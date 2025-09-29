Enrica Bonaccorti è malata di tumore, la foto in carrozzina dall'ospedale: "Ho voglia di volare con voi"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Enrica Bonaccorti ha rivelato di essere malata di tumore: l’annuncio è arrivato su Instagram, dopo essersi isolata per alcuni mesi. Affiancata dalla figlia Verdiana, la conduttrice televisiva si è scusata e ha commosso i social, ricordando Eleonora Giorgi e ammettendo di non essere capace di “affrontare come lei” la malattia.

Il tumore di Enrica Bonaccorti

La 75enne Enrica Bonaccorti ha rivelato pubblicamente di avere un grave problema di salute. Condividendo un’immagine in sedia a rotelle, l’ex conduttrice ha lasciato intendere di essere malata di tumore, citando la compianta Eleonora Giorgi.

“È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione” ha esordito Bonaccorti nel post. “Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è”.

La conduttrice ha voluto scusarsi per il silenzio, ammettendo la sua fragilità. “Ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa” ha scritto su Instagram.

La citazione di Eleonora Giorgi

L’attrice Eleonora Giorgi annunciò pubblicamente a novembre 2023 di aver ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas. Fin da allora non nascose il suo cammino: parlò dei sintomi, dei cicli di chemioterapia, dell’operazione chirurgica per asportare parte del pancreas (e anche della milza), dei momenti di dolore e dell’impatto sul quotidiano.

Nelle interviste si prodigò per manifestare positività, malgrado la sua situazione, incoraggiando chi perde i capelli durante le cure a non vergognarsi.

L’11 marzo 2025, dopo una lunga battaglia, Eleonora Giorgi è scomparsa all’età di 71 anni, nella clinica Paideia di Roma, dove era ricoverata per la terapia del dolore. Il suo percorso pubblico, segnato da trasparenza, ironia e coraggio, le ha consegnato per sempre l’affetto e la stima del pubblico.

Enrica Bonaccorti malata, chi è

Figura poliedrica dello spettacolo italiano, Enrica Bonaccorti è nota soprattutto come conduttrice televisiva e radiofonica, ma in carriera ha svolto il ruolo di attrice, scrittrice e paroliera.

Originaria di Savona, classe 1949, ha iniziato la sua carriera in teatro e al cinema negli anni ’70, per poi affermarsi in televisione. Il periodo d’oro risale a metà anni ’80 con quiz iconici come “Pronto, chi gioca?” e la conduzione della prima edizione di “Non è la Rai” all’inizio degli anni ’90.

Bonaccorti è anche autrice di testi di canzoni celebri, tra cui “La lontananza” per Domenico Modugno, oltre che di numerosi romanzi. Negli ultimi anni ha svolto soprattutto il ruolo di ospite e opinionista in vari programmi tv.