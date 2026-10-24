Enrico Mentana annuncia a sorpresa che lascerà il TgLa7 dal 23 dicembre, il motivo e chi potrebbe sostituirlo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Enrico Mentana lascia la conduzione del TgLa7: l’annuncio a sorpresa ad Alessandria, durante il Premio Marchiaro. Dal 23 dicembre il giornalista non sarà più alla guida dell’edizione delle 20, dopo 16 anni. Sul futuro resta il mistero: contratto in scadenza, ipotesi Gedi e i nomi di Di Bella e Maggioni per la possibile successione alla direzione.

L’addio di Enrico Mentana

Dopo sedici anni alla guida del telegiornale serale di La7, Enrico Mentana ha deciso di farsi da parte. Il giornalista ha comunicato che dal 23 dicembre non condurrà più il TgLa7, scegliendo un palcoscenico inaspettato per l’annuncio, la cerimonia del Premio giornalistico Franco Marchiaro, sabato 24 ottobre ad Alessandria.

Mentana si trovava nell’aula magna del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale per ritirare il riconoscimento di “Testimone dell’informazione 2026” alla dodicesima edizione del premio dedicato allo storico cronista e capo servizio della redazione alessandrina de La Stampa.

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Al termine del dialogo con Luca Ubaldeschi, presidente della giuria, il direttore ha spiazzato la platea: “Il 23 dicembre lascio il Tg La7”, senza però aggiungere dettagli.

Non ha chiarito, in particolare, se l’addio riguardi solo la conduzione o anche il ruolo di direttore, né se resterà a La7 con altri incarichi. A chi gli chiedeva cosa farà dopo, ha risposto con una battuta: “Farò le vacanze di Natale”.

Sedici anni di TgLa7 e un contratto in scadenza

Mentana arrivò a La7 nel 2010, prendendo il posto di Antonello Piroso, dopo la rottura con Mediaset e l’addio a “Matrix”. Alle spalle aveva già nove anni da redattore al Tg1 e la fondazione del Tg5 nel 1992, che diresse per dodici anni.

A La7 ha costruito un telegiornale riconoscibile, in cui le notizie si intrecciano ai suoi commenti, e ha inventato le celebri “maratone” elettorali, diventate un marchio di fabbrica della rete.

Il suo contratto con l’emittente di Urbano Cairo scade a fine anno. Lo scorso luglio, presentando i palinsesti, l’editore aveva lasciato aperta ogni possibilità: “Con Mentana ci vedremo a ridosso della scadenza”.

Le ipotesi sulla successione

Sul futuro del giornalista circolano da settimane indiscrezioni mai confermate: un ritorno in Rai, a Mediaset, oppure un progetto all-news tutto suo con il gruppo Gedi.

Anche per la direzione del Tg si fanno dei nomi. Oltre al nome di Aldo Cazzulo, uno dei più accreditati sarebbe Antonio Di Bella, ex direttore del Tg3, così come si cita anche Monica Maggioni, già alla guida del Tg1 e oggi conduttrice di “In mezz’ora”. Non è esclusa una soluzione interna alla redazione.