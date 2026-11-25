Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Le ultime indiscrezioni parlano di Enrico Mentana verso l’approdo a Tv8, intanto si parla di altri due importanti perdite per il Tg di La7 e i programmi d’informazione della rete: anche Alessandra Sardoni e Paolo Celata lascerebbero il canale di Urbano Cairo. Le due colonne portanti delle celebri Maratone Mentana sarebbero pronte a seguire il direttore nella prossima avventura, chiudendo anche loro i rapporti con il patron del Torino.

Le indiscrezioni su Alessandra Sardoni e Paolo Celata

Enrico Mentana sarebbe pronto a portare con sé i due giornalisti che lo hanno affiancato per tutto il percorso a La7 e che sono diventati simboli delle maratone del direttore del Tg di La 7: Alessandra Sardoni e Paolo Celata.

Se la notizia fosse confermata, sarebbe un duro colpo per la rete, perché oltre allo storico direttore se ne andrebbero altri due volti noti dell’informazione.

ANSA

Paolo Celata siede infatti ogni venerdì tra gli ospiti fissi di Diego Bianchi a Propaganda live mentre Sardoni è una delle opinioniste fisse di Massimo Gramellini a In altre parole.

Enrico Mentana verso Tv8?

Intanto voci hanno parlato della possibilità per Enrico Mentana di diventare direttore del Tg di Tv8, il canale in chiaro di Sky, di fatto rifondando il telegiornale. Lanciato il 29 giugno del 2020 in una sola edizione, quella di mezzogiorno, venne chiuso otto mesi più tardi per bassi ascolti e sostituito con la trasmissione in simulcast di SkyTg24.

Inoltre, dal lunedì al venerdì, “mitraglietta” potrebbe condurre una striscia preserale, si vocifera con la Gialappa’s a far da spalla, nella stessa fascia oraria di Otto e mezzo, condotto da Lilli Gruber su La7 con la quale Mentana non avrebbe mai avuto un buon rapporto.

Alessandra Sardoni e Paolo Celata seguirebbero lo storico direttore che li ha valorizzati in questi anni. Celata condurrebbe il Tg8 nel weekend. Sardoni potrebbe giocare da pivot e infine conquistare un programma tutto suo.

La smentita di Enrico Mentana

Enrico Mentana lascerà il suo attuale incarico a La7 il 23 dicembre, dopo 16 anni a capo della testata della rete di Urbano Cairo. Ma sul suo futuro non ha ancora confermato nulla e ha affidato a Instagram quella che potrebbe essere una smentita anche dei rumors sul passaggio a Sky.

Il direttore del Tg di La7 ha pubblicato un post con la locandina di un vecchio film di Ficarra&Picone: Il 7 e l’8. Il riferimento è probabilmente ai canali televisivi che lascia e verso cui sarebbe diretto. A corredo dell’immagine c’è però una didascalia che smentirebbe il passaggio.

“Oggi ho letto molte notizie sul mio futuro, alcune del tutto nuove anche per me! A presto per mettere le cose in caso, fuori dai pettegolezzi”, ha scritto senza fornire altre indicazioni sulla nuova direzione che potrebbe prendere la sua carriera.