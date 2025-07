Enrico Marcora di FdI attacca Sala, la risposta al fotomontaggio da carcerato e la segnalazione a Meloni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Beppe Sala ha replicato in aula consiliare a Enrico Marcora, il consigliere di Fratelli d’Italia che aveva pubblicato il fotomontaggio del sindaco da “galeotto”, affermando di aver segnalato l’episodio a Giorgia Meloni e al partito. “È una minaccia?” ha risposto Marcora, nell’ultimo episodio di una storia di tensioni fra sindaco e consigliere a Milano.

La risposta di Sala a Enrico Marcora

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale a Milano è arrivata l’attesa risposta del sindaco Beppe Sala dopo l’attacco social ricevuto dal consigliere Enrico Marcora (Fratelli d’Italia), autore di un post con un fotomontaggio in cui lo ritraeva come un detenuto.

Sala ha dichiarato di aver segnalato l’episodio ai vertici istituzionali di Fratelli d’Italia, citando esplicitamente la presidente del Consiglio e il presidente del Senato.

“Ha ritenuto di poter avere un momento di fama postando una mia foto in versione da galeotto” ha attaccato Sala. “Voglio dire che, per contribuire ad amplificare la sua fama, ho segnalato il suo gesto ai vertici del suo partito, nella fattispecie al presidente del Consiglio e al presidente del Senato. Non si preoccupi, non c’è bisogno che mi ringrazi”.

Il fotomontaggio di Enrico Marcora

L’allusione di Marcora è legata all’inchiesta sull’urbanistica a Milano, che vede indagati – fra gli altri – il sindaco Beppe Sala e l’assessore dimissionario Giancarlo Tancredi.

“Se la forza politica a cui lei ha aderito, anzi l’ennesima forza politica a cui lei ha aderito le farà fare carriera, vorrà dire che condivide e appoggia il suo comportamento” ha incalzato il primo cittadino, facendo riferimento al passato politico di Marcora, che in precedenza ha figurato nella lista dello stesso Sala.

Il consigliere, da parte sua, ha immediatamente contestato l’intervento del primo cittadino, accusandolo di lanciare velate minacce e definendolo “un piccolo sindaco”. Durante il dibattito, il consigliere ha interrotto più volte Sala, ricevendo anche un richiamo ufficiale dalla presidente dell’Aula, Elena Buscemi.

Chi è Enrico Marcora

La tensione tra i due non è una novità. Come sottolineato, Marcora era stato eletto nel 2016 all’interno della lista civica che sosteneva Sala, per poi passare al gruppo misto e successivamente candidarsi con Fratelli d’Italia nel 2021, tornando in Consiglio dopo le dimissioni di Vittorio Feltri.

Il rapporto tra il sindaco e Marcora si è deteriorato nel tempo: anche durante il periodo in cui il consigliere sosteneva formalmente la maggioranza, questi non lesinava critiche costanti e dirette al sindaco Sala.

Dopo il suo distacco dalla coalizione, gli attacchi si sono fatti ancora più diretti e provocatori, culminando nel recente episodio del fotomontaggio.