Enrico Mentana nega che a Gaza ci sia un genocidio da parte di Israele, "non c'è un testo scritto"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Anche nelle immagini terribili, io non vedo un genocidio“. Così Enrico Mentana in un dialogo con Corrado Formigli a Piazzapulita su La7 nega che a Gaza sia in atto un genocidio da parte di Israele. Secondo il direttore del Tg La7 è arrivato il momento di pensare alle sanzioni a Israele per far finire la guerra.

Enrico Mentana nega che a Gaza ci sia un genocidio

Enrico Mentana è stato ospite di Corrado Formigli nella puntata di giovedì 11 settembre di Piazzapulita, su La7.

Tra i vari temi affrontati si è parlato della guerra in corso nella Striscia di Gaza e del fatto che ci sia o meno un genocidio in atto da parte di Israele contro la popolazione palestinese.

ANSA

Secondo il direttore del Tg La7 la risposta è no: “Io non vedo un genocidio”.

Per Mentana manca un requisito fondamentale: la volontà e la pianificazione di sterminare un intero popolo.

“Se si scoprisse in Israele – dice Mentana – un testo che dice ‘adesso andiamo a prendere tutti i palestinesi maschi dai 12 anni in su e li facciamo fuori’, quello si chiama genocidio”.

Israele-Gaza e il paragone con il genocidio di Srebrenica

Mentana fa riferimento al genocidio di Srebrenica, avvenuto nel luglio 1995 durante la guerra in Bosnia.

E Formigli ricorda che in quell’occasione non c’era nulla di scritto, il massacro di migliaia di ragazzi e uomini “fu fatto”.

Secondo Mentana “quello di genocidio è un termine che non ci aiuta, quello che cambia è che dobbiamo fermare la guerra“.

Mentana ricorda che Putin, accusato di crimini di guerra come Netanyahu, non viene accusato di genocidio in Ucraina, eppure va fermato allo stesso modo. “Qual è differenza?”.

Mentana: “Sanzioni a Israele”

Enrico Mentana afferma poi che è arrivato “il momento di pensare alle sanzioni a Israele“, perché c’è stato in merito il pronunciamento del Parlamento europeo, molto importante.

Formigli gli chiede se non ci sia un doppio standard rispetto alla guerra in Ucraina, con le sanzioni alla Russia di Putin che scattarono quasi subito.

La differenza, spiega Mentana, sta nell’inizio: Israele lanciò la guerra su Gaza in reazione al massacro di Hamas del 7 ottobre. Per mesi molti sono stati a favore, ricorda.

Successivamente “in tanti hanno iniziato a dire che qui sta accadendo qualcosa di diverso”.

E poi c’è il fatto che “Israele ha un trattamento privilegiato“, per ragioni storiche e geopolitiche: “è una democrazia in una zona in cui le democrazie non abbondano” ed è stretta alleata degli Stati Uniti.