Enrico Oetiker, l’intervista all’attore: “Non mi sono mai sentito adeguato e da lì nasce il mio caos”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che, quando le intervisti, sembrano avere già pronta una versione di sé da consegnarti. Ordinata, coerente, magari rassicurante. Enrico Oetiker dà invece l’impressione di diffidare delle definizioni troppo nette. Parla, ragiona mentre parla, apre parentesi, sceglie una parola e qualche istante dopo sente il bisogno di precisarla. Non per reticenza. Piuttosto perché sembra interessato più alle domande che alle risposte definitive, più al movimento del pensiero che alla comodità di una certezza. Si parte inevitabilmente da Il Paradiso delle Signore, la serie Aurora in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, e dal ritorno di Riccardo Guarnieri, personaggio che Enrico Oetiker ritrova a distanza di anni. Tornare nello stesso luogo, però, significa anche misurare la distanza da chi si era quando lo si è lasciato. I set possono essere ricostruiti, i costumi possono riportare indietro il calendario, un personaggio può persino aspettare che il suo interprete torni a indossarlo. Le persone, nel frattempo, cambiano. E forse è proprio questo scarto a rendere interessante un ritorno. Basta poco, infatti, perché Riccardo diventi una porta attraverso cui entrare in territori molto più personali. Enrico Oetiker non racconta se stesso disponendo ordinatamente i ricordi sul tavolo. È come se preferisse rovesciare il cassetto e osservare cosa ne viene fuori. Una domanda ne chiama un’altra, un ricordo apre una riflessione, una certezza genera quasi immediatamente il suo contrario. E proprio quando il discorso rischia di diventare troppo serio, spesso arriva una risata a sabotarne la solennità. C’è qualcosa di irrequieto nel suo modo di stare dentro una conversazione. Persino quando parla di sé sembra osservarsi da una piccola distanza, sufficiente a non coincidere mai completamente con l’immagine che sta offrendo. Una contraddizione interessante per un uomo che ha scelto un mestiere fondato sull’essere guardato e che, proprio attraverso i personaggi, sembra cercare la possibilità di spostarsi continuamente da sé. Ne viene fuori un incontro che progressivamente smette di assomigliare a una classica intervista promozionale. Il mestiere dell’attore resta il punto di partenza, ma intorno affiorano fragilità, appartenenza, ambizione, bellezza, spiritualità, amore, bisogno di libertà e quel rapporto inquieto con le regole che sembra accompagnarlo ben oltre il set. Enrico Oetiker non sembra avere particolare interesse ad apparire risolto. Preferisce lasciare aperta una domanda piuttosto che chiuderla dentro una formula che non sente sua. E forse è proprio lì, nello spazio tra ciò che pensa di sapere di sé e ciò che continua ancora a cercare, che questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie trova la sua parte più autentica. Si comincia da Riccardo Guarnieri e da un ritorno a Il Paradiso delle Signore. Ma è soltanto la prima porta.

È tornato dopo sei anni a Il Paradiso delle Signore. Allora era un ragazzo e interpretava Riccardo Guarnieri; oggi torna a vestire i panni dello stesso personaggio con diversi anni in più, da uomo. Che cosa è cambiato in lei?

“Forse eviterei la parola ‘uomo’, perché per me è un termine importante, che racchiude e implica molti significati. Sicuramente sono cambiato e sono cresciuto molto. Poi, chissà se si cresce davvero fino in fondo, ma certamente mi sono evoluto. Sono trascorsi sei anni ed è inevitabile cambiare. Ho acquisito nuove consapevolezze, sia dal punto di vista artistico sia personale. Mi sento più tranquillo. Non pacato, perché probabilmente non lo sarò mai, ma più sereno, più consapevole del mio respiro. Ecco, forse è proprio il respiro a essere cambiato. Prima vivevo costantemente ‘a settemila’, faticavo a fermarmi. Adesso mi sento più centrato”.

In questi sei anni ha interpretato molti altri personaggi. Quanto le è rimasto dentro Riccardo?

“Cerco sempre di liberarmi dei personaggi che interpreto una volta terminato il lavoro. Riccardo, in particolare, è sempre stato segnato da una profonda sofferenza e da un’emotività molto intensa. Alla base del suo carattere, come motore delle sue azioni, c’è una grande solitudine: è orfano di madre e con il padre ha sempre avuto un rapporto conflittuale. La sua emotività è quindi molto forte e, per un attore, anche impegnativa da sostenere. Quando ho concluso quel lavoro, sentivo davvero il bisogno di prendere una bella boccata d’aria. Non direi che volessi sbarazzarmi di Riccardo, perché ne sono profondamente innamorato ed è anche uno dei motivi per cui ho deciso di tornare. Tuttavia, dopo due stagioni a ritmi così serrati, trascorse nei panni di un personaggio tanto sensibile, capace di percepire e vivere ogni emozione con enorme intensità, ho cercato di lasciarlo andare nel modo più dolce possibile. È inevitabile, però, che alcuni aspetti rimangano. L’eleganza che avevo in scena, un certo modo di camminare, determinati gesti sono elementi che ho portato anche nei lavori successivi. Il nostro bagaglio si arricchisce con il procedere della carriera e ogni personaggio ci lascia nuove abilità o peculiarità. L’eleganza dei movimenti, la grazia e la delicatezza, per esempio, mi sono state molto utili anche nelle esperienze artistiche successive”.

E, tornando a interpretarlo oggi, quanto di Enrico c’è in lui?

“Quanto di Enrico c’è in Riccardo? Moltissimo. Non so se sia evidente nell’esteriorità del personaggio, ma non è questo che mi interessa. Per me conta soprattutto che funzioni il processo espressivo. Cerco di attingere molto alla mia parte femminile. Provengo da una famiglia matriarcale, ho molte sorelle e una madre che è sempre stata molto presente nelle nostre vite. Credo che questa dimensione materna emerga anche in Riccardo, che vive ogni emozione con grande profondità. Cerco quindi di conferirgli una grazia e una delicatezza quasi femminili. Questo non significa renderlo effeminato, perché Riccardo ha una mascolinità molto definita. Mi riferisco alla sua sensibilità. È un personaggio al quale potrebbe spezzarsi il cuore persino vedendo cadere una foglia. L’unico modo che ho per rendergli giustizia è restituirne l’ipersensibilità. Attingo quindi alla mia parte più delicata, proprio quella dimensione che a Riccardo è stata negata dall’assenza della madre”.

La fragilità può trasformarsi in un punto di forza. C’è una sua fragilità che, con il tempo, si è rivelata una fortuna?

“Assolutamente sì. Un bambino nasce perfetto, completo nella propria natura. Poi interviene l’ambiente che lo circonda. Non voglio dire che lo distrugga, perché naturalmente ci si augura che non accada, ma inevitabilmente lascia dei segni. Non lo intendo in senso catastrofico: siamo anche il risultato di ciò che abbiamo vissuto e di ciò che gli altri hanno fatto nei nostri confronti. Credo che tutte le cicatrici e le ferite che portiamo con noi possano trasformarsi in risorse. Nel mio caso è accaduto. Quando sono in scena e devo affrontare qualcosa che mi porta oltre l’ordinario, cerco di richiamare proprio quelle parti di me che sento più fragili o mancanti. Mi viene in mente una canzone di Rancore in cui, a un certo punto, si dice: ‘Tutte le lacune che avrò saranno la mia fortuna’. Ne ho fatto davvero un principio. Naturalmente ci sono anche la tecnica, il metodo e tutto il lavoro di ricerca svolto insieme al regista per dare una forma a questo materiale. Faccio l’attore e credo che chiunque scelga una carriera artistica nella quale è chiamato a mettersi realmente a nudo trovi anche nelle proprie ferite qualcosa da raccontare. Nella vita auguro a chiunque di subire meno traumi possibile. Sul piano artistico, però, l’arte nasce spesso da un’esigenza, da un disagio, da un’esperienza che ha lasciato un segno. Può diventare una forma gentile per elaborare ed esorcizzare ciò che non è andato come avremmo voluto. Almeno, questa è la mia visione. E mi piace pensarla così”.

US: Francesca Alfano

‘Bisogna avere un caos dentro di sé per far fiorire una stella che danza’. Quanto caos c’era in Enrico Oetiker?

“Sicuramente non ho intrapreso questo mestiere per semplice desiderio. Per me non è stato un sogno, ma quasi una condanna. La mia difficoltà ad adattarmi a tutto ciò che era canonico ha avuto un peso importante. Non ho mai provato un autentico senso di appartenenza, né mi sono mai sentito del tutto adeguato. Proprio su questa inadeguatezza ho costruito la mia carriera ed è una sensazione che continua ad accompagnarmi quotidianamente, anche in scena. Uno degli elementi che mi attivano maggiormente sul piano emotivo quando recito è proprio questo senso di inadeguatezza: la percezione di non avere una casa, di non avere un nido nel mondo”.

La recitazione le ha permesso di placare o di colmare quel caos ?

“È uno di quegli aspetti che mi hanno rovinato la vita, nel senso più meraviglioso del termine. Me l’ha rovinata perché mi ha stravolto la mente: ho compreso che non ero necessariamente io a essere storto, ma che l’essere umano stesso è storto o, comunque, non è mai completamente in armonia con l’ambiente, con se stesso e con la vita. L’arte rappresenta, in un certo senso, il superamento dell’identità e della quotidianità. In questo gioco meraviglioso riesco a intrappolare il mio disagio, a circoscriverlo. È un gioco folle, ma anche divertente, perché mi libera. Il contesto, del resto, è pura finzione. In questo momento interpreto un ragazzo della Milano dei primi anni Settanta. Le pareti sono di cartone, gli abiti vengono realizzati in sartoria. So perfettamente di non chiamarmi Riccardo, eppure, in quell’istante, deve accadere la magia. E perché accada devo, per un attimo, uscire di casa. Forse è proprio questo che mi ha fatto innamorare del mestiere: quando sono in scena non sono più a casa mia. E quando non sente di averne una, abitare per qualche istante quella di qualcun altro la fa sentire finalmente adeguato”.

Questa sensazione di non appartenenza è nata dalle circostanze della sua vita oppure sente di averla sempre avuta dentro di sé?

“È una bellissima domanda. Non lo so. Questa fame, questa continua ricerca di altro e di un altrove, questa insoddisfazione, è come se mi appartenessero da prima ancora di nascere, come se le avessi sempre avvertite dentro di me. Non posso dire che da bambino mi sentissi vecchio, ma percepivo già incombere il peso del nulla dell’esistenza. Ho attraversato le mie crisi molto prima di quelle che solitamente vivono le persone più ribelli a tredici, quindici o diciassette anni. C’era già in me il germe dell’incoscienza e la sensazione di non appartenere a nulla. L’ambiente certamente non mi ha aiutato. Non voglio farne un discorso politico né tracciare uno spaccato della società, ma per chi è diverso o possiede attitudini particolari non è sempre il contesto più accogliente. Se si è fuori dagli schemi, l’ambiente circostante non necessariamente valorizza le proprie qualità. Viviamo in un mondo in cui tutto deve essere incasellato, definito, valutato. Bisogna essere bravi, misurabili, perfettamente collocabili all’interno di una categoria. La fluidità dell’animo è inevitabilmente scomoda, o quantomeno ingombrante. Così ero un problema a scuola e lo ero a casa. Sono sempre stato percepito come un problema. Poi, leggendo i grandi pensatori e le persone che mi hanno ispirato, ho compreso, non ‘capito’, perché in fondo capire fino in fondo forse non ci è concesso, che non ero necessariamente io a essere sbagliato. Forse mi trovavo semplicemente in un ambiente che non faceva per me. Quando ho iniziato ad accettarmi e ho compreso che probabilmente sarei sempre stato così, mi sono rilassato molto. Per questo prima le dicevo che oggi mi sento più pacato. ‘Pacato’, però, forse non è il termine giusto: mi sento più dentro il mio respiro, riesco a respirare. Prima ero costantemente in affanno, tutte queste sensazioni mi toglievano il fiato. Adesso non è più così. Sto imparando, ho imparato e continuo a imparare l’arte di vivere. Per me è davvero un’arte che bisogna, o quantomeno si dovrebbe, apprendere”.

Quanto conta, in questa sua idea del vivere, riuscire a stare nel presente, nel qui e ora?

“Tutto, perché non esiste altro, non c’è un’altra dimensione possibile. Il passato e il futuro sono gabbie che costruiamo nella nostra mente. Esiste un solo momento nel quale possiamo vivere: adesso. Se non accettiamo che l’unica realtà, l’unica dimensione possibile, sia quella presente, non riusciremo mai a partecipare pienamente al meraviglioso gioco del vivere. L’esistenza è bellissima, spaventosa e, allo stesso tempo, incredibilmente affascinante. Tendiamo ad ampliare la nostra percezione del tempo, ma, se il tempo in sé non esiste, l’unico tempo possibile è questo: l’adesso”.

Lei ha dichiarato recentemente di essere una persona molto fatalista. Crede più nel destino o nelle scelte?

“Per me è una danza. Esistono certamente eventi e tendenze sui quali non posso intervenire direttamente. In ogni momento, però, posso contribuire a determinare la realtà verso la quale mi sto dirigendo. Questo non significa che tutte le altre possibilità non esistano. Ogni scelta che compio esclude le altre possibilità, che tuttavia continuano a esistere. Per questo, secondo me, entrambe le prospettive sono vere. Tutti i futuri sono già trascorsi e ciò che posso fare, individualmente, è spostarmi, traslare verso la realtà migliore. Questo dipende da ogni gesto crudele o gentile che compiamo, momento dopo momento. Sono fatalista non tanto in senso filosofico, quanto nella vita quotidiana: cerco di fare la mia parte con una certa serenità. Faccio ciò che posso e, se non funziona, lo accetto. Non continuo a sbatterci la testa. Quando dico di essere fatalista, intendo anche questo: se qualcosa non accade, tendo a pensare che forse non dovesse accadere. Quando invece gli eventi si realizzano, sono portato a leggerli all’interno di un disegno più universale. So, però, che posso e devo fare la mia parte. Lo considero un dovere dell’essere, altrimenti non mi alzerei nemmeno la mattina. Perché il mondo continua a girare? Perché le persone credono. Sto cercando, tuttavia, di smettere di sperare. Per me la speranza è una grande bugia”.

Perché considera la speranza una bugia?

“Sperare, a mio avviso, è quasi la morte dell’essere. Significa attendersi, in maniera implicita, che accada qualcosa senza perseguirlo attivamente. È una forma di deresponsabilizzazione, un modo per non giocare davvero con le carte che abbiamo a disposizione. ‘Desiderare’ mi sembra un verbo più adatto. Il desiderio implica un ruolo attivo, un movimento verso ciò che vogliamo o, viceversa, di ciò che vogliamo verso di noi. Non ho ancora compreso fino in fondo come funzioni questo gioco, però…”.

Prima parlava dei “crimini” e delle “gentilezze” che commettiamo. Se dovesse applicare queste due categorie alla sua vita, quale considera la più grande gentilezza che ha fatto a se stesso e, al tempo stesso, il suo più grande crimine?

“Intraprendere la carriera di attore. Vale per entrambe le categorie. È stata la più grande gentilezza che abbia fatto a me stesso, perché mi ha salvato da chissà quale altro destino. Sicuramente non avrei potuto svolgere molti altri mestieri, senza bisogno di elencarli tutti. La recitazione mi ha indicato una strada. Ma è anche un crimine, perché ciò che faccio quotidianamente comporta una forma di violenza. È quasi una violazione di domicilio: il pubblico viene a frugarmi nelle tasche, a entrare in casa mia, a guardare nelle crepe del mio cuore. È quindi un gioco perverso, meraviglioso, poetico, ma anche piuttosto folle. Non l’ho mai fatto per l’ego. È lì che traccio il confine. Sono un personaggio pubblico come conseguenza diretta del mio lavoro, ma non mi considero tale e non desidero esserlo, perché non faccio questo mestiere per ottenere approvazione. Proprio perché non ho mai cercato un riscontro esterno, tendo a sottrarmi a quel tipo di attenzione. Come le spiegavo prima, per me recitare significa smarcarmi da me stesso. Quando, invece, si parla di me in quanto Enrico, faccio molta fatica. È il motivo per cui non mi espongo o, almeno, cerco di farlo il meno possibile”.

È anche per questo che tende a proteggere maggiormente la sua vita privata?

“Se parlo di me, lo faccio sempre in maniera relativa, perché in realtà finiamo per affrontare soprattutto altri argomenti. È chiaro che, se lei mi chiedesse: ‘È fidanzato?’, potrei anche risponderle, ma non troverei la domanda particolarmente interessante. Per me questo genere di curiosità è una conseguenza diretta della popolarità. È la componente più morbosa che può emergere da parte del pubblico o di chi mi intervista. Semplicemente, non la considero interessante. La percepisco come un frugare nelle mie tasche fine a se stesso. È una forma di voyeurismo che, a mio avviso, lascia il tempo che trova. Preferisco parlare di temi più alti o più bassi, non importa, purché si parli di altro. Non di me semplicemente in quanto Enrico”.

Qual è stato il suo più grande gesto di ribellione professionale?

“Sono abbastanza irriverente e ogni tanto divento insistente, perché tengo moltissimo al mio lavoro. Posso raccontarle un aneddoto che risale ai tempi de Il Paradiso delle Signore, quando mi ribellai insieme alla mia collega Federica Girardello. Faccio una piccola premessa: nel mio mestiere lo spazio per la ribellione è piuttosto limitato, perché ci dicono dove andare, a che ora presentarci, come truccarci, come vestirci, che cosa dire, dove posizionarci e persino come pronunciare una battuta. Forse siamo tra le figure che hanno meno libertà di ribellarsi. Un episodio significativo riguardò il matrimonio tra Riccardo e Nicoletta. Lei lascia Riccardo all’altare perché lui si era comportato male. Secondo la sceneggiatura, Nicoletta avrebbe dovuto andarsene e Riccardo sarebbe rimasto lì, immobile. Ma, nel rispetto del personaggio, di ciò che stava realmente provando e dell’amore che si nascondeva dietro le sue azioni, sia a me sia a Federica sembrò assurdo che Riccardo restasse fermo all’altare. Ci opponemmo a quella scelta e avemmo un lungo confronto con il regista che stava girando la scena e con il direttore artistico presente sul set. Potrei definirlo un ‘litigio’, ma naturalmente parlo di un confronto artistico, non personale. Alla fine insistemmo talmente tanto che, un po’ perché avevano compreso le nostre ragioni e, secondo me, soprattutto perché volevano proseguire con il piano di lavorazione e avevano capito che altrimenti non ci saremmo mossi, girammo anche una versione in cui Riccardo, con il cuore in gola, rincorreva Nicoletta fino alla macchina. E secondo lei quale versione è andata in onda? Naturalmente l’altra. Volevano raccontare un Riccardo più indolente. È però un aneddoto divertente, perché mostra come noi attori abbiamo una possibilità di ribellione, sebbene sia sempre artistica e circoscritta a ciò che sentiamo profondamente coerente o incoerente con il nostro personaggio. Episodi del genere capitano spesso, almeno quando si tiene profondamente al proprio personaggio e si ha la sensazione di conoscerlo fino in fondo. Soprattutto in una serialità molto lunga come questa, con un numero enorme di scene, può accadere che nessuno ne conosca le intenzioni quanto l’attore che lo interpreta. Quando indossa un personaggio come fosse una seconda pelle, può permettersi di ribellarsi. Ma sono ribellioni bellissime, esclusivamente artistiche. Quello che accadde con il matrimonio mi succede ancora oggi: mi confronto con il regista, posso dire ‘questa battuta non la pronuncerei mai’, oppure ‘questo passaggio vorrei interpretarlo così’; magari propongo di accelerare un momento o di eliminare una frase. Sono proprio queste sfumature a conferire specificità al personaggio e, alla fine, a far innamorare chi lo guarda”.

Che rapporto ha Enrico Oetiker, nella vita, con le regole?

“Devastante. La prima volta che andai da uno psichiatra, alla fine del nostro primo incontro mi disse: ‘Naturalmente non posso ancora dirle molto, perché è troppo presto. Una considerazione, però, posso già farla: lei è una persona piena di principi, ma non ha alcuna regola’. Quella frase mi fece molto ridere allora e continua a risuonarmi ancora oggi. Sono una persona piena di principi, ma aborro le regole: sono davvero allergico a qualunque forma di imposizione. Ho un rapporto decisamente particolare con tutto ciò che è normativo”.

E in amore si sente più vittima o carnefice?

“Forse più vittima. Lo sono perché ho avuto davanti a me un esempio di amore molto grande, bello e forte. L’ambiente in cui cresciamo ci plasma profondamente e, di conseguenza, ho aspettative molto alte. Ho avuto modelli importanti, quasi anacronistici. Sono una persona estremamente amorevole e affettuosa, ma nel rapporto di coppia incontro maggiori difficoltà, proprio perché parto da termini di paragone molto impegnativi”.

Negli anni in cui è stato lontano dal Paradiso ha fatto cinema, televisione, teatro. E ha incontrato un personaggio completamente diverso: San Francesco. Ma ha scelto di raccontarne non tanto la santità quanto la crisi, il dubbio, la parte più umana. Ha anche detto di essere affascinato dalla spiritualità. Allora glielo chiedo senza parlare di religione: Enrico, lei in che cosa crede?

“Anche perché, per come la vedo, la religione rappresenta la morte della spiritualità. Il mio rapporto con la dimensione spirituale è sempre stato molto profondo e, come le dicevo prima, credo che esistano delle esattezze. Quando mi è capitata l’opportunità dello spettacolo su San Francesco, sono andato al provino con una tranquillità particolare: sentivo già quel ruolo molto vicino a me. Mi affascinava enormemente la possibilità di raccontarlo liberandolo da tutto ciò che vi era di ecclesiastico, per concentrarmi sulla spiritualità dell’uomo. È stata un’esperienza molto interessante. La spiritualità è parte integrante del gioco della vita. Anzi, forse ne rappresenta l’unico scopo, il presupposto stesso per cui ho scelto di essere qui, in questo momento. In che cosa credo? Forse posso dirle più facilmente in che cosa non credo. Non credo nella materia in quanto tale, in una realtà oggettiva, nella morte, né nella religione intesa come dogma o canone. Ci sono molte idee delle quali non mi definirei propriamente convinto, ma che sento profondamente mie. Sono numerose e forse, in questo momento, non sarebbe nemmeno interessante elencarle tutte. Mi sento molto vicino a una filosofia e a una spiritualità gnostiche, buddhiste o cristiane nel senso originario del termine, quindi svincolate dal cattolicesimo. Una spiritualità fondata su una presenza divina interna, interiore”.

Poi hai interpretato Paolo in A se stesso, un uomo che crede di avere pochissimo tempo davanti e per questo è costretto a guardare la propria vita da un’altra prospettiva. È una domanda terribile, ma anche molto semplice: se qualcuno oggi le dicesse che il tempo è molto meno di quello che immagina, qual è la prima cosa della sua vita che cambierebbe?

“Adesso sembrerà che abbia raggiunto chissà quale elevazione spirituale, ma sto lavorando molto sul non attaccamento e, in questo momento, non cambierei nulla. Forse modificherei la mia posizione geografica: sarei molto più volentieri in un luogo sperduto, dove non sia necessario neppure mettere le scarpe. Naturalmente scherzo, ma solo fino a un certo punto. Amo il mio mestiere, però il tempo a nostra disposizione è sempre meno di quanto vorremmo o, comunque, scorre molto più velocemente di quanto immaginiamo. Come tutti, credo, vorrei avere mille vite per poter vivere anche le esperienze a cui sto rinunciando perché non ho abbastanza tempo. Vorrei fare il falegname in Finlandia e, contemporaneamente, imparare a realizzare ventagli a mano in Cina. Vorrei poter vivere tutte queste esperienze insieme. Al di là di queste fantasie, ho scelto questa strada, questo canale. Cerco quindi di organizzare la mia vita alternando il lavoro, che rimane un gioco meraviglioso che ho scelto per me, al tempo personale, che amo trascorrere soprattutto in luoghi un po’ sperduti”.

Che rapporto ha con l’ambizione? E quando, secondo lei, rischia di trasformarsi in ossessione?

“L’ambizione è la mia arma a doppio taglio. Sono molto ambizioso nei confronti di me stesso. Il successo, invece, è una conseguenza. ‘Successo’ viene da ‘succedere’, quindi da ciò che viene dopo, da ciò che segue quanto lo ha preceduto. Credo che il successo possa essere anche la conseguenza della morte di un’ambizione, soprattutto quando quell’ambizione non ci appartiene davvero e viviamo inseguendo ciò che la società, le persone che abbiamo accanto, l’ambiente o le pressioni esterne ci impongono. I colleghi che ho visto liberarsi ed emanciparsi da questo genere di ambizioni sono spesso quelli che hanno poi trovato la propria strada. Ho una visione molto alta di me stesso e cerco ogni giorno di avvicinarmi alla versione migliore di ciò che posso essere. Le mie ambizioni, però, un tempo erano molto più esterne e quindi legate al riconoscimento degli altri. Progressivamente si sono attenuate ed è proprio allora che ho cominciato a respirare. Sono molto fiero dell’immagine che lo specchio mi restituisce la sera, indipendentemente dal successo o dall’insuccesso, che appartengono sempre alla dimensione esterna. Il pomodoro e la statuetta, in fondo, non sono poi così diversi. L’oltraggio e l’onorificenza finiscono quasi per coincidere. Ciò che conta davvero, secondo me, è la nostra coscienza. Quanto all’ossessione, sì, mi considero ossessionato. Ma è un’ossessione che nasce innanzitutto dall’uomo. Quando parlo di lavoro, infatti, intendo soprattutto un lavorio interiore, non il mestiere in sé. Questa irrequietezza, questa incapacità di fermarsi, è una condizione alla quale, in qualche misura, siamo tutti condannati. C’è chi la riconosce e chi, invece, cerca di sfuggirle in ogni modo. Mi viene in mente Dino Campana: ‘Fabbricare, fabbricare, fabbricare… preferisco il rumore del mare che torna a dirmi fare e disfare, fare e disfare, ecco quello che so fare’”.

Anche quando affronta pensieri molto profondi, tende a farlo con una risata. È un modo per alleggerire ciò che sta dicendo?

“Sì, perché a volte le persone potrebbero preoccuparsi. Credo che possa comprendermi: si tende a pensare che scendere significhi necessariamente andare verso il basso, mentre in realtà scendere e salire sono la stessa esperienza. Scendendo, in qualche modo, si sale. Tornando a ciò in cui credo, penso alla dualità e alla reciprocità cosmica. Quando si scende, allo stesso tempo si sale. Se andiamo in profondità, contemporaneamente ci stiamo elevando. Scavare e planare, per me, sono quasi lo stesso verbo. Mi dispiace che sulla pagina non possa arrivare questa risata, perché è anche il mio modo di tranquillizzare chi ho di fronte: sì, è vero, stiamo andando in profondità, ma non c’è nulla di male nel farlo. E soprattutto non ci prendiamo mai troppo sul serio, perché, alla fine, stiamo semplicemente blaterando”.

Che rapporto ha con la sua immagine e con il fatto che, inevitabilmente, abbia avuto un peso anche nel suo percorso professionale?

“Lo specchio è bastardo, perché restituisce sempre ciò che ci aspettiamo, ciò che vogliamo vedere o, al contrario, ciò che non vorremmo vedere. So, però, di essere oggettivamente un bel ragazzo e sono consapevole che questo mi abbia aperto alcune porte. Esistono leggi di mercato e dinamiche proprie del cinema e della televisione alle quali, mio malgrado, sono soggetto. Se fossi nato gobbo o con caratteristiche fisiche molto diverse, sicuramente non avrei potuto interpretare determinati ruoli, a maggior ragione in Italia, dove esistono canoni estetici piuttosto definiti. La mia immagine, quindi, mi ha offerto diverse opportunità. Al tempo stesso, trovo tutto questo anche un po’ meschino, perché l’immagine può essere fuorviante. In realtà questa domanda mi mette leggermente in difficoltà, perché sono anche un po’ edonista. Mi piace la bellezza, ho un forte gusto estetico. Forse stiamo citando troppe persone, ma Platone associava strettamente etica ed estetica, il bello e il buono. Ho quindi un rapporto particolare con la mia immagine. Ciò che sto per dire potrebbe essere frainteso, ma credo di essere molto più bello dentro di quanto non lo sia fuori. E spesso questo non arriva. Penso che il mio valore, senza volermi autoincensare, risieda soprattutto in ciò che si nasconde tra le mie pieghe, non nei miei fiocchi”.

Che cosa va cercando, forse inconsapevolmente, negli uomini che interpreta?

“Cerco di fare proprio ciò che le dicevo prima: vivere più vite possibili, perché una sola mi sembra davvero troppo poco. Poter essere un santo e uno stupratore, uno chef e un omicida, incarnare persone diversissime che hanno attraversato questo mondo, significa assaggiare ogni volta un’esistenza differente. La bellezza della vita, secondo me, sta proprio nella possibilità di differenziarla, di rimescolarsi in qualcos’altro. Attraverso i personaggi cerco quindi di attraversare tutte quelle esistenze che non avrò mai la possibilità, o forse il coraggio, di scegliere nella realtà, perché sceglierne una significherebbe rinunciare a tutte le altre. E questo mi spaventa moltissimo”.

Dopo tanti anni trascorsi a cercare la verità dei personaggi, è riuscito a comprendere quale sia la sua?

“La verità… La verità non c’è. Qual è la verità? Esiste certamente una verità del personaggio. Si può arrivare, per esempio, a una sua sintesi. Conosco anche alcune delle mie verità, nel senso che sono consapevole dell’origine di molti miei meccanismi. Ma in quel caso entriamo in una dimensione più psicologica: so perché reagisco in determinati modi e perché assumo certi comportamenti. La verità, nel senso assoluto del termine, credo non ci sia concessa. Quindi forse una ‘mia verità’ non esiste. Del resto, già le parole ‘mia’ e ‘verità’ mi mettono in difficoltà. Sia il concetto di ‘io’ sia quello di ‘verità’ sono, secondo me, costruzioni umane. Non esiste una verità assoluta. Ci raccontiamo idee nelle quali, a seconda dei momenti, ci riconosciamo più o meno profondamente. Posso dirle più facilmente ciò che non sono. Non sono un cinico, non sono un calcolatore. Cerco di non essere una brutta persona. Faccio del mio meglio”.

È curioso che, quando le chiedo di definirsi, finisca spesso per elencare ciò che non è o che non vuole essere. Fa fatica a comprendersi in termini definitivi? Il suo psicoterapeuta andrà a nozze con tutto questo: rischia di farsi ricostruire casa per i prossimi cinque anni!

“No, guardi, è stato un percorso lungo e tortuoso. Naturalmente non se ne esce mai del tutto, ma adesso, per fortuna, credo di avere gli strumenti necessari per stare in piedi o, quantomeno, per inciampare da solo. Provo molta invidia, ma anche una certa diffidenza, nei confronti di chi è così convinto di possedere risposte assolute su se stesso. Senza nulla togliere agli altri, perché ciascuno è ciò che è e non penso di essere migliore o peggiore di nessuno. Semplicemente, faccio molta fatica quando mi viene chiesto di parlare di me in termini assoluti. Quindi, prima, non stavo eludendo la sua domanda: era una difficoltà autentica nel trovare una risposta definitiva”.

Guardando invece al suo percorso professionale, c’è un momento che considera decisivo per essere arrivato fin qui?

“Penso che nella vita esistano degli snodi e che sia necessario saperli riconoscere e cogliere. Ricollegandomi a ciò che dicevo sul fatalismo, non credo che la fortuna esista in quanto tale: per me è un’attitudine. È quel momento in cui, come qualcuno ha detto, il talento incontra l’occasione. A me è accaduto grazie a un’insegnante del liceo che mi mise la pulce nell’orecchio. Mi provocò nel modo giusto e da quell’episodio è iniziato il percorso che mi ha portato a fare questo mestiere. Se c’è un pensiero con cui vorrei lasciare lei e chi leggerà questa intervista è proprio questo: bisogna tenere sempre le antenne dritte, perché arriva un momento in cui si presenta una chiamata alle armi. Non arriva, però, accompagnata dalle fanfare o da una banda in pompa magna. Si manifesta in modo sottile, quasi come un sussurro. E abbiamo un dovere verso noi stessi: ascoltarlo e saperlo cogliere”.