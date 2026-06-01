Enrico Ruggeri in concerto a Codogno, ma il Pd lo attacca per le posizioni No Vax: lui parla di "censura"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il Pd di Codogno ha contestato la decisione del Comune di ospitare Enrico Ruggeri in concerto il prossimo 4 luglio. L’opposizione considera l’invito incoerente con la memoria storica della città, simbolo della prima ondata Covid, a causa delle posizioni No Vax espresse nel tempo dal cantautore. Il sindaco Francesco Passerini ha respinto le accuse, mentre l’artista ha reagito denunciando un tentativo di censura.

Polemico sul concerto di Enrico Ruggeri a Codogno

L’annuncio del sindaco Francesco Passerini sull’esibizione di Enrico Ruggeri il 4 luglio per la Notte bianca ha scatenato uno scontro politico a Codogno, la cittadina simbolo del Covid, epicentro della prima ondata pandemica, dove venne trovato il paziente zero il 20 febbraio 2020.

Maria Cristina Baggi, capogruppo del Partito Democratico, ha contestato la scelta per via delle opinioni espresse dal cantautore su vaccini e Green pass. Secondo l’opposizione dem si tratta di un doppio binario inaccettabile, dato che la giunta ha negato in passato il patrocinio a eventi lontani dalla linea della gestione sanitaria.

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“Un’amministrazione pubblica ha il diritto, e in alcuni casi il dovere, di valutare se concessione del proprio patrocinio a iniziative che rischiano di avallare posizioni antiscientifiche“, ha spiegato Baggi, accusando la maggioranza di anteporre la visibilità alla coerenza.

L’affondo del Pd contro le tesi No Vax dell’artista

La replica del primo cittadino non si è fatta attendere, definendo l’attacco una strumentalizzazione politica inutile. Il sindaco Passerini ha voluto evidenziare la differenza tra la concessione di patrocini a dibattiti ideologici e il concerto di un grande musicista.

“Nessuno mette in discussione il valore professionale di Sgarbi come critico d’arte o di Ruggeri come artista e musicista, né il loro diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni“, ha sottolineato il sindaco riprendendo le parole dell’opposizione per smontarne le critiche.

Passerini ha poi concluso difendendo la scelta: “L’arte, come lo sport, non dovrebbe essere soggetta a censure, come invece il PD pare auspicare contestando la presenza di Ruggeri a Codogno”.

La risposta di Enrico Ruggeri

Il caso è presto approdato sui social network. Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, Enrico Ruggeri ha condiviso lo screenshot di un articolo sulla disputa in corso.

L’artista ha commentato l’accaduto in modo laconico, inserendo la didascalia “Per dire… #censura”, manifestando pubblicamente il suo sdegno per il tentativo di ostacolare la sua presenza all’evento lodigiano.

I cittadini attendono di capire se la serata estiva verrà confermata o se prevarranno i dissensi legati alla memoria di un evento che ha segnato profondamente la cittadina.