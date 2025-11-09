Enorme onda travolge dieci persone a Tenerife durante la tempesta, 3 morti e 15 feriti per il maltempo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tre persone sono morte e quindici sono rimaste ferite a Tenerife, travolte dalle onde generate da una forte tempesta. L’episodio più grave è avvenuto a Puerto de la Cruz, dove un’onda ha trascinato in mare dieci persone, ma altri incidenti si sono verificati a El Cabezo e La Guancha. Le autorità locali invitano alla prudenza, con l’arcipelago che resta in preallerta per il mare agitato.

Tenerife, tre morti e quindici feriti travolti dalle onde

Una violenta tempesta ha colpito l’isola di Tenerife, causando tre morti e quindici feriti in diversi incidenti lungo la costa. Il bilancio, confermato dai servizi di emergenza e ripreso da RTVE, riguarda episodi distinti ma ravvicinati, avvenuti nella giornata di ieri, sabato 8 novembre.

L’incidente più grave si è verificato a Puerto de la Cruz, nel nord dell’isola, dove un’onda improvvisa ha travolto dieci persone sul molo.

X @javicanarias Le immagini delle onde che si sono generate dopo la tempesta che ha colpito Tenerife: 3 persone morte e 15 feriti in diversi episodi

Una donna è deceduta in seguito a un arresto cardiaco, mentre altre tre persone sono state ricoverate in gravi condizioni. La polizia locale e diversi passanti hanno contribuito ai soccorsi prima dell’arrivo dei mezzi di emergenza, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Gli altri incidenti durante la tempesta

Gli altri due decessi si sono registrati in zone diverse dell’isola. A El Cabezo, nel sud, un uomo è stato trovato senza vita sulla spiaggia dopo essere stato travolto dal mare agitato.

Un secondo uomo è morto nel pomeriggio a La Guancha, nel nord di Tenerife, dopo essere stato recuperato in elicottero e trasportato al porto di Santa Cruz.

Il primo intervento della giornata è avvenuto invece a Taganana, dove sei turisti francesi sono stati travolti dalle onde. Cinque di loro sono stati trasportati in ospedale, uno dei quali con ferite moderate, mentre un sesto ha ricevuto cure sul posto..

L’imprudenza durante l’allerta costiera

Le autorità avevano diramato da venerdì un’allerta per fenomeni costieri, invitando residenti e visitatori a evitare spiagge e moli a causa delle forti mareggiate

Le onde hanno raggiunto i quattro metri di altezza, spinte da venti di forza sei e da un vortice ciclonico sull’Atlantico. Gli esperti spiegano che si è trattato di una “onda anomala”, un frangente eccezionale rispetto al moto ondoso medio, difficile da prevedere e potenzialmente mortale.

Uno degli interventi dei soccorritori, in un video condiviso dal profilo del reparto di Sicurezza e Emergenze del Governo delle Canarie

Le autorità canarie parlano di una tragedia dell’imprudenza: molti dei presenti si trovavano in aree interdette, nonostante la segnaletica e le barriere di sicurezza. Le Canarie restano in preallerta per tempesta e fenomeni costieri, e le istituzioni locali invitano la popolazione a rispettare le restrizioni lungo le zone a rischio.