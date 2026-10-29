Enrico Mentana lascia La7, Urbano Cairo si dice dispiaciuto: quando arriva il nuovo direttore del telegiornale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Urbano Cairo rompe il silenzio e commenta la notizia dell’addio di Enrico Mentana a La7. Ospite di una trasmissione radiofonica, l’editore ha espresso rammarico per l’annuncio, descrivendo Mentana come “una persona particolare” con cui si è però sempre trovato bene “e siamo anche amici”. Nei giorni scorsi Enrico Mentana ha annunciato che dal 23 dicembre lascerà la direzione del Tg La7.

Addio di Enrico Mentana a La7, parla Urbano Cairo

Urbano Cairo, proprietario di La7, ha commentato la scelta di Enrico Mentana durante la trasmissione “Un giorno da pecora” di Rai Radio1. “È con me da tredici anni ed era a La7 già prima. In tutto questo tempo gli ho sempre lasciato una libertà assoluta”, ha detto Cairo.

L’editore ha poi aggiunto di poter capire la scelta e che “dopo tanti anni si senta il desiderio di chiudere un’esperienza”.

ANSA

Cairo: “Rispetto Mentana, è una persona di altissimo livello”

“Ci conosciamo da una vita e in questa vicenda rispetto molto i suoi desiderata. Lo stimo, è una persona di altissimo livello, quindi lascio decidere a lui”, ha commentato Urbano Cairo.

L’annuncio è arrivato il 24 ottobre ad Alessandria, durante la consegna del Premio giornalistico Franco Marchiaro. Enrico Mentana ha spiegato che il contratto con l’emittente di Urbano Cairo, in scadenza a fine anno, non sarà rinnovato. La notizia è stata poi confermata dall’ANSA. Urbano Cairo ha spiegato che il successore di Mentana non è ancora stato individuato e che la decisione arriverà nelle prossime settimane.

“Se lo avessi trovato lo avrei anche annunciato, dal momento in cui Mentana dice che il 23 dicembre è il suo ultimo giorno allora anche io posso annunciare il prossimo direttore”, ha aggiunto.

Ranucci a La7 per il dopo Mentana? La risposta di Urbano Cairo

Cairo ha inoltre smentito di aver tentato di portare Sigfrido Ranucci a La7, dopo il recente approdo del conduttore a Rainews in seguito alla rimozione da Report. L’editore ha raccontato di aver incontrato il giornalista nell’ottobre scorso, quando entrambi erano interessati a pubblicare il suo libro.

In quell’occasione, ha aggiunto, Ranucci si sarebbe mostrato più interessato a discutere di televisione che del volume, poi uscito con un altro editore. Cairo ha escluso di aver mai pensato a un suo ingresso a La7.

L’editore non ha fornito indicazioni sulle voci di un possibile passaggio di Enrico Mentana a Sky: “Non lo so e non voglio entrare in questo tema. Vediamo, abbiamo ancora due mesi davanti”.