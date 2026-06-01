Enrico Mentana punge Urbano Cairo, "bravissimo ma si è voluto fare di La7 una nuova Rai 3"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Enrico Mentana, durante il Festival della Tv di Dogliani, ha criticato la linea editoriale di La7, sostenendo che l’emittente guidata da Urbano Cairo sia diventata una sorta di nuova Rai 3 schierata contro il governo. Il direttore ha evidenziato uno squilibrio politico nei programmi serali, rivendicando tuttavia la totale indipendenza del proprio telegiornale. Dal canto suo, l’editore ha difeso la rete.

Le critiche di Enrico Mentana alla linea editoriale di La7

Durante la giornata conclusiva del Festival della Tv di Dogliani, il direttore Enrico Mentana ha analizzato il profilo di La7 esprimendo un giudizio netto sull’orientamento della rete: “Nell’ultimo anno solare hanno ospitato almeno un centinaio di volte Schlein e Conte, due volte Crosetto, 40 Bocchino”.

Pur lodando i risultati d’ascolto ottenuti dai conduttori e dalla dirigenza, il giornalista ha evidenziato un’eccessiva uniformità nei palinsesti serali. “Tutti i programmi serali di La7, però, hanno la stessa impostazione, lo stesso orientamento, gli stessi ospiti“, ha dichiarato Mentana, sottolineando come l’emittente tenda ad assecondare unicamente le aspettative del proprio pubblico di riferimento.

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Il direttore ha poi aggiunto: “È evidente che si è voluto fare di La7 una nuova Rai 3, senza però che esistano una nuova Rai 2 e una nuova Rai 1“.

Lo scontro con Urbano Cairo

Le riflessioni di Dogliani seguono le dichiarazioni già rilasciate a Tv Talk, quando il direttore aveva ammesso che l’emittente rappresenta ormai un punto di riferimento per la sinistra, configurandosi come una emittente dichiaratamente anti-Meloni.

Un orientamento confermato dai dati Agcom, che attribuiscono al PD il 31% del tempo di parola nelle trasmissioni del canale. Ma lo stesso Cairo, sempre dal palco di Dogliani, aveva offerto una lettura diversa, parlando di una rete “più addolcita rispetto al passato”, e ricordando che la vecchia programmazione schierava Michele Santoro e Gad Lerner, oggi sostituiti da figure come Corrado Augias e Aldo Cazzullo.

Una ricostruzione che è stata però ridimensionata da Enrico Mentana: “È vero, quando Cairo è arrivato c’erano Lerner e Santoro, ma c’erano anche altre voci“.

L’indipendenza del telegiornale

Il direttore ha rivendicato poi con fermezza l’assoluta autonomia del Tg La7 rispetto al resto della programmazione: “Io non do pagelle, se Giorgia Meloni ha ragione, ce l’ha e basta. La mia missione è raccontare la realtà nel modo più rigoroso possibile”.

A parere del conduttore, l’informazione deve infatti sottrarsi alla logica binaria dei social network, che rischia di ridurre il dibattito pubblico a una sterile forma di tifoseria.

Sollecitato infine su un possibile impegno diretto di Urbano Cairo in politica, sul modello di Silvio Berlusconi, il giornalista ha frenato le speculazioni descrivendo l’editore come un uomo estremamente accorto e cauto, sottolineando che “dal punto di vista della politica, però, Cairo è più smaliziato di Berlusconi”.