Enrica Bonaccorti morta a 76 anni, l'anno scorso le era stato diagnosticato un tumore al pancreas

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni. Lo scorso anno alla conduttrice televisiva era stato diagnosticato un tumore al pancreas. La notizia del decesso è stata comunicata dall’agenzia Adnkronos e confermata anche dalla trasmissione Mediaset Mattino 5 e dal direttore del Tg5 Clemente Mimun. Tra gli anni Ottanta e Novanta Enrica Bonaccorti è stata il volto di molte trasmissioni tv popolari in Rai e su Mediaset, come “Non è la Rai”, “Pronto, chi gioca?” e “Italia Sera”.

L’annuncio di Federica Panicucci sulla morte di Enrica Bonaccorti

Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5, ha commentato la notizia della morte di Enrica Bonaccorti in diretta, durante la puntata di giovedì 12 marzo.

Le sue parole: “Siamo colpitissimi, sappiamo che si era ammalata e aveva condiviso le fasi della sua malattia. Anche da Silvia Toffanin aveva raccontato la sua forza e il suo coraggio. La notizia ci ha veramente lasciato scossi“.

Il messaggio di Clemente Mimun per Enrica Bonaccorti

Anche il direttore del Tg5 Clemente Mimun ha dato notizia della morte di Enrica Bonaccorti. Su X ha scritto: “Addio a Enrica Bonaccorti, rip“.

Il racconto di Enrica Bonaccorti sul tumore al pancreas

A rivelare la diagnosi di tumore era stata la stessa Enrica Bonaccorti, lo scorso settembre, condividendo sui social dopo un periodo di silenzio uno scatto in ospedale, in sedia a rotelle vicino alla figlia Verdiana. A corredo dell’immagine era arrivato il suo annuncio:

“È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è… mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora (Giorgi, ndr), non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi“.

ANSA

Nei giorni successivi, Enrica Bonaccorti era tornata sull’argomento, chiarendo che il tumore l’aveva colpita al pancreas.

Nel corso dei mesi seguenti, la conduttrice ha raccontato in più occasioni in televisione le fasi della sua malattia.

Chi era Enrica Bonaccorti: la vita e la carriera

Classe 1949, Enrica Bonaccorti ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo sul finire degli anni Sessanta, avvicinandosi prima al teatro e poi agli sceneggiati televisivi. Ha anche lavorato in radio e alla stesura di alcuni testi di canzoni, tra cui due brani cantati da Domenico Modugno.

Risale agli anni Ottanta la sua ascesa come conduttrice televisiva. Ha ricevuto diversi premi individuali, tra cui il Telegatto del 1987 come personaggio femminile dell’anno.

Nel 1991 Enrica Bonaccorti ha guidato la prima stagione della popolare trasmissione “Non è la Rai“. L’anno successivo è approdata in prima serata per condurre, assieme a Red Ronnie, “Vota la Voce”.

La sua carriera è proseguita come conduttrice, ospite e opinionista di diverse trasmissioni. Tra il 2007 e il 2022 ha scritto anche quattro romanzi.

Le reazioni alla morte di Enrica Bonaccorti

Oltre a Federica Panicucci e a Clemente Mimun, anche altri popolari personaggi del mondo dello spettacolo hanno reso omaggio a Enrica Bonaccorti dopo la sua scomparsa.

Tra questi spicca il messaggio di Mara Venier, che su Instagram ha scritto: “Enrica mia, sarai sempre con me“.

Il post di Simona Ventura: “Il tuo coraggio resterà un esempio. Riposa in pace cara Enrica”.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.