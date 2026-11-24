Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Enrico Mentana potrebbe approdare su Tv8 dopo la fine del contratto con La7, dove lo aspetterebbero la direzione del telegiornale e un programma nella stessa fascia oraria di Otto e mezzo. L’indiscrezione arriva da Repubblica. Il giornalista, tuttavia, ha commentato sui social le notizie sul suo futuro, alcune delle quali, ha scritto, erano nuove anche per lui. Per chiarire quale sarà il suo prossimo impegno ha dato appuntamento “a presto”, “fuori dai pettegolezzi”.

Enrico Mentana a Tv8? L’indiscrezione di Repubblica

Il 23 dicembre Enrico Mentana saluterà gli spettatori del Tg La7, che dirige da sedici anni. Secondo quanto scrive Repubblica, il giornalista passerebbe a Tv8, il canale in chiaro di Sky Italia.

Il primo incarico riguarderebbe il telegiornale. A Mentana spetterebbe il compito di ripensare il notiziario di Tv8 e assumerne la direzione.

ANSA

Stando alla ricostruzione del quotidiano, il giornalista condurrebbe anche una trasmissione in onda dal lunedì al venerdì. Ad affiancarlo ci sarebbe la Gialappa’s Band.

È la collocazione in palinsesto, ora, a chiamare in causa anche La7. Se l’indiscrezione trovasse conferma, Mentana andrebbe in onda su Tv8 proprio mentre Lilli Gruber conduce Otto e mezzo sulla rete che il direttore si prepara a lasciare.

La replica che scomoda Ficarra e Picone

Enrico Mentana, quindi, è intervenuto sui social con due post. In uno ha scritto: “Oggi ho letto molte notizie sul mio futuro… alcune del tutto nuove anche per me! A presto per mettere le cose in chiaro, fuori dai pettegolezzi”.

Nell’altro ha citato Il 7 e l’8, il film con Ficarra e Picone. Il titolo gioca sui numeri delle due emittenti, La7 e Tv8. Quanto alla sua prossima destinazione, Mentana ha rimandato l’annuncio.

Le indiscrezioni dell’ultima settimana

L’11 novembre, durante un incontro con i giornalisti a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi aveva detto che per Mentana le porte di Mediaset erano sempre aperte. Quella stessa sera, a 22 anni dalla sua ultima conduzione del Tg5, il giornalista aveva pubblicato una foto di quegli anni. Senza citare Berlusconi, aveva ricordato il saluto agli spettatori di Canale 5 con queste parole: “Un congedo definitivo, perché la storia va solo in avanti”.

Nei giorni successivi Mentana aveva parlato per la prima volta delle offerte ricevute, spiegando che a farsi avanti erano stati i vertici di quattro dei sei principali gruppi televisivi. Aveva escluso sia una proposta di Discovery sia un rilancio da parte di La7. In quel momento, aveva precisato, doveva ancora decidere. Prima di annunciare la sua scelta intende portare a termine il lavoro cominciato sedici anni fa.