Enrico Brignano fa infuriare Francesca Scatto della Lega per la battuta sui "veneti ubriaconi" a Domenica In

La battuta di Enrico Brignano a Domenica In ha alzato un polverone. Si è risentita la stessa conduttrice Mara Venier, ma anche il presidente del Veneto Luca Zaia e la presidente della commissione Cultura Francesca Scatto. Entrambi hanno definito la frase sull’uso dell’alcol in Veneto “più un insulto che una battuta”. Zaia ha commentato: “Non so se questa si possa definire satira”. Scatto è stata più netta e ha chiesto al comico di chiedere scusa ai veneti prima di tornare a esibirsi nella regione.

Enrico Brignano a Domenica In

Enrico Brignano è stato ospite nella puntata di domenica 28 settembre di Domenica In, intervistato da Mara Venier in merito al suo prossimo spettacolo “I sette re di Roma”. La conduttrice gli ha posto anche domande più personali, legate alla famiglia.

L’intervista, però, è iniziata con una battuta che ha creato imbarazzo. Brignano ha spiegato che lo spettacolo è un omaggio alla sua città, Roma, che a volte ha anche odiato. “Ho fatto spettacoli come ‘Sono romano, ma non è colpa mia’ che ebbero molto successo”, ha ricordato.

Ripensando a quando si esibì all’Arena di Verona, in un periodo in cui si parlava di “tricolore da bruciare” e “Padania libera”, ha rivolto una battuta a Mara Venier: “Tu sei di zona”.

La battuta giudicata offensiva

Quando la conduttrice ha precisato di essere di Venezia e non di Verona, Brignano ha rincarato: “Sei di quella zona, quella massa di ubriaconi che ce l’avevano sempre duro. Perché l’alcol fa questo effetto”. Un riferimento all’alcol ma anche al celebre slogan “La Lega ce l’ha duro” di Umberto Bossi.

Venier ha ribattuto che l’alcol non ha effetti positivi e Enrico Brignano ha replicato: “Inizialmente sì, poi dopo… ma non è di questo che volevo parlare”.

Il commento di Zaia e Scatto

Le reazioni non si sono fatte attendere. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha dichiarato: “A me non ha fatto sorridere. Non so se questa si possa definire satira”, definendo la frase “offensiva nei confronti dei veneti”.

Sulla stessa linea Francesca Scatto, presidente della sesta commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, che ha definito le parole di Brignano “false e offensive”.

Scatto ha parlato di una “vergogna a livello nazionale” e ha chiesto al comico romano: “Prima di venire in Veneto deve chiedere scusa alla nostra gente. Di teatrini di questo livello il Veneto può fare serenamente a meno”.