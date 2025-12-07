“Enrico Mentana mi ha detto: ‘Lei fa le maratone del sesso’”, la consigliera accusa il giornalista di sessismo

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Simonetta D’amico, consigliera comunale a Milano sotto la bandiera del Partito Democratico, ha accusato Enrico Mentana di averle apertamente mancato di rispetto. In un post condiviso sui social, D’Amico ha riferito di una battuta fuori luogo sul sesso pronunciata dal giornalista delle maratone tv dopo aver ricevuto il riconoscimento dell’Ambrogino d’Oro.

Enrico Mentana e la frase sulle “maratone del sesso”

Nella mattinata di domenica 7 dicembre, il comune di Milano ha consegnato gli Ambrogini d’Oro.

Tra coloro insigniti del riconoscimento donato dalla città ai cittadini che si distinguono per meriti sociali e culturali c’è stato anche Enrico Mentana.

Al termine della cerimonia, la consigliera comunale Simonetta D’Amico ha chiesto a Mentana una foto ricordo.

Nello scatto ha voluto anche il maratoneta bronzo ai mondiali di Tokyo 2025, Iliass Aouani, di cui la consigliera dem è grande fan.

“Lui maratoneta mondiale, lei fa le maratone televisive e anch’io faccio le maratone” ha scherzato D’Amico, che corre a livello amatoriale.

A questo punto, Mentana avrebbe ribattuto: “Le maratone del sesso”.

La denuncia social di Simonetta D’Amico

Il commento sessista e fuori luogo di Enrico Mentana è stato denunciato da Simonetta D’Amico con un post su Facebook.

La consigliera afferma che l’episodio l’ha “lasciata interdetta a dir poco”.

Aggiunge che, accanto a lei c’era la collega Roberta Osculati: “Siamo rimaste freezate (pietrificate, ndr) da questa frase, ci siamo guardate agghiacciate”.

“Sono rimasta senza parole e non ho neanche avuto la protezza di rispondere e rimetterlo al suo posto” è il racconto di D’Amico.

“Penso che molti uomini soprattutto agè non abbiano ancora capito che certe frasi non sono nè goliardiche, nè simpatiche e incarnarano perfettamente certi sterotipi fortemente sessisti” conclude la consigliera.

La solidarietà alla consigliera di Milano

Enrico Mentana, alla sera di domenica 7 dicembre, non ha risposto né commentato in alcun modo le accuse di Simonetta D’Amico.

Solidarietà alla consigliera è invece arrivata da Michele Albiani, anche lui consigliere e responsabile Diritti del Pd metropolitano.

Albiani descrive la frase di Mentana come “un’espressione sessista, fuori luogo e umiliante, che non dovrebbe trovare spazio in nessun contesto, tantomeno istituzionale”.

L’esponente dem ha infine ringraziato D’Amico per aver trovato il coraggio di raccontare pubblicamente quanto accaduto.

“Dare un nome alle cose è il primo passo per cambiarle. Il rispetto non è un’opzione e non può dipendere dall’età, dal ruolo o dal contesto” conclude.