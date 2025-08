Enrico Papi contro Affari Tuoi e Stefano De Martino, frecciata da Mediaset: "Lotteria e azzardo mai piaciuti"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora una frecciata da Mediaset ad Affari Tuoi. Dopo Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti, ad attaccare il popolare programma Rai condotto da Stefano De Martino è Enrico Papi, tornato in tv con la nuova edizione di Sarabanda. “L’idea della lotteria e dell’azzardo non mi è mai piaciuta”, dice Papi. E poi i concorrenti di Sarabanda sono “super preparati” e non “vengono a giocare con la fortuna”.

Enrico Papi di nuovo in tv con Sarabanda

Dopo una lunga assenza Enrico Papi è tornato in tv su Canale 5 con la nuova edizione di Sarabanda.

In una intervista al Corriere della Sera il conduttore si racconta e spiega perché è tornato al timone dello storico format Mediaset, andato in onda per l’ultima volta nel 2009.

Anche se è un format con tanti anni alle spalle, Sarabanda può funzionare ancora perché “ha una sua attualità e una sua vitalità che lo rendono un’etichetta che non invecchia, ma un gioco ancora attuale e moderno“.

Mediaset si è affidata a lui e a Gerry Scotti con La ruota della fortuna per sfidare la Rai nelle fasce orarie dominate da Affari Tuoi e Reazione a Catena.

Papi dice di sentire tutta la responsabilità del compito: “Andiamo contro una corazzata che negli anni si è consolidata e ha una posizione dominante in quella fascia oraria”.

“Gli straordinari numeri che stiamo facendo dopo solo pochi giorni ci dicono che abbiamo fatto centro“, aggiunge.

Enrico Papi contro Affari Tuoi e Stefano De Martino

Enrico Papi è sicuro che Sarabanda può avere successo anche oggi perché la musica è sempre attuale e appartiene a tutti.

E poi per i concorrenti: “Non gente qualsiasi, ma super preparata, come quelli dei quiz vecchio stile di Mike Bongiorno”.

“Non sono concorrenti che vengono a giocare con la fortuna ma con un bagaglio di nozioni”, dice lanciando una frecciata ad Affari Tuoi.

“L’idea della lotteria e dell’azzardo non mi è mai piaciuta”, aggiunge parlando del gioco dei “pacchi”.

“Ho commesso un errore”

Enrico Papi ricorda anche il successo di Sarabanda, rivelando che “in realtà fu una follia” accettare di condurre lo show.

“Ero il re dei telepaparazzi e improvvisamente diventai conduttore di quiz. All’inizio non decollava, avevamo ascolti da prefisso telefonico”.

“Mi diedero ancora una settimana – racconta – ero disperato. Apportammo dei piccoli cambi e cominciò a crescere in modo vertiginoso”.

Il conduttore si dice pentito di essersi fermato dopo Sarabanda: “Non lo rifarei mai, ho commesso un errore perché in tv bisogna starci sempre, è quello il segreto per durare”.