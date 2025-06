Enrico Mentana e il post sibillino sul possibile addio al Tg su La7, ma il suo contratto scade nel 2026

Enrico Mentana via dal Tg di La7? Il giornalista, sui social, ha pubblicato un post sibillino, che sembrerebbe il preludio a un imminente addio all’editore Urbano Cairo. Un anno fa, i due avevano superato le tensioni tra il direttore della testata e la collega Lilli Gruber. Adesso, però, pare proprio che Mentana sia pronto all’addio: il suo contratto scade il 31 dicembre 2026.

Il post di Enrico Mentana

Lunedì 23 giugno, poco prima delle ore 15, Enrico Mentana ha pubblicato un post, identico, su Facebook e Instagram.

Queste le sue parole:

“Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del TgLa7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1. Tutti intensissimi, ed esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato “per sempre”, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo. Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo”.

Il possibile addio e il contratto fino al 2026

Difficile pensare che Enrico Mentana non stia valutando l’addio al Tg di La7: non si capisce se si tratti, eventualmente, di un allontanamento dalla rete – per migrare altrove – o dal mondo del lavoro in generale.

Di certo c’è che, a luglio 2024, Urbano Cairo aveva comunicato il rinnovo del contratto con Enrico Mentana fino al 31 dicembre 2026.

“È stato un vero pilastro per noi dal 2010 – aveva dichiarato l’editore – portando un telegiornale di grande qualità. E poi con le sue Maratone ha inventato un genere apprezzatissimo”.

Dal canto suo, Mentana aveva confermato sempre attraverso i social: “Dopo un confronto come sempre franco con l’editore Urbano Cairo ho accettato l’offerta di restare alla guida del TG La7 fino a tutto il 2026. In questa fase convulsa e difficile sulla scena italiana e internazionale penso sia giusto continuare il lavoro svolto in piena libertà da ormai 14 anni”.

La lite con Lilli Gruber e le voci su Discovery

Qualche mese prima rispetto al rinnovo, ossia a maggio 2024, la lite con Lilli Gruber aveva alimentato le voci di un possibile passaggio di Enrico Mentana sul Nove, a Discovery.

Un mese prima, in un’intervista concessa a La Stampa, aveva dichiarato che il suo contratto sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024, “15 giorni dopo compio 70 anni: cosa mi metto a fare?”.

Ora, la domanda torna d’attualità: cosa vuole fare Mentana?