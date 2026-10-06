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Due persone sono state arrestate e costrette alla restituzione della refurtiva a Sant’Agata di Militello (Messina), con l’accusa di aver truffato una donna di 77 anni con lo stratagemma del falso nipote. I due avrebbero indotto l’anziana a consegnare denaro e gioielli con il pretesto di aiutare dei familiari coinvolti in un’emergenza, risultata infondata. I presunti responsabili sono stati fermati dopo un inseguimento in autostrada.

L’ennesima truffa, questa volta a Sant’Agata di Militello

La vicenda ha avuto inizio quando una donna di 77 anni, residente a Sant’Agata di Militello (Messina), è stata contattata telefonicamente da ignoti che, con la nota tecnica della truffa del “falso nipote”, l’hanno convinta che alcuni suoi familiari fossero trattenuti presso una caserma dei Carabinieri e che fosse necessario consegnare una somma di denaro per il loro rilascio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi hanno sfruttato la preoccupazione dell’anziana per i suoi cari. Dopo la telefonata, un complice si è presentato alla porta della donna, spacciandosi per un maresciallo dei Carabinieri.

Con questa falsa identità è riuscito a farsi consegnare 700 euro in contanti e diversi monili in oro, per un valore complessivo superiore a 6mila euro. L’anziana, convinta della necessità di aiutare i familiari, ha ceduto i beni senza sospettare la truffa.

L’inseguimento in autostrada

Ricevuta la segnalazione della truffa, gli agenti del commissariato di Sant’Agata di Militello hanno immediatamente avviato le ricerche dei responsabili.

Poco dopo hanno individuato un’auto sospetta lungo la bretella di accesso all’autostrada A20. Il conducente, alla vista della Polizia, ha ignorato l’alt e ha accelerato bruscamente, rischiando di investire un agente e dando così inizio a un pericoloso inseguimento lungo l’autostrada.

La cattura e il recupero della refurtiva

La fuga dei sospetti si è conclusa nei pressi di uno svincolo autostradale, dove i poliziotti sono riusciti a bloccare l’auto e a fermare i due occupanti, un uomo e una donna.

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno recuperato l’intera somma di 700 euro in contanti e circa 80 grammi di preziosi in oro, parte dei quali erano nascosti nell’auto e parte custoditi dalla donna. I monili sono stati riconosciuti dalla vittima e successivamente restituiti.

Gli arresti e l’appello della Polizia

La coppia fermata a bordo dell’auto è stata arrestata con l’accusa di truffa. La Polizia di Stato ha colto l’occasione per rinnovare l’appello alla cittadinanza, in particolare alle persone anziane e ai loro familiari, invitando a diffidare da improvvise richieste telefoniche di denaro o oggetti di valore.

Gli agenti hanno ricordato che nessuna Forza dell’ordine richiede mai la consegna di contanti a domicilio per cauzioni e hanno suggerito, in caso di dubbio, di contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.

IPA