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Si sarebbe spacciato per un carabiniere per farsi consegnare oggetti di valore da un anziano. Per questo motivo un 19enne è stato arrestato in flagranza per truffa a Novara, mentre ritirava i beni.

L’intervento in casa di un anziano a Novara

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di martedì 17 novembre, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno raggiunto l’abitazione di un residente del centro di Novara, che aveva segnalato un possibile tentativo di truffa. I poliziotti erano già impegnati in servizi mirati contro i reati predatori.

Gli agenti sono arrivati prima che si presentasse il cosiddetto incaricato al ritiro. Il giovane, cittadino incensurato, nato in provincia di Trapani e residente nel Milanese, è entrato nell’appartamento dell’uomo, di 79enne, e si è impossessato di alcuni suoi beni. Quando si è qualificato come carabiniere, la Squadra Mobile lo ha fermato e lo ha tratto in arresto.

L’anziano aveva già subito una truffa simile nel 2025. Ha presentato querela e gli oggetti che il giovane aveva tentato di sottrarre gli sono stati restituiti subito.

Come funziona la truffa del finto carabiniere

La tecnica prevede che un primo complice telefoni alla vittima fingendosi un rappresentante delle Forze dell’Ordine. Al malcapitato racconta che è stato commesso un reato e che potrebbe esserne coinvolto, poi lo induce, anche con minacce, a preparare denaro e oggetti preziosi: potrebbero, sostiene, essere parte della presunta refurtiva.

In seguito un secondo complice si presenta a casa per ritirare i beni, con il pretesto di controllarli. Le vittime, spesso anziane e fragili, possono impiegare anche alcune ore a capire di essere state raggirate, perdendo così beni e gioielli dal valore economico e affettivo.

Il monito della polizia

La Polizia ricorda che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine può chiedere la consegna di contanti o oggetti preziosi e invita a segnalare richieste di questo tipo al Numero Unico di Emergenza 112.

Il provvedimento è stato eseguito sulla base degli elementi probatori raccolti finora, ma le indagini continuano.

IPA