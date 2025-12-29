Ennio Doris fondatore di Banca Mediolanum raccontato nel film "C’è anche domani", quanto c'è di vero

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il film “C’è anche domani” racconta la vita di Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum che scosse la finanza mondiale rimborsando di tasca propria i clienti dopo il crack Lehman Brothers. Ma quanto c’è di vero nella pellicola con Massimo Ghini? Tra il sacrificio personale da 120 milioni di euro, il patto d’acciaio con Silvio Berlusconi e le origini umili come venditore porta a porta, emerge il ritratto di un uomo che ha trasformato un impero miliardario in una missione etica.

Il film su Ennio Doris

La messa in onda su Canale 5 il 29 dicembre del biopic “Ennio Doris – C’è anche domani” (tratto dall’omonimo libro scritto dal diretto interessato) riaccende i riflettori su una delle figure più discusse del capitalismo italiano.

Il film ruota attorno a un evento che ha dell’incredibile per il mondo bancario: la decisione di rimborsare i risparmiatori travolti dal fallimento della Lehman Brothers nel 2008.

ANSA

Lucrezia Lante della Rovere, il regista Giacomo Campiotti e Massimo Ghini durante la presentazione del film su Ennio Doris

Se sullo schermo il gesto viene dipinto come un’eroica risoluzione morale presa davanti alla famiglia nel salotto di casa, la realtà storica ci consegna un’operazione finanziaria di una complessità ingegneristica senza precedenti, che vide Doris e la Fininvest di Berlusconi sborsare una cifra mostruosa per salvare la reputazione del marchio.

Il libro su Ennio Doris è acquistabile su Amazon

Cosa successe dopo il fallimento della Lehman Brothers

Il perno della narrazione cinematografica è la scena-chiave a Palazzo Mezzanotte, dove Doris annuncia che l’esborso non graverà sugli azionisti di minoranza né sui bilanci della banca.

Nella realtà, i documenti societari del 22 ottobre 2008 confermano la sostanza del gesto, ma con dettagli tecnici meno poetici e più rigorosi.

Il fondatore e il Gruppo Berlusconi misero sul piatto un pacchetto da 120 milioni di euro attraverso la rinuncia ai dividendi e un finanziamento subordinato.

È la traduzione pratica del celebre slogan “la banca costruita intorno a te”: un’operazione di marketing e di etica talmente potente da aver segnato un “prima” e un “dopo” nella storia del credito in Italia.

Il rapporto con Berlusconi

Ma la pellicola non si ferma alla crisi finanziaria. Scava nelle radici di un uomo nato a Tombolo, nel padovano, figlio di un mediatore di bestiame, che partendo dal diploma di ragioneria è arrivato a costruire un patrimonio stimato da Forbes in 3,6 miliardi di dollari.

Il film ripercorre fedelmente l’incontro folgorante degli anni ’80 con Silvio Berlusconi, un sodalizio che portò alla nascita di Programma Italia e poi di Banca Mediolanum.

Quella tra Doris e il Cavaliere non era solo una partnership d’affari, ma un legame profondo che Berlusconi stesso definiva parte della sua “trinità amicale”, insieme a Gianni Letta e Fedele Confalonieri.

Il film non nasconde le fragilità degli ultimi anni, segnati dalla lotta contro una grave forma di nefrite, fino alla scomparsa avvenuta a Milano il 24 novembre 2021.