truffatore, che si era introdotto nella sua abitazione fingendosi un appartenente all’Arma dei Carabinieri.
Le misure adottate e la restituzione della refurtiva
I due fermati sono stati arrestati e messi a disposizione delle autorità competenti: la Procura della Repubblica di Rieti per la donna e la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma per il giovane.
Per la donna è stata disposta l’immediata liberazione dopo la convalida dell’arresto, mentre il minore è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’intera refurtiva, riconosciuta formalmente dalla vittima, è stata restituita ai suoi familiari.
L’operazione si è svolta tra il territorio di Roma Nord, Fiano Romano e Colle Val d’Elsa, con il coordinamento delle autorità giudiziarie di Rieti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.