Enrico Mentana lascia il Tg La7, non svela dove andrà dopo e attacca i "dietrologi al quadrato dei social"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo l’annuncio dell’addio al Tg La7 per il 23 dicembre, avvenuto durante il Premio Marchiaro, Enrico Mentana è tornato a parlare della sua scelta con un messaggio sui social ha risposto alle ipotesi circolate negli ultimi giorni su dove andrà dopo l’esperienza a La7: “Dietrologi al quadrato, senza un’esistenza fuori dal web, forti solo della loro faziosità: buona vita”.

Enrico Mentana lascia il Tg La7, il messaggio social

In un post pubblicato su Facebook il 27 ottobre, Enrico Mentana è tornato a parlare del suo addio al Tg La7.

“Leggo con grande divertimento che molti fenomeni dei social spiegano dove andrò dopo La7 e soprattutto perché, per poi biasimare la scelta che si sono inventati” ha scritto il direttore.

Ha poi aggiunto: “Dietrologi al quadrato, senza un’esistenza fuori dal web, forti solo della loro faziosità: buona vita!”.

Un messaggio per rispondere alle ipotesi circolate in merito al suo futuro.

Enrico Mentana, l’annuncio dell’addio al Tg La7

Il 24 ottobre Enrico Mentana aveva annunciato che lascerà il Tg La7.

L’addio arriva dopo 16 anni alla guida del telegiornale ed è stato comunicato dal giornalista durante il Premio giornalistico Franco Marchiaro.

Un annuncio inaspettato giunto dopo aver ritirato il riconoscimento di “Testimone dell’informazione 2026″.

Dopo aver scambiato alcune battute con il presidente della giuria, Enrico Mentana ha aggiunto: “Il 23 dicembre lascio il Tg La7”.

A chi gli chiedeva sul futuro, ha risposto: “Farò le vacanze di Natale”.

Francesca Fagnani sul futuro di Enrico Mentana

Nella puntata di lunedì 26 ottobre de La Pennicanza, Fiorello ha contattato Francesca Fagnani, compagna di Enrico Mentana, per conoscere qualcosa in più su cosa fare il giornalista dopo aver lasciato il Tg La7.

La conduttrice di Belve ha risposto: “E che chiami me? Io non so niente! Non vuole dire niente neanche a me”.

Dopo un elenco di ipotesi immaginate da Fiorello, Francesca Fagnani ha replicato all’idea che Enrico Mentana non abbia un impegno quotidiano: “Anche questa è un’opzione auspicabile per alcuni, ma io non lo spero, vorrebbe dire che ci dovremmo incrociare ancora di più a casa”.