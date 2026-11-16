Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Ho ricevuto in questi mesi proposte che mi hanno lusingato”, ma “voglio portare a compimento il lavoro che sto svolgendo”, al termine del quale “comunicherò la mia decisione, che non ho ancora preso“: così Enrico Mentana spegne i rumor sul suo prossimo impiego come giornalista, dopo l’addio a La7 che scatterà alla fine del 2026.

Enrico Mentana chiarisce: “Non ho ancora preso decisioni”

In un post pubblicato sui suoi canali social, Enrico Mentana rompe il silenzio sulle proposte che ha ricevuto dopo il suo annunciato addio a La7, l’emittente cui presta il volto da 16 anni. Il suo mandato, come noto, terminerà alla fine del 2026.

Nelle ultime settimane, ad esempio, lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha rivelato che per Mentana le porte di Cologno Monzese sono sempre aperte, ma il diretto interessato non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

“Io lo capisco che è colpa mia”, scrive il direttore del tg La7, ricordando il suo annuncio e la volontà di non ritornare nelle reti in cui ha già prestato servizio, come il Tg1 e il Tg5, perché “mi piace cimentarmi con imprese nuove”. Poi punta il dito contro “qualcuno che si battezza ‘informato'” e che “rivela dove andrò e a fare cosa, ed è sempre un posto diverso”.

Mentana riferisce di aver ricevuto “proposte che mi hanno lusingato”, arrivate “dai vertici dei principali gruppi televisivi”, almeno “quattro su sei“. Il giornalista specifica, inoltre, di non aver “ricevuto offerte da Discovery né rilanci da La7“. Poi conclude: “Voglio portare a compimento il lavoro che sto svolgendo da ormai 16 anni e poi comunicherò la mia decisione, che non ho ancora preso”.

La proposta di Pier Silvio Berlusconi

Come anticipato, recentemente Pier Silvio Berlusconi ha ventilato l’ipotesi di un approdo di Mentana a Mediaset. Lo ha riferito, Pier Silvio, nel corso di un incontro con i giornalisti a Cologno Monzese. “Ma se ne va veramente? Nulla di nuovo, c’è grande stima e grande affetto personale per Enrico”, ha detto.

Poi ha sottolineato: “Lui sa che in Mediaset le porte sono sempre aperte. Penso stia valutando cosa fare del proprio futuro”. E ha concluso: “Qui è il benvenuto“. Al corteggiamento di Pier Silvio Berlusconi, tuttavia, Enrico Mentana sembra aver già risposto: l’11 novembre ha postato una sua vecchia foto e ha aggiunto: “Era l’11 novembre, quando salutai per l’ultima volta gli spettatori del Tg5”. Poi ha aggiunto: “Un congedo definitivo, perché la storia va solo in avanti”.

Le ipotesi più condivise

Tra le ipotesi più condivise dai media, c’è quella di una riapertura di Matrix con Enrico Mentana al timone, come durante le prime edizioni del talk di Canale 5. Si è parlato, sempre tra non meglio definiti corridoi, di un arrivo su CNN Italia o Sky, ma soprattutto del nuovo ruolo di direttore del Tg La7 fino ad oggi rivestito da Mentana.

Nel totonomi, sono comparsi Giovanni Floris e Aldo Cazzullo. Con la nota pubblicata il 16 novembre, tuttavia, Enrico Mentana ha specificato di non aver ancora preso una decisione, nonostante le indiscrezioni.