Enrico Mentana contro Striscia la Notizia per alcuni video deepfake, il Garante dà ragione al giornalista

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Stop ai video deepfake satirici su Enrico Mentana. Il Garante della privacy ha dato ragione al giornalista, che aveva presentato un reclamo per alcuni servizi di Striscia la Notizia in cui l’immagine e la voce del direttore del Tg La7 erano state manipolate con sistemi di intelligenza artificiale. Al termine dell’istruttoria, il Garante ha ammonito l’azienda di Mediaset Rti, oltre a vietare l’ulteriore utilizzo in questo modo dei dati di Mentana.

Il Garante della privacy bacchetta Striscia la Notizia per i video deepfake

“L’impiego di deepfake, anche a fini satirici, deve rispettare la dignità delle persone e i principi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dalla normativa sulla privacy”.

Lo scrive in una nota il Garante per la protezione dei dati personali al termine di una istruttoria su alcuni video deepfake su Enrico Mentana realizzati e mandati in onda da Striscia la Notizia.

ANSA

L’istruttoria si è conclusa con un ammonimento nei confronti di Rti Spa, l’azienda Mediaset responsabile dello storico programma satirico di Antonio Ricci, non più in onda e rischio cancellazione definitiva.

Enrico Mentana contro Striscia la Notizia

L’Autorità aveva avviato l’istruttoria in seguito al reclamo presentato da Enrico Mentana.

Al centro della questione alcuni servizi di Striscia la Notizia nei quali l’immagine e la voce del direttore del Tg La7 sono stati manipolati con l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Nei filmati, si vedeva Mentana, inserito virtualmente nello studio del suo telegiornale, dire cose mai pronunciate in realtà.

La decisione del Garante

Secondo il Garante, il realismo delle immagini, la scarsa percepibilità dell’alterazione e la plausibilità delle dichiarazioni avrebbero potuto indurre il pubblico a ritenere autentico quanto detto dal falso Mentana.

Nonostante i video realizzati con l’AI fossero indicati come tali in video. Le avvertenze sulla natura artificiale dei video non sono però state ritenute “sufficientemente chiare, evidenti e comprensibili per tutti” i telespettatori e gli utenti dei social.

Il Garante della privacy ha così accertato la violazione di due articoli del Gdpr: il numero 5, relativo ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, e il 25, sulla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Per tali violazioni l’Autorità ha vietato l’ulteriore utilizzo dei dati di Mentana con le modalità contestate e ha adottato un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’azienda di Mediaset Rti Spa.