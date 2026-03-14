Enrica Bonaccorti, i funerali a Roma: l’omelia con le parole di Renato Zero e il ricordo degli amici vip

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Il mondo dello spettacolo si riunisce a Roma per rendere l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, la conduttrice morta giovedì 12 marzo a causa di un tumore al pancreas. I funerali si sono tenuti alla Chiesa degli Artisti di Roma, il feretro è stato condotto all’interno sulle note de La lontanza di Domenico Modugno, mentre nell’omelia sono state recitate le parole scritte da Renato Zero in ricordo della cara amica.

I funerali di Enrica Bonaccorti

È la Chiesa di Santa Maria in Montesanto di piazza del Popolo, nota come la Chiesa degli Artisti, ad ospitare i funerali di Enrica Bonaccorti.

Nella Chiesa addobbata di rose bianche, il feretro è stato accompagnato dalla figlia di Enrica, Verdiana Pettinari.

ANSA

In sottofondo le note de La lontananza, celebre brano di Domenico Modugno che fu scritto proprio assieme alla conduttrice scomparsa lo scorso 12 marzo.

Ai piedi dell’altare, a incorniciare la bara, piante di limone e una corona di fiori che reca la dedica: “Amica mia”. A celebrare la funzione è monsignor Antonio Staglianò, rettore della Basilica.

Le parole di Renato Zero durante l’omelia

“Il nostro cuore è pieno di dolore ma siamo in un tempio santo dove vogliamo animare la speranza”: con queste parole il monsignore dà inizio alle celebrazioni, di fronte a una folla di parenti, amici ed affezionati ammiratori.

Nel corso dell’omelia, il parroco legge le parole che Renato Zero, che ne fu un grande amore, ha dedicato a Enrica: “Sorella, amica, complice”.

“Enrica penetra l’invisibile, vede le assenze e le dona voce. – prosegue – Percepisce i sorrisi, l’ironia pungente e li trasforma in parole. La morte non ha cancellato nulla di tutto questo, lo ha solo trasformato”.

È la canzone Il cielo di Renato Zero, quella ascoltata durante l’ultimo concerto, a fare da sottofondo all’uscita del feretro dalla Chiesa al termine della funzione.

Il ricordo degli amici e colleghi vip

Numerosi gli esponenti del mondo dello spettacolo riunitisi a Roma per porgere l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti.

Tra i primi ad arrivare lo stilista Guillermo Mariotto e l’ex marito Arnaldo Del Piave, che di Enrica dice “dava tanto amore”.

Presenti, tra gli altri, anche Alba Parietti, Mara Venier, Giorgio Panariello, Giancarlo Magalli, Miriana Trevisan e Stefania Orlando.

Ilona Staller, prima dell’ingresso in chiesa ricorda: “Su con la testa, vedrai che tutto si risolve. Mi rincuorava così Enrica, una donna dolce”.

Il collega e amico Alberto Matano dichiara che “Enrica era una donna di intelligenza rara e di raro spessore umano e quello che posso dire è che è consolatorio sapere che in questi mesi difficili che ha attraversato ha sentito l’abbraccio di tutti noi che le volevamo bene”.