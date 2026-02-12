Enrica Bardotti uccisa dal figlio Marco Paventi a Piobesi Torinese, seppellita nel bosco per la pensione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un’anziana di 85 anni è stata uccisa dal figlio per motivi legati al “timore” di perdere la pensione della donna. Lo ha confessato il figlio, ora sottoposto a fermo, spiegando il movente dietro al gesto violento. L’omicidio, verificatosi a Piobesi Torinese, risale alla metà dello scorso mese. Un’amica della vittima, non soddisfatta delle risposte del figlio sull’assenza della madre, ha contattato gli agenti. Il corpo è stato trovato in un bosco adiacente alla casa dove i due convivevano.

Omicidio a Piobesi Torinese

Da tempo non si riusciva a contattare l’anziana Enrica Bardotti. Allarmati, i conoscenti hanno sollecitato i carabinieri, in particolare la stazione di Carignano, ad andare a verificare le condizioni della donna.

Giunti all’abitazione di Piobesi Torinese, dove l’anziana viveva con il figlio, hanno notato l’assenza di entrambi. Sentiti i vicini, hanno rintracciato il figlio. Questi avrebbe inizialmente raccontato una versione dei fatti: l’aveva trovata già morta in casa.

Marco Paventi, il 59enne fermato, ha rilasciato dichiarazioni spontanee ed è stato sottoposto a fermo dalla polizia giudiziaria con l’accusa di omicidio e soppressione di cadavere. Dietro la morte, l’ipotesi del movente è la “paura” di perdere la pensione della madre.

Enrica Bardotti seppellita nel bosco

L’ottantacinquenne Enrica Bardotti non era reperibile da diverso tempo, quasi un mese. Dovrebbe essere questa la finestra di tempo nella quale presumibilmente il figlio ha ucciso la madre prima di nasconderne il corpo.

Sarebbe stato proprio il figlio Marco, dopo aver cercato di dare spiegazioni che non hanno convinto i carabinieri, a portare questi verso il bosco vicino all’abitazione torinese.

I carabinieri hanno così scoperto il corpo dell’anziana. Durante le dichiarazioni spontanee, il figlio ha ammesso di aver ucciso la madre e di averla seppellita nel bosco vicino casa.

Arrestato Marco Paventi

Dopo la confessione, i carabinieri hanno fermato Marco Paventi per l’omicidio della madre e per l’occultamento del cadavere.

L’uomo non aveva un’occupazione e questo conferma il movente dietro l’omicidio: il timore, dichiarato dallo stesso, di perdere la pensione della donna, quale unico suo mezzo di sostentamento.

Sentito dal pm della Procura di Torino, lo stesso avrebbe ammesso le responsabilità già confessate ai carabinieri. Da qui la richiesta di convalida del fermo. Sono in corso ulteriori indagini che, secondo il comunicato rilasciato dalla Procura di Torino, serviranno a far piena luce su ogni altro aspetto della vicenda.