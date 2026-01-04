Enrica Bonaccorti racconta il tumore al pancreas a Domenica In, come sta e il confronto con Eleonora Giorgi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Enrica Bonaccorti ha fatto tappa a Domenica In e, intervistata da Mara Venier, ha raccontato come sta vivendo la sua personale lotta contro il tumore al pancreas che le è stato diagnosticato lo scorso settembre. La conduttrice 76enne ha spiegato che è in attesa dei risultati dei test a cui si è sottoposta per capire come si è evoluta la sua situazione clinica.

Enrica Bonaccorti a Domenica In: “Devo capire se il tumore si è ridotto”

“In questo momento sto piuttosto bene, ma sono in un limbo perché sto aspettando l’incontro con il professor Tortora che ringrazio. Ho dato tutto il mio cuore all’ospedale Gemelli”, ha dichiarato Bonaccorti in riferimento al cancro contro cui sta combattendo.

La 76enne ha aggiunto che ora sta aspettando di capire come “è andata avanti questa storia, se questa brutta cosa si è ridotta, si è spostata”. La savonese ha poi raccontato di aver effettuato una nuova TAC lo scorso sabato, oltre ad aver svolto altri esami specifici di cui sarà messa al corrente dell’esito tra alcuni giorni.

ANSA Enrica Bonaccorti

Il confronto con Eleonora Giorgi

Ha proseguito l’intervista ricordando i giorni successivi alla diagnosi, dicendo di essersi chiusa in se stessa: “All’inizio mi sono proprio cancellata, non volevo parlare con nessuno, per me è stato faticoso uscire da questo silenzio con me stessa”.

Spazio poi a un raffronto con Eleonora Giorgi. Anche la compianta attrice si è ritrovata a battagliare contro un cancro al pancreas: “Quando mi hanno detto che avevo la stessa cosa di Eleonora, ho pensato che non sarei stata mai brava come lei nell’affrontarla. Non avevo voglia di vivere, l’unica gioia era vedere mia figlia, ma subito dopo ero preoccupata. Lei sente molto la responsabilità, tuttora mi rompe le scatole se mangio dolci”.

L’amicizia ritrovata con Mara Venier

Con Mara Venier ha recuperato l’amicizia perduta, trascorrendo con la padrona di casa di Domenica In la vigilia di Natale. I loro rapporti avevano subito una battuta d’arresto in passato.

“Sì, voglio dirlo in pubblico – ha raccontato Bonaccorti – l’amicizia con Mara è tornata fortemente, c’eravamo staccate stupidamente credendo a quello che ci dicevano. Non so chi è stata più stupida. E poi c’è Renato Zero, mi viene a trovare”.

Bonaccorti: “Sono vigliacca perché evito il futuro”

La 76enne savonese ha sottolineato di non voler essere pessimista, evidenziando che “la medicina sta andando molto avanti” e ricordando di aver “fatto radioterapia e chemioterapia“.

“Tutta la mia vita mi hanno chiesto cosa ‘hai fatto e cosa farai’. Io sono vigliacca, evito il futuro. E poi non sono mai riuscita a fare un bilancio perché appena lo faccio, mi condanno, mi dico che non ho fatto abbastanza. Però allo stesso tempo non voglio soccombere e la butto sul ridere. Sento molto la mancanza del mio compagno, era una persona gentile e disponibile”, ha concluso Bonaccorti.