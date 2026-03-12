Enrica Bonaccorti, per Bassetti "tumore al pancreas subdolo e bastardo": i sintomi dalla nausea all'ittero

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas che le era stato diagnosticato un anno fa. Un cancro “davvero subdolo e bastardo” secondo Matteo Bassetti, che ricorda che anche sua madre ha avuto questa forma tumorale. Il tumore al pancreas è infatti spesso privo di sintomi nelle fasi iniziali, per questo è difficile arrivare a una diagnosi precoce che consentirebbe di cercare di intervenire in tempo.

Morta Enrica Bonaccorti, il ricordo di Matteo Bassetti

Anche l’immunologo Matteo Bassetti ha voluto dedicare un pensiero a Enrica Bonaccorti, morta oggi, 12 marzo 2026, all’età di 76 anni.

In un post su Facebook Bassetti ricorda come la conduttrice televisiva abbia affrontato “con grandissima dignità” un tumore al pancreas, “aggiornando il pubblico sul suo percorso di cura”.

ANSA

“Far diventare pop e non nascondere la malattia”, come ha fatto Bonaccorti e altri prima di lei, come Gianluca Vialli ed Eleonora Giorgi, “mi auguro che serva per fare ancora di più sulla prevenzione e sulla cura di questo tumore”.

Tumore al pancreas “subdolo e bastardo”

Matteo Bassetti ricorda che anche sua madre è stata portata via da un cancro al pancreas, che è “davvero subdolo e bastardo“.

“È un tumore aggressivo – spiega – spesso asintomatico nelle fasi iniziali, rendendo difficile la diagnosi precoce”.

“I sintomi comuni in fase avanzata includono dolore addominale che si irradia alla schiena, ittero (pelle/occhi gialli), perdita di peso inspiegabile, nausea e diabete di nuova insorgenza”.

Quali sono i sintomi

Il tumore al pancreas è una delle neoplasie più aggressive e difficili da trattare e una delle principali cause di morte per cancro nei Paesi occidentali.

Come spiega la Fondazione Veronesi, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è molto bassa, intorno al 12%.

Questo accade soprattutto perché nella maggior parte dei casi questo tipo di cancro viene diagnosticato quando la malattia è già in fase avanzata.

Per questo è fondamentale rafforzare gli strumenti di diagnosi precoce e individuare i primi sintomi che possono indicarlo.

I sintomi del tumore al pancreas sono spesso poco specifici e comuni a molte altre patologie. Inoltre possono comparire solo quando il tumore è già in fase avanzata.

Tra i sintomi più frequenti ci sono:

dolore addominale o alla schiena

perdita di peso involontaria

perdita di appetito

stanchezza persistente

ittero, cioè la colorazione gialla della pelle e degli occhi.