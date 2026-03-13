Enrica Bonaccorti, Gabriele Paolini "disturbatore" fuori dalla camera ardente: "Non ha rispetto per i morti"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 13 marzo è stata aperta al pubblico la camera ardente di Enrica Bonaccorti, proprio nella clinica Ars Biomedica di Roma, dove il giorno prima è morta la conduttrice tv. All’esterno della struttura tanti giornalisti, ma anche Gabriele Paolini: il noto disturbatore ha fatto innervosire Edoardo Lucarelli, giornalista e inviato di Storie italiane: “Non ha rispetto nemmeno per i morti”, ha detto in diretta.

Camera ardente aperta al pubblico

La camera ardente è stata aperta al pubblico venerdì 13 marzo alle ore 10, e sarà possibile rendere omaggio a Enrica Bonaccorti.

Resterà accessibile fino a poco prima del funerale, previsto alle ore 15 di sabato 14 marzo alla Chiesa degli Artisti, sempre a Roma.

ANSA

Gabriele Paolini e l’invasione a “Storie italiane”

Nel frattempo, il via vai di persone comuni e personaggi dello spettacolo è iniziato, tutto testimoniato da diverse troupe televisive.

C’è ad esempio quella di Storie italiane, con Edoardo Lucarelli: l’inviato della trasmissione di Rai 1, condotta da Eleonora Daniele, si è reso protagonista di più collegamenti in diretta piuttosto insoliti.

Il giornalista, infatti, dopo aver preso la linea ha più volte camminato in cerchio. Il motivo? Sfuggire a Gabriele Paolini, noto disturbatore che spesso cerca di essere inquadrato dalle telecamere, così da poter apparire in tv: “Ci spostiamo un attimo perché c’è il solito disturbatore che non ha di meglio da fare… Eleonora, è complicato lavorare in questo momento. C’è il solito disturbatore che non ha nulla di meglio da fare che rovinare racconti televisivi, ma ci siamo abituati”, ha detto Lucarelli.

Pochi minuti dopo, dallo studio, Eleonora Daniele ha rilanciato: “Quando vuoi mi richiedi la linea, ho capito che c’è questo disturbatore, come al solito…”.

In quel momento, Lucarelli ha manifestato tutto il suo fastidio per la presenza di Paolini: “Non ha rispetto nemmeno per i morti, d’altronde…”.

“Facciamo finta di non vederlo, d’altra parte sta sempre in giro”, ha chiosato la conduttrice.

Chi è Gabriele Paolini

Gabriele Paolini è nato a Milano – ma è cresciuto a Roma – il 12 ottobre 1974.

Dal 2012 è nel Guinness dei primati proprio per le sue apparizioni di disturbo sul piccolo schermo, con questa motivazione: “Sabota regolarmente i collegamenti di giornalisti e presentatori su tv nazionali in Italia, incoraggiando l’uso del preservativo come parte della propria battaglia civile contro l’AIDS”.

L’Enciclopedia della televisione pubblicata da Garzanti, nella voce che lo riguarda lo definisce “l’uomo che ha fatto dell’apparazione catodica uno scopo primario dell’esistenza“.

Autodefinitosi “inquinatore televisivo“, nel 1995, dopo la morte di un amico per AIDS, ha deciso di iniziare una sua personale campagna a favore dell’uso dei preservativi, irrompendo nelle dirette dei programmi tv, con una prediliezione per i telegiornali: si piazza alle spalle degli inviati, esponendo cartelli con brevi messaggi provocatori di varia natura, facendo gesti scurrili come le corna, insultando politici o personaggi dello spettacolo e, in generale, infastidendo i giornalisti.

Tanto che alcuni inviati, non di rado, hanno usato la forza per allontanarlo: tra gli episodi più famosi, i calci e gli insulti di Paolo Frajese, inviato del Tg1 a Marsiglia per i Mondiali di calcio del 1998. Il filmato ha fatto il giro del mondo, infendo anche sulla Cnn.

Diverse le controversie giudiziarie, tra cui quella del 2010 col tribunale di Roma che l’ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per tentata estorsione, calunnia, diffamazione e molestie ai danni di Robert Bernocchi.

Il 12 maggio 2012, invece, lo stesso tribunale lo ha condannato a 6 mesi di carcere e ad un risarcimento di 30 mila euro per molestie nei confronti di tre giornalisti di Mediaset.

I suoi comportamenti gli hanno fatto inoltre rimediare fogli di via della durata di 3 anni dai comuni di Fiumicino e Milano, rispettivamente nel 2008 e nel 2011.

Il 10 novembre 2013 è stato arrestato con l’accusa di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile, ottenendo i domiciliari: due anno dopo è tornato libero con obbligo di firma due volte a settimana, sostenendo che non avrebbe più disturbato le trasmissioni tv.

Il 9 giugno 2017 è stato condannato a 5 anni di reclusione per produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minore: sentenza confermata anche dalla Cassazione.

Il 17 dicembre 2021 ha tentato il suicidio in carcere ingerendo degli psicofarmaci, venendo salvato in extremis dal personale penitenziario.

È uscito dal carcere di Rieti nell’ottobre 2024.