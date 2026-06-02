Enrico Ruggeri risponde alle accuse del Pd di Codogno sulle sue posizioni No Vax al concerto: "Preoccupante"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Non si placa la polemica tra Enrico Ruggeri e il Pd di Codogno. Il cantante è tornato a rispondere alle contestazioni per il suo concerto nella città simbolo dei primi contagi del Covid-19 da parte degli esponenti dem locali, che hanno ricordato le posizioni No Vax e contro il Green Pass durante la pandemia. “Stiano tranquilli” ha replicato l’artista milanese sui social, a cui ha ribattuto la capogruppo del Pd in consiglio comunale, Maria Cristina Baggi.

Le polemiche per il concerto di Codogno

Il concerto di Enrico Ruggeri a Codogno, in programma il 4 luglio, ha scatenato le proteste dei Pd del comune lombardo, tra i prime e più colpite dai contagi da Covid-19 nel 2020.

Gli esponenti dem locali hanno contestato la decisione dell’amministrazione di centrodestra di Francesco Passerini di patrocinare l’esibizione, viste le dichiarazioni contro i vaccini e contro i Green pass espresse dal cantante e ribadite anche di recente. “Non si tratta di opinioni superate ma di posizioni che l’artista non ha mai preso realmente le distanze” ha sottolineato Maria Cristina Baggi.

La risposta di Enrico Ruggeri

Contestazioni alle quali aveva subito replicato sui social il diretto interessato, parlando di “censura“, attraverso una Storia con uno screenshot di un articolo sul caso, e commentando con “pluralismo, democrazia, arte” un’altra condivisione della polemica sul suo profilo X.

Enrico Ruggeri è poi tornato sull’argomento con un post sul suo account Instagram, rivolgendosi direttamente agli esponenti Pd di Codogno: “Stiano tranquilli, non sono uno di quelli che passa metà concerto a fare comizi, quando sono sul palco suono e al massimo presento qualche brano (in 30”). (Comunque l’aria che tira è preoccupante)”.

Il post ha ricevuto un commento di sostegno da parte di Fausto Leali, che l’artista milanese ha tenuto a ringraziare sottolineando come il collega fosse “per ora l’unico ‘cantante famoso’ che ha avuto il coraggio di esporsi con un messaggio pubblico”.

Il botta e risposta

Alla replica ha ribattuto a sua volta Maria Cristina Baggi, che ha tenuto a precisare la sua posizione: “La questione che ho posto non riguarda Ruggeri e non riguarda la sua musica – sottolinea l’esponente Pd di Codogno -. Riguarda esclusivamente le scelte dell’amministrazione e la loro coerenza. Se per anni il sindaco ha richiamato il Covid, la memoria delle vittime e la particolare sensibilità di Codogno per giustificare determinate decisioni pubbliche, ritengo legittimo domandarsi perché quel criterio venga applicato in alcuni casi e non in altri. Questa non è una polemica contro Ruggeri. È una domanda rivolta a chi governa la città. Perché il tema non è la libertà di un artista. Il tema è la coerenza delle scelte politiche di un sindaco”.

Il botta e risposta ha inevitabilmente alimentato il dibattito con il primo cittadino, che non ha mancato di sottolineare all’esponente dem la differenza tra un “dibattito politico e un concerto”.

“L’arte, come lo sport, non dovrebbe essere sottoposta a censure, come invece sembrerebbe auspicare il Partito democratico contestando la presenza di Ruggeri a Codogno” ha affermato il sindaco Francesco Passerini.