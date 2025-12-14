Enrica Bonaccorti ha poche speranze di guarire dal tumore al pancreas, la confessione in attesa degli esami

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Enrica Bonaccorti racconta come sta affrontando il tumore al pancreas: nel corso dell’ultima intervista, la conduttrice tv si è detta "più serena" dopo chemio e radioterapia, sostenuta dall’amore della figlia Verdiana. In attesa dell’esito dei prossimi esami, parla con lucidità e senza disperazione del percorso di cura, pur ammettendo di non avere "tantissime speranze".

La lotta contro il tumore al pancreas

Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", Enrica Bonaccorti è tornata a parlare a cuore aperto del suo percorso legato alla malattia oncologica annunciata pubblicamente a settembre.

La conduttrice e paroliera ha spiegato di attraversare una fase più serena dopo la diagnosi di tumore al pancreas. "Va meglio, sono molto più forte e positiva. La chemio e la radio le ho affrontate bene" ha affermato.

La differenza l’ha fatta il sostegno della figlia Verdiana, presente con lei in studio. "In questo periodo ho avuto molta più serenità e accudimento in famiglia, amore e attenzione: lei ne ha tantissime per me".

Come sta Enrica Bonaccorti

Pur senza nascondere la complessità del momento, la conduttrice ha precisato di non sentirsi sopraffatta. "Non sono disperata, non ho tantissime speranze ma non sono disperata" ha ammesso.

A raccogliere queste parole è stata Verdiana, ribadendo quanto sia centrale nella sua vita e che con il suo sostegno "non le accadrà nulla". Accanto a lei, ha spiegato, c’è anche una rete di amiche fidate, diventate nel tempo una vera famiglia allargata, capace di offrire supporto costante.

Parlando degli sviluppi clinici, Enrica Bonaccorti ha spiegato che il prossimo passaggio decisivo arriverà nel breve termine, quando i medici potranno valutare con chiarezza l’efficacia delle cure.

"Ho fatto tantissima radioterapia e i risultati non si possono vedere prima di un mese" ha spiegato. "Mi sento bene ma anche debole, anche se così si può vivere benissimo. Tra un mese saprò se dovrò continuare con le cure o non fare nulla. Magari, chissà, sarò guarita".

Chi è Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è una conduttrice televisiva, attrice e paroliera italiana, attiva da decenni nel mondo dello spettacolo e volto storico della televisione.

Nella sua carriera ha spaziato tra varietà, musica e intrattenimento, firmando anche testi di canzoni celebri (come "La lontananza") e distinguendosi per uno stile diretto e autentico, molto apprezzato dal pubblico.