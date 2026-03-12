Enrica Bonaccorti, il dolore di Eleonora Daniele in diretta tv: "Con me negli eventi più belli della mia vita"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Eleonora Daniele ha raccontato in diretta televisiva il suo dolore per la notizia della morte di Enrica Bonaccorti, arrivata nella mattinata di giovedì 12 marzo. La conduttrice di Storie italiane ha parlato del suo rapporto d’amicizia con Enrica Bonaccorti e ha inviato un messaggio speciale alla sua famiglia e, in particolare, alla figlia Verdiana.

Il dolore di Eleonora Daniele per Enrica Bonaccorti

Eleonora Daniele ha annunciato in diretta tv nel corso della puntata di Storie italiane di giovedì 12 marzo la notizia della morte di Enrica Bonaccorti, che si è spenta a distanza di meno di un anno dalla diagnosi di tumore al pancreas.

Eleonora Daniele ha commentato così la notizia: “Enrica era un’amica, una mia carissima amica. Ha partecipato agli eventi più belli della mia vita. Potete immaginare cosa significhi per me dare adesso questo annuncio. È stata qua (a Storie italiane, ndr) tante volte. Posso dire veramente ‘la nostra Enrica'”.

ANSA

Il messaggio di Eleonora Daniele alla figlia di Enrica Bonaccorti

Eleonora Daniele ha definito Enrica Bonaccorti “un volto della televisione italiana, una scrittrice, un’autrice, una donna che ha dato tantissimo a questo Paese e alla sua arte”.

Nel corso della puntata, la conduttrice ha anche voluto inviare un messaggio speciale alla famiglia di Enrica Bonaccorti.

Le sue parole: “Ha avuto una forza incredibile nell’affrontare la malattia. Mando un bacio a tutte le persone che hanno voluto bene a Enrica, a tutta la sua famiglia e alla figlia”.

Enrica Bonaccorti e l’amicizia con Eleonora Giorgi: il retroscena

Eleonora Daniele ha anche rivelato un retroscena sull’amicizia che legava Eleonora Giorgi ed Enrica Bonaccorti, entrambe morte dopo essere state colpite da tumore.

La conduttrice di Storie italiane ha raccontato: “Erano molto amiche con Eleonora Giorgi. Fu Enrica ad avvisarmi che Eleonora stava male“.

La stessa Enrica Bonaccorti, nel post social in cui aveva annunciato la scoperta della malattia, aveva fatto un riferimento a Eleonora Giorgi. Nel messaggio, ancora online, si legge: “Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa”.

I messaggi per Enrica Bonaccorti a Storie italiane

Nella puntata di giovedì 12 marzo di Storie italiane sono intervenuti tanti personaggi del mondo dello spettacolo per dedicare un pensiero a Enrica Bonaccorti, da Eva Grimaldi a Maria Teresa Ruta, passando per Benedicta Boccoli, Andrea Roncato, Alba Parietti, Gabriella Farinon, Massimo Dapporto e Barbara Alberti.

Anche Bruno Vespa, in collegamento telefonico, ha reso omaggio a Enrica Bonaccorti. Le sue parole: “È una brutta notizia, anche se era attesa purtroppo perché stava male da parecchio tempo. Ci eravamo anche sentiti un po’ di tempo fa. Mi dispiace perché era una grande professionista, un’amica sincera.

Vespa ha poi aggiunto: “Al di là dell’ammirazione per il coraggio e la presenza con cui ha gestito la sua malattia, ci ha dato una lezione di vita da grande donna, è una perdita grande perché è stata una professionista ineccepibile, con una bellissima voce e una bellissima presenza e un carattere forte. Mi dispiace veramente tanto”.