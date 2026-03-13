Enrica Bonaccorti, i vip alla camera ardente alla clinica Ars Biomedica di Roma da Caterina Balivo a Luxuria

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È stata aperta la mattina del 13 marzo la camera ardente per Enrica Bonaccorti, morta a causa delle conseguenze di un tumore al pancreas il 12 marzo all’età di 76 anni, presso la clinica Ars Biomedica di Roma. Tanti vip hanno voluto salutare per l’ultima volta la conduttrice. I primi vip rendere omaggio alla conduttrice, giornalista e autrice, sono stati Eleonora Daniele, il maestro Gianni Mazza, Maria Teresa Ruta e Vladimir Luxuria. “Era molto amica di mia madre, l’ultima volta che l’ho vista era al concerto di Renato Zero”, il ricordo dell’ex deputata. “Mosca bianca in televisione”, le parole di Caterina Balivo che ha ricordato di averla ospitata nella sua trasmissione il 12 febbraio. I funerali di Enrica Bonaccorti si terranno sabato 14 marzo alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti a Roma.

Enrica Bonaccorti, i vip alla camera ardente

La camera ardente sarà aperta fino a sabato 14 marzo alle ore 12 per i parenti e per gli amici.

Agi riporta le parole del maestro Gianni Mazza che ha, anche lui, combattuto contro un tumore al pancreas.

ANSA

“Era una persona bella, si sa che quando si passa a miglior vita, è facile dirlo. ma lei era una donna veramente intelligente, un’autentica professionista”, le sue parole.

Vladimir Luxuria ha, invece, ricordato l’incontro al concerto di Renato Zero, quando l’artista scese dal palco per salutarla con un caloroso abbraccio.

“Era lì con un cappello leopardato per nascondere gli effetti della malattia che avanzava” ricorda.

E aggiunge: “La convinsi a toglierlo, dicendo che somigliava ad Annie Lennox. Mi confidò che Renato Zero gli aveva rubato il cuore vent’anni fa e non glielo aveva più restituito”.

Caterina Balivo, presente alla camera ardente, ha ricordato commossa la conduttrice.

“Enrica Bonaccorti era una mosca bianca, una donna garbata e perbene, capitata per caso in televisione”, le sue parole.

“Venne qualche settimana fa in trasmissione e ne sono molto felice perché riuscì ad abbracciare gli amici e i colleghi di sempre”, il ricordo di Caterina Balivo.

Enrica Bonaccorti, il ricordo di Eleonora Daniele

Anche Eleonora Daniele ha partecipato alla camera ardente di Enrica Bonaccorti.

La conduttrice ha sottolineato che “con lei ho attraversato i momenti più belli della mia vita”.

Come riporta LaPresse, Eleonora Daniele ha, poi, ricordato un regalo avuto da Enrica Bonaccorti: “Conservo la ballerina che mi ha regalato per il mio matrimonio, la tengo sempre nella mia camera, è un’immagine di gioia”.

Il volto di Storie Italiane si è detta sicura che la conduttrice scomparsa il 12 marzo avrebbe voluto essere “raccontata e ricordata con il sorriso e l’ironia che l’ha sempre caratterizzata e le ha dato la forza di lottare nei momenti più difficili, anche quelli della malattia”.

L’Agi riporta, anche, le parole di Matilde D’Errico, autrice e regista Rai: “L’ho conosciuta lo scorso anno, mi ha colpito di lei l’enorme cultura, l’enorme gentilezza, ma anche la grande competenza di cui era dotata. Una donna di una intelligenza profonda da cui dovremmo imparare tanto”, le sue parole.

All’esterno della struttura c’era anche il disturbatore Gabriele Paolini che ha fatto innervosire Edoardo Lucarelli, giornalista e inviato di Storie italiane.

Le lacrime della collega Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta, ospite della puntata di Storie Italiane del 13 marzo 2026, ha ricordato tra le lacrime Enrica Bonaccorti

“Era gentile con tutte le maestranze, era attenta e non pretendeva mai”, le sue parole.

La conduttrice l’ha ricordata per la sua scrupolosità e per l’attenzione che mostrava a tutti quelli che partecipavano con lei in una trasmissione.

“Nonostante la vita le abbia regalato momenti molti difficili, riuscì sempre a passare indenne con eleganza e grazie all’immensa cultura”, il ricordo di Maria Teresa Ruta.