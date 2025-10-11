Enrico Mentana nella bufera per la frase sulla "transumanza" dei palestinesi, la replica di Rula Jebreal

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una vera e propria bufera si è abbattuta su Enrico Mentana. Nel corso dell’edizione serale del TgLa7, nel commentare le conseguenze della tregua sulla Striscia di Gaza, il direttore ha usato l’espressione “transumanza di cittadini palestinesi”. Sui social sono esplose le polemiche alle quali ha preso parte Rula Jebreal, che sulla sua bacheca ha parlato di “grave distorsione” ricordando che “la ‘transumanza’ è una pratica che riguarda lo spostamento stagionale degli animali tra pascoli”.

La “transumanza” dei palestinesi, secondo Enrico Mentana

Venerdì 10 ottobre, nel corso dell’edizione serale del TgLa7, il direttore Enrico Mentana ha annunciato ai telespettatori che avrebbero visto “le immagini di una folla numerosissima” che subito dopo ha indicato come “una vera e propria transumanza”, ovvero la lunga marcia dei cittadini palestinesi verso “l’abitato di Gaza City”.

La sua definizione non è passata inosservata e ha portato il noto giornalista al centro di una bufera, l’ennesima, per le parole espresse sulla situazione in Medio Oriente.

ANSA Enrico Mentana nella bufera per la frase sulla “transumanza” dei palestinesi, Rula Jebreal: “Grave distorsione”

Tanti i commenti che arrivano sui vari social, da X a Instagram, dove si consumano parole come “incommentabile” per ricordare al direttore che, in effetti, la parola viene impiegata quando si parla di animali.

Per il momento Enrico Mentana non ha replicato alle polemiche, che continuano anche sulla sua bacheca sotto i post più recenti.

La replica di Rula Jebreal

Nel pomeriggio di sabato 11 ottobre, la giornalista e scrittrice Rula Jebreal, nata da famiglia palestinese ma con cittadinanza israeliana, ha espresso la sua indignazione dal suo profilo social.

“La ‘transumanza’ è una pratica che riguarda lo spostamento stagionale degli animali tra pascoli”, ha scritto Jebreal, che ha sottolineato che le immagini mostravano uno “spostamento di civili affamati, bombardati”. Le parole di Mentana sono “una grave distorsione che rivela una visione profondamente disumana dei palestinesi“, ha aggiunto la scrittrice, che ha concluso: “Questo genocidio coloniale ha mostrato il meglio e il peggio dell’umanità”.

“Cara Rula, te ne stupisci?”, ha commentato Tomaso Montanari, seguito da Frankie Hi-Nrg MC che ha scritto: “‘Esodo’ era troppo ebraico come termine”.

Cosa significa “transumanza’

Sul sito dell’enciclopedia Treccani leggiamo che la transumanza rappresenta le “migrazioni stagionali su largo raggio territoriale” degli animali “di grossa o media taglia si spostano dalle regioni di pianura alle regioni di montagna e viceversa”.

Spostamenti, questi, in cui gli animali si muovono “spontaneamente o condottivi dall’uomo” attraverso “vie naturali (tratturi) nelle regioni a economia poco sviluppata”. Recentemente Mentana ha fatto parlare di sé dopo un suo intervento a Piazzapulita su La7, quando ha detto che “anche nelle immagini terribili, io non vedo un genocidio“.