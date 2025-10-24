Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas che non si può operare, "ora devo iniziare la radioterapia"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Enrica Bonaccorti ha iniziato la radioterapia per combattere il tumore al pancreas non operabile che le è stato diagnosticato a luglio 2025. Lo ha spiegato la stessa attrice e conduttrice a distanza di quasi un mese dall’annuncio della malattia con una foto sui social. La 75enne ha parlato in un’intervista dell’impatto sulla sua vita della scoperte e della sua battaglia contro il cancro.

L’annuncio di Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti aveva rivelato i suoi problemi di salute a settembre con un post sul suo profilo Instagram, in cui appariva sulla sedia rotelle spinta dalla figlia Verdiana.

“È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è” aveva scritto.

La lotta contro il tumore

In una recente intervista al settimanale Gente, l‘attrice e presentatrice ha parlato della sua reazione nei giorni immediatamente dopo la diagnosi, raccontando di essersi rinchiusa in stanza e di essersi dedicata ai preparativi per il suo funerale, per la paura che le rimanessero pochissimi mesi di vita.

“Ero andata a ritirare i risultati delle analisi a seguito dell’intervento. Volevo chiedere se sarei potuta andare in vacanza, invece dopo tre giorni facevo già la prima seduta di chemioterapia: mi avevano trovato un tumore al pancreas”

La conduttrice 75enne ha raccontato di non aver più dolori o nausea dopo aver sospeso la chemioterapia, che l’ha però debilitata, e che adesso comincerà le sedute di radioterapia.

Bonaccorti ha spiegato che il suo tumore non si può operare perché “si è insinuato in un punto del corpo molto delicato” e di non credere nei miracoli, ma “nel domani”.

“Grazie ai racconti di chi c’era passato, di chi l’aveva superato o lo sta affrontando come me sono tornata ad avere uno sguardo verso il futuro e a credere che sia possibile andare avanti. Pare che l’atteggiamento positivo aiuti molto… dunque, guarirò!”

I sintomi del tumore al pancreas

Come spiegato dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, Airc, il tumore al pancreas non presenta nella fase iniziale sintomi particolari, se non disturbi vaghi di difficile interpretazione sia dai pazienti sia dai medici.

L’assenza di segni immediatamente riconoscibili porta a scoprire spesso la malattia quando è già estesa. Quando il tumore ha iniziato a diffondersi agli organi vicini o ha bloccato i dotti biliari si possono iniziare a manifestare sintomi come la perdita di peso e di appetito, ittero (colorazione gialla degli occhi e della pelle), dolore alla parte superiore dell’addome o alla schiena, debolezza, nausea o vomito.