Enrico Mentana potrebbe ripartire da Matrix a Mediaset dopo l'addio al Tg La7, sullo sfondo Cnn Italia e Sky

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Enrico Mentana ha deciso di lasciare La7. Lo ha annunciato lui stesso, spiegando che andrà in onda con il Tg fino al 23 dicembre. Nel frattempo si sta cercando di capire dove si accaserà il “Direttore”: sul tavolo ci sarebbe un possibile ritorno a Mediaset alla guida del programma di approfondimento Matrix. Non si esclude però che possa sbarcare a Cnn Italia o a Sky. Escluso invece, al momento, un passaggio in Rai.

Enrico Mentana lascia il Tg La7: potrebbe tornare a Mediaset con Matrix

Mentana disse addio a Mediaset nel lontano 2009 in aperta polemica con la dirigenza per la programmazione televisiva relativa al caso di Eluana Englaro. A quanto ha appreso l’agenzia LaPresse, il giornalista potrebbe tornare in onda su Canale 5 alla guida di Matrix, trasmissione di approfondimento che aveva creato nel 2005, conducendola fino alla rottura con il Biscione.

Mentana, qualora dovesse essere trovato un accordo con Mediaset, metterebbe a disposizione le sue competenze, maturate in decenni di esperienza. Potrebbe anche tornare in onda sulle reti del colosso di Cologno Monzese con le sue ‘maratone’.

ANSA

Da Mediaset, per ora, non hanno confermato né smentito la trattativa, ma è opportuno far notare che l’attuale numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in diverse occasioni ha speso parole di stima per il “Direttore“.

Niente approdo in Rai: chance per Cnn Italia e Sky

Pare invece che attualmente non ci siano possibilità di vedere Mentana in Rai. Sempre LaPresse ha spiegato che non ci sono nemmeno chance di un trasloco del giornalista a Discovery.

Negli ultimi anni Discovery ha investito molti soldi nel canale Nove per provare a rompere il duopolio Rai-Mediaset. Ha avuto alterne fortune: ad esempio l’operazione Fabio Fazio è stata un successo, mentre quella che ha visto protagonista Amadeus è stata un fiasco.

In questo momento si sta anche provando a capire cosa avverrà dopo la maxi operazione che ha portato Paramount ad acquisire Warner Bros, dando vita al nuovo colosso Skydance.

Tra l’altro va ricordato che Warner Bros Discovery aveva negoziato con il gruppo Antenna per trasformare il canale 52, oggi Dmax, nello spazio dedicato al progetto di Cnn Italia. La trattativa al momento è ferma, ma non sarebbe stata definitivamente fatta naufragare. E potrebbe collegarsi al futuro di Mentana che sarebbe tentato proprio dalla Cnn italiana dove potrebbe essere chiamato a strutturare giornalisticamente il prodotto per poi anche tornare in video.

Infine c’è l’ipotesi Sky che da diverse indiscrezioni viene considerata una pista calda.

Chi sostituirà Mentana al Tg La7?

Nel frattempo La7 deve trovare entro il 23 dicembre il sostituto di Mentana. Da quando si è saputo del suo addio al Tg, hanno iniziato a circolare alcuni nomi, tra cui quelli di Aldo Cazzullo e Giovanni Floris.