Enrica Bonaccorti debilitata dal tumore al pancreas, Renato Zero ferma il concerto per salutarla

Renato Zero ha interrotto il concerto al Palazzo dello Sport a Roma per salutare Enrica Bonaccorti, in platea nonostante il tumore al pancreas che l’ha fortemente debilitata nell’ultimo periodo. La conduttrice, molto amica del cantante (i due sono stati anche fidanzati), ha assistito assieme alla figlia alla seconda data del tour “L’Orazero”. In tv ha raccontato: “Ho ripreso a fare la chemio”.

Il gesto di Renato Zero per Enrica Bonaccorti al concerto

Si è svolta domenica 25 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma la seconda tappa del tour “L’Orazero” di Renato Zero.

Il cantautore romano, nel bel mezzo dello show, ha interrotto il concerto per salutare Enrica Bonaccorti, presente come spettatrice assieme alla figlia.

Renato Zero è sceso in platea, si è avvicinato alla sua amica Enrica Bonaccorti e ha detto al pubblico: “Devo dare un abbraccio a una donna e voi capite il perché”. Il riferimento è al momento difficile che sta attraversando la conduttrice, alla quale lo scorso settembre è stato diagnosticato un tumore al pancreas.

Enrica Bonaccorti ha risposto: “Questo uomo mi ha rubato il cuore per sempre“.

Il rapporto tra Renato Zero ed Enrica Bonaccorti

Renato Zero ed Enrica Bonaccorti, negli anni Settanta, sono stati anche fidanzati per due anni. A proposito del suo rapporto con la conduttrice, il cantautore romano ha detto in una recente intervista al Corriere della Sera: “Il nostro è stato un percorso meraviglioso, che non teneva conto solo di un’esigenza fisica. Era uno scambio continuo di emozioni. Mi ha aiutato molto: conobbe un mecenate, mi fece fare un disco, che ahimè non rese ciò che costò”.

Ancora su Enrica Bonaccorti: “Con lei non è mai finita, il rapporto si può trasformare, gli attribuisci una carica diversa, che non è solo quella dell’amante. Certe vicinanze non vanno perdute”.

Sul tumore al pancreas che ha colpito l’amica, Renato Zero aveva poi riferito: “L’ho sentita. Tenace, meravigliosamente ostinata. Non ha intenzione di mollare”.

Come sta Enrica Bonaccorti, debilitata da un tumore al pancreas

Enrica Bonaccorti ha parlato del suo stato di salute nel corso della puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 domenica 25 gennaio.

La conduttrice, che ha 76 anni, ha detto: “Va così così, speravo meglio. Ho ripreso a fare la chemio perché non è cambiato granché. Ci sono giorni in cui va bene e giorni in cui va molto male”.

Il tumore al pancreas, al momento, non è operabile. “Fra qualche mese devo rifare le analisi e sperare di poter essere operata”, ha spiegato Enrica Bonaccorti.

I sintomi e i fattori di rischio del tumore al pancreas

Come spiegato sul sito della clinica Humanitas, esistono diversi tipi di tumori del pancreas, ma l’adenocarcinoma è la neoplasia al pancreas più comune. Si tratta di una malattia che ha origine nei dotti che trasportano gli enzimi digestivi prodotti dal pancreas, le cui cause sono attualmente ancora sconosciute.

Tra i fattori che possono accrescere il rischio di carcinoma del pancreas ci sono:

l’età (il rischio aumenta dopo i 60 anni);

sovrappeso e obesità, ma anche ridotta attività fisica, alto consumo di grassi saturi e alimentazione povera di verdure e frutta fresca;

pancreatiti, in particolare le forme di pancreatite cronica ereditaria;

diabete;

fumo di sigaretta (i fumatori hanno un rischio da 2 a 3 volte superiore rispetto ai non fumatori, rischio che diminuisce in caso di cessazione del fumo);

presenza di casi in famiglia;

familiarità per malattie genetiche come la mutazione del gene BRCA2, la sindrome di Peutz-Jeghers, la sindrome di Lynch, il melanoma-nevo multiplo atipico familiare.

Per quanto riguarda i sintomi del tumore al pancreas, nelle fasi iniziali il carcinoma del pancreas è spesso asintomatico.

Un sintomo precoce di neoplasia del pancreas è la comparsa improvvisa di diabete, specialmente in assenza di familiarità.

Uno dei sintomi con cui si manifesta il tumore del pancreas è l’ittero, che solitamente si associa a urine di colore scuro e feci di colore chiaro.

Quando la massa tumorale pancreatica comprime o infiltra i nervi circostanti, appare dolore, in genere di tipo sordo, spesso localizzato a sbarra ai quadranti addominali superiori e non di rado irradiato posteriormente alla schiena. Se il tumore pancreatico comprime o irrita lo stomaco, i sintomi possono essere invece nausea, mancanza di appetito, perdita di peso.

Gli altri messaggi di Renato Zero durante il concerto

Durante il suo concerto romano, Renato Zero ha lanciato anche altri messaggi. Il cantautore ha parlato dal palco del potere delle donne e di quelle a cui oggi viene tolta voce, con riferimento (implicito) al recente femminicidio di Federica Torzullo. Poi è partita la canzone ‘Libera’ e ha detto: “Dio ha creato un sacco vuoto, è l’uomo e poi ha fatto Eva”.

L’Orazero Tour di Renato Zero si apre con un video attacco all’aborto e alla politica, con l’immagine di un feto “non voluto” che urla alla madre “Mi hai ucciso!” e un tricolore che sbiadisce fino a diventare una bandiera bianca.

Il messaggio del cantautore: “Questa è l’ora zero per tutti. Siamo alle prese con dementi che credono di essere ancora bambini e giocano con le sorti del mondo, facendo scelte inumane. Non aspettiamo che le cose cambino da sole. Dobbiamo tornare in piazza, riavvicinarci, annullare le differenze tra chi ha più e chi meno”.