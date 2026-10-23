Enrico Ruggeri attacca Marracash per le parole sugli scontri a Milano, "il ragazzino per imitarlo deve rubare"

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Enrico Ruggeri ha commentato le affermazioni pubblicate sui social da Marracash dopo gli scontri a Milano che hanno visto come protagonisti diversi giovani, molti dei quali minorenni. Secondo il cantautore, i ragazzini per imitare il rapper devono “rubare le cose che Marracash si è guadagnato lavorando”.

Enrico Ruggeri sugli scontri a Milano

In un’intervista a Libero, Enrico Riggeri ha commentato quanto accaduto a Milano il 17 ottobre citando il capitolo 13 dei Promessi sposi.

“La rivolta del forno delle Grucce, che Manzoni descrive, come spesso capita con tanti autori del suo calibro, dicendo delle cose che sono attualissime anche oggi, con i sobillatori silenziosi eccetera”, ha detto il cantante sottolineando che “la differenza era che nella rivolta del forno delle grucce la gente andava a rubare il pane perché aveva fame”.

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Secondo il cantante, invece, oggi “abbiamo visto dei ragazzini andare a rubare articoli di lusso, le scarpe firmate, un cortocircuito che mi fa anche un po’ sorridere”.

“Vanno in una libreria, spaccano tutto – ha evidenziato – ma non portano via neanche un libro perché non sanno cosa farsene”.

Enrico Ruggeri contro Marracash

Per Ruggeri “il cortocircuito” sta proprio nel fatto che i giovani “svaligiano negozi per rubare generi di lusso indossati dai rapper miliardari che li difendono”, probabilmente riferendosi alle parole di Marracash sugli scontri a Milano.

“Non so come reagirebbero questi rapper – ha aggiunto – se lo stesso tipo di esproprio avvenisse ai loro concerti, cioè se tutta la gente sfondasse le transenne come accadeva negli anni ’70, senza pagare il biglietto“.

Il cantautore ha detti che lo fa sorridere “questo cortocircuito del rapper famoso che peraltro è diventato famoso usando il suo talento spesso partendo dal basso. Ha fatto anche delle cose ammirevoli”.

Poi Ruggeri ha citato proprio Marracash dicendo di aver capito che provenga da estrazioni umili.

“Per mostrare, come spesso accade, il fatto di avere trionfato – ha commentato Ruggeri – ostenta gioielli, cappellini, marche, va alle sfilate dei grandi stilisti. Una vita bellissima”.

Il problema, secondo il cantautore è che “il ragazzino per imitarlo deve rubare le cose che Marracash si è guadagnato lavorando. Ha ottenuto dei beni lavorando e difende quelli che ottengono gli stessi beni, rubando”.

Cosa ha detto Marracash sugli scontri a Milano

Dopo gli scontri a Milano, Marracash aveva scritto sui social che “con le buone non cambi le cose”.

“Aspettavo questa reazione da tempo e credo che siamo solo all’inizio“, è stato il commento del rapper originario della Barona.

L’artista ha poi aggiunti che “chi mi conosce sa bene da che parte sto. Le diseguaglianze sociali sono la mia battaglia, alla ribellione ho dedicato la mia vita. Ecco da che parte sto. Un anno fa da un palco dicevo che il potere capisce solo il potere e che è ora che il popolo mostri il proprio”.

Le parole di Marracash sono state criticate da diversi colleghi, a partire da Fedez che, senza citarlo, ha affermato: “Vedo anche artisti e personaggi pubblici che celebrano la protesta, ci si uniscono come se ne facessero parte, senza rendersi conto che esposti in quelle vetrine ci sono anche loro. A promuovere quella idea di successo ci siamo noi. Siamo noi che andiamo alle sfilate, postiamo gli orologi di lusso, i viaggi e i vestiti”.

Poco dopo, Marracash, a sua volta senza nominare direttamente Fedez, aveva risposto: “La violenza va condannata ma anche quando la polizia manganella gli studenti, quando ci sono i caschi senza numero di matricola, lo scudo penale. Per una generazione senza futuro, che studia per niente, distrutta dagli psicofarmaci, messa ai margini davanti a una vetrina di status symbol che non avrà mai e il mantra che sei quello che hai e cioè niente. Esistono molte forme di violenza”.