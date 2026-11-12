Enrico Mentana respinge la "corte" di Pier Silvio Berlusconi? La frase sul "congedo definitivo" da Mediaset

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Enrico Mentana sembra escludere un ritorno a Mediaset dopo l’annuncio dell’addio a La7. Il giornalista ha pubblicato sui social un messaggio dedicato al suo ultimo giorno alla guida del Tg5, utilizzando parole che appaiono come una risposta all’apertura di Pier Silvio Berlusconi: “Un congedo definitivo, perché la storia va solo in avanti”.

Enrico Mentana e la risposta a Pier Silvio Berlusconi

Il messaggio del giornalista è stato pubblicato nella tarda serata di mercoledì 11 novembre 2026, a 22 anni esatti dall’ultima conduzione del Tg5. Enrico Mentana ha condiviso una fotografia legata alla sua precedente esperienza televisiva, accompagnandola con queste parole: “Era come oggi l’11/11, unico giorno a cifra unica del calendario, quando salutai per l’ultima volta gli spettatori del tg5. Un congedo definitivo, perché la storia va solo in avanti”.

Il post non cita direttamente Pier Silvio Berlusconi, ma arriva poche ore dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Mediaset. Il riferimento al congedo definitivo potrebbe essere interpretato come un segnale contrario all’ipotesi di un ritorno nell’azienda per la quale Mentana ha lavorato per molti anni. Il giornalista non ha comunque annunciato una nuova destinazione professionale.

L’apertura di Pier Silvio Berlusconi al ritorno di Enrico Mentana a Mediaset

L’11 novembre Pier Silvio Berlusconi ha incontrato i giornalisti nella sede Mediaset di Cologno Monzese per parlare delle attività e dei progetti del gruppo. Durante l’incontro gli è stato chiesto anche un commento sull’imminente addio di Enrico Mentana a La7. “A Enrico Mentana dico che le porte di Mediaset sono sempre aperte. Qui Mentana è il benvenuto”, ha dichiarato.

L’amministratore delegato ha sottolineato la stima professionale e l’affetto personale nei confronti del giornalista, senza annunciare trattative o accordi. Secondo Pier Silvio Berlusconi, Enrico Mentana starebbe valutando le possibilità per il proprio futuro dopo la conclusione dell’esperienza alla guida del Tg La7.

Perché Enrico Mentana lasciò il Tg5 nel 2004

Enrico Mentana è stato uno dei fondatori del Tg5, nato nel 1992, e ne ha mantenuto la direzione fino all’11 novembre 2004. Quella sera annunciò personalmente ai telespettatori che Mediaset aveva deciso di sostituirlo alla guida del telegiornale. Al suo posto arrivò Carlo Rossella, proveniente dalla direzione del settimanale Panorama.

L’uscita dal Tg5 non coincise però con l’abbandono immediato di Mediaset. Enrico Mentana rimase infatti nell’azienda con l’incarico di direttore editoriale e, dal settembre 2005, iniziò a condurre il programma di approfondimento Matrix su Canale 5.

Il rapporto con il gruppo televisivo si interruppe definitivamente nel 2009, dopo un contrasto sulla gestione di una notizia di cronaca. La rottura avvenne il 9 febbraio 2009, giorno della morte di Eluana Englaro, la donna rimasta per anni in stato vegetativo e al centro di un dibattito nazionale sul fine vita. Quella sera Canale 5 aveva in programmazione il Grande Fratello.

Enrico Mentana chiese di modificare il palinsesto per informare immediatamente i telespettatori, proponendo uno spazio dedicato alla notizia o un’edizione speciale di Matrix. Le richieste non furono accolte e il giornalista presentò le dimissioni dall’incarico di direttore editoriale. La vicenda portò alla conclusione del rapporto con Mediaset.