Enrica Bonaccorti e il tumore non operabile, "torno a vivere" e legge una poesia dedicata a tutte le coppie

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Con una lunga intervista a cuore aperto Enrica Bonaccorti si è messa a nudo negli studi di Verissimo su Canale 5. Bonaccorti combatte una battaglia contro un tumore al pancreas non operabile. “Credevo di morire subito, ma ora torno a vivere”, ha confessato alla conduttrice Silvia Toffanin.

Enrica Bonaccorti e le cure contro il tumore

Il male, il tumore al pancreas, è incurabile con la chirurgia ma Enrica Bonaccorti riesce a mantenere alto il suo spirito: “Eccomi qua, con la parrucca!”, ha esordito entrando in studio. “Sto bene con questi capelli finti?”.

La parrucca Enrica Bonaccorti l’ha scelta da sola, ma è stata approvata dalla figlia Verdiana Pettinari, sua colonna in questo cammino.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

“Ho fatto tutte le terapie che mi hanno detto di fare, ho fatto tutta la chemioterapia, ho fatto tutta la radioterapia, ho finito dieci giorni fa e adesso per due mesi e mezzo non devo fare più nulla”, ha raccontato il volto storico della tv italiana. Ora la aspettano due mesi e mezzo di riposo dalle cure.

La scoperta della malattia

Bonaccorti ha raccontato la scoperta della malattia la scorsa estate: “Io non avevo assolutamente capito, così come con il cuore”. Il riferimento è all’operazione a cuore aperto del 2023.

L’unico campanello dall’allarme era solo un po’ di fiato corto: “Facevo un po’ fatica a fare i gradini… però non pensavo di avere una cosa così tragica come questa”. E poi la nausea, “come se fossi stata incinta… ma l’avevo capito di non essere incinta!”.

Tre giorni dopo il ritiro degli esami è iniziata la chemioterapia. A parte un po’ di “fiacca”, l’ex conduttrice racconta di non avere dolori.

Poi il periodo di distacco in cui non rispondeva al telefono e non accettava visite: “Sono stata proprio assente a me stessa”. Durante quei giorni, Bonaccorti non accettava interviste e non rispondeva neppure alle amiche: “Io non c’ero. Facevo finta di non esserci con me stessa, soprattutto con me stessa. Però non ero triste, non ero preoccupata. Non c’ero. Cancellata”.

La poesia di Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti ha deciso di leggere in studio una delle sue poesie, dedicata “a tutte le coppie”:

Amiamoci davvero, ma fingendo che non è niente vero quel che è vero, solo così si può imbrogliare il tempo, solo così il cuore non si stanca e vanno avanti le storie più felici. Senza cercare di così fai finta di nulla e vedrai che le cose vanno meglio.

L’ex conduttrice non aveva mai letto nulla di suo di fronte ad altri. Il suo desiderio è che i suoi scritti (poesie e novelle) vengano inseriti in una raccolta, quando lei non ci sarà più.