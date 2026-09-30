Enrico Mentana e le voci sull'addio a La7, l'ipotesi del ritorno a Mediaset e Aldo Cazzullo come "sostituto"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Enrico Mentana potrebbe presto lasciare La7. Con il contratto in scadenza a dicembre 2026, da tempo si rincorrono le voci sull’addio del direttore del telegiornale dell’emittente di Urbano Cairo. Negli ultimi tempi Mentana ha più volte lamentato la mancanza di pluralismo nelle rete, a suo dire troppo schierata, ma dietro al suo malcontento ci sarebbero anche allettanti offerte per nuovi progetti. Tra le ipotesi che circolano sta prendendo piede quella che porta al ritorno a Mediaset, mentre La7 potrebbe puntare su Aldo Cazzullo come nuovo volto di punta.

Enrico Mentana e le voci sull’addio a La7

Il contratto di Enrico Mentana, da anni direttore del Tg La7, con la tv di Cairo scade a breve, nel dicembre 2026, e all’orizzonte non si vede il rinnovo.

Una situazione che si trascina da tempo, alimentando con sempre maggiore insistenza le voci sul possibile addio del giornalista.

ANSA

In più occasioni nelle scorse settimane Mentana ha lamentato la mancanza di pluralismo nell’emittente, troppo schierata a sinistra. E ha chiesto un cambio di linea editoriale quale condizione per restare.

Urbano Cairo ha rimandato al mittente le accuse, affermando che la sua linea da editore è di lasciare libertà ai conduttori e ai giornalisti.

E sul rinnovo ha sottolineato che “deve esserci la voglia da ambo le parti”.

L’ipotesi del ritorno a Mediaset

Da tempo si rincorrono quindi voci sull’imminente addio di Mentana a La7. Dietro la possibile decisione di lasciare però non ci sarebbe soltanto il malcontento per il pluralismo, ma anche delle offerte per nuovi progetti editoriali.

Secondo quanto riporta Affaritaliani, una delle voci più consistenti è quella che vedrebbe il ritorno a Mediaset dell’ex direttore del Tg5.

Anche se non è chiaro con quale incarico, secondo voci potrebbe prendere il posto di Mauro Crippa al vertice dell’informazione del gruppo guidato da Marina e Pier Silvio Berlusconi.

Ipotesi Aldo Cazzullo a La7

In caso di addio, per sostituire Mentana l’emittente di Cairo starebbe pensando ad Aldo Cazzullo quale nuova figura di punta, in particolare per gli eventi speciali come le maratone elettorali.

Mentre per il ruolo di direttore del Tg La7 ci sarebbero diverse opzioni, dalla promozione interna a un nome di punta esterno.

Per questa seconda soluzione, i nomi in pole sarebbero due: l’ex direttore del Tg3 Antonio Di Bella e Monica Maggioni, ex direttrice del Tg1 e attuale conduttrice di In mezz’ora.