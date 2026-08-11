Enrico Sortino, l’intervista all’attore e conduttore: “Il vero fallimento è smettere di camminareˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono uomini che costruiscono la propria vita accumulando certezze. Altri, invece, la costruiscono continuando a farsi domande, come accade a Enrico Sortino. Ascoltarlo significa entrare in un universo fatto di immagini prima ancora che di concetti. Per raccontare un’idea ricorre a una scala che non conduce mai allo stesso piano. Per spiegare il proprio carattere immagina un treno che continua a correre mentre qualcuno prova a raggiungerlo. Per descrivere la libertà parla di un bambino che non ha mai smesso di giocare. E, quando deve raccontare il mestiere dell’attore, Enrico Sortino non parte dal palcoscenico, ma da un principio quasi spirituale: togliersi di mezzo, perché soltanto allora un personaggio può davvero prendere vita. È una visione del teatro che finisce presto per superare i confini del teatro stesso. Perché, risposta dopo risposta, in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie emerge con chiarezza che la recitazione non è il centro del racconto di Enrico Sortino. Lo sono il dubbio, l’identità, il desiderio di restare fedeli a ciò che si è, anche quando questo significa rinunciare a un’opportunità, esporsi all’incomprensione o accettare di percorrere una strada diversa da quella degli altri. In un tempo che misura tutto attraverso il risultato, Enrico Sortino sembra muoversi secondo una logica opposta. Diffida del successo quando diventa un’etichetta, considera il fallimento soltanto una tappa del cammino e attribuisce valore quasi esclusivamente all’azione. Fare. Creare. Ricominciare. È questo il verbo che attraversa l’intera conversazione e che, lentamente, finisce per trasformarsi in una vera e propria filosofia di vita. Anche le ferite seguono la stessa direzione. L’ambizione nasce da un’assenza, il dolore diventa materia da trasformare, le sconfitte non vengono negate ma assorbite, fino a perdere la capacità di definire una persona. Non c’è alcuna ricerca di eroismo in questo sguardo. Semmai, la volontà ostinata di non permettere che siano gli eventi a stabilire chi si è. E poi c’è il bambino. Compare all’inizio quasi per caso, riaffiora più volte durante la conversazione e, senza che ce se ne accorga, diventa la chiave di lettura dell’intera intervista. Non come simbolo dell’innocenza o della nostalgia, ma come custode dello stupore. È quel bambino che continua a guardare il mondo senza smettere di interrogarsi, che difende il gioco come forma di libertà e l’immaginazione come esercizio di resistenza contro tutto ciò che pretende di irrigidire l’esistenza. Forse è proprio qui che si incontra il tratto più autentico di Enrico Sortino. Non nell’attore, nel regista, nel conduttore o nell’imprenditore. Ma nell’uomo che continua a considerare la vita un luogo da attraversare con curiosità, senza la pretesa di possederne le risposte. Perché, in fondo, è questa la sensazione che accompagna l’intera intervista: quella di trovarsi davanti a qualcuno che non ha mai smesso di cercare. E che, probabilmente, non smetterà mai.

Se dovesse raccontare il suo percorso e il momento che sta vivendo oggi immaginandolo come la scala di un palazzo, a che piano si trova?

“È una bella domanda. Le rispondo con un’immagine: ha presente le scale di Escher? Oppure quelle di Harry Potter, che cambiano continuamente direzione? Ecco, secondo me è così. A che piano sono? Potrei essere al decimo come al centesimo, ma anche al primo. Dipende dalla prospettiva con cui si guarda la vita e, soprattutto, dalle aspettative che ciascuno nutre. Non so esattamente a che piano mi trovi, ma sono certo di essere sulla scala. Questa è la mia rispostaˮ.

Aspettative: è riuscito a fare un bilancio dello scarto tra ciò che immaginava di diventare e ciò che è diventato realmente? E, se questo scarto esiste, le piace oppure no?

“Mi ritengo molto fortunato, perché non ho grandi rimpianti. Ho fatto esattamente tutto quello che desideravo fare nella mia vita e ho avuto la fortuna di avere due genitori che mi hanno sempre assecondato, lasciandomi libero di essere me stesso. Oggi posso dire di aver realizzato tutto ciò che desideravo, e questo mi rende una persona equilibrata e profondamente appagata. Credo che la mia gioia nasca proprio da qui: dalla sensazione di aver seguito il corso della mia vita, quello che mi ha condotto a essere la persona che sono oggi. Quel percorso mi ha permesso anche di comprendere con chiarezza quali fossero i miei desideri e di seguirli senza lasciarmi condizionare da altroˮ.

Come si è rapportato con la parola ‘ambizione’? È un concetto che ha segnato il suo percorso? L’ha sempre considerata una qualità positiva oppure, in alcuni momenti, anche un limite?

“Ambizione è una parola molto importante. Fino ai trent’anni ho vissuto una forte necessità di arrivare, di essere il primo, il più bravo, il più bello, quello giusto. Era una spinta potentissima e, con il tempo, ho capito che affondava le radici in qualcosa di molto più profondo. È legata al fatto che mia madre, quando rimase incinta di me, inizialmente non desiderava quella gravidanza. Ne abbiamo sempre parlato serenamente in famiglia: non è mai stato un tabù. I miei genitori volevano un figlio, ma non così presto dopo mio fratello. Sono il secondo. Probabilmente questa circostanza mi ha portato a vivere con la sensazione di dover dimostrare continuamente di meritare il mio posto nel mondo. Eppure non posso lamentarmi. Ero sempre quello che andava bene, quello simpatico, intelligente, considerato bravo. Ma non ero mai davvero soddisfatto. Quando ho preso consapevolezza di questa dinamica, ho compreso anche il ruolo dell’ambizione. Quell’insoddisfazione costante, in fondo, è diventata il mio motore. Il fatto di non sentirmi mai completamente appagato mi spingeva ad agire, a ripartire, a cercare ancora una volta di arrivare primo. Da un’esperienza che, raccontata così, potrebbe sembrare negativa, è nato quindi un cambiamento di prospettiva. Oggi credo che l’ambizione sia un motore prezioso quando spinge all’azione, quando mette in movimento e porta a realizzare concretamente i propri progetti. Diventa invece dannosa quando è alimentata esclusivamente dalle aspettative. E qui torniamo al discorso di prima. Con il passare degli anni ho imparato a liberarmi di molte aspettative. Oggi agisco. Poi ciò che accadrà si vedrà. Qualunque sia l’esito, sarà comunque quello giusto, perché se si segue un impulso autentico e si rimane fedeli ai propri desideri, si può essere soddisfatti del proprio operato indipendentemente dal fatto che venga considerato un successo o un fallimento. Tra l’altro ho una visione piuttosto libera sia del successo sia del fallimento. Non credo molto né all’uno né all’altro. Credo soprattutto nell’azione, nell’agire, nel fareˮ.

Mi ha raccontato che cosa la spingeva a voler essere sempre il primo. Era davvero soltanto quello il vuoto che cercava di colmare attraverso l’arte? Oppure c’era anche altro?

“Nel mio caso c’era anche l’ADHD. C’era questa necessità continua di fare, questo bisogno costante di essere in movimento. Allo stesso tempo, però, ho sempre avuto un buon rapporto con me stesso. Mi sono sempre ascoltato molto e torno ancora una volta a dire che ho avuto due genitori che mi hanno lasciato davvero libero di essere esattamente come desideravo. Avere questa libertà di movimento, di pensiero e di azione, poter fare ciò che sentivo mio, mi ha permesso di comprendere un aspetto fondamentale: non avevo bisogno di diventare qualcun altro, ma semplicemente di essere me stesso. E questo comprende certamente l’artista, ma non soltanto. Non sono solo un artista. Sono anche un imprenditore. Più in generale, mi definisco un creatore. Do forma alle idee che mi attraversano. Dal punto di vista artistico, paradossalmente, l’arte ha per me una funzione catartica: mi mette da parte. Riesco quasi a riposarmi da me stesso, perché presto il mio corpo ai personaggi che interpreto ed esco completamente dalla mia dimensione individuale. Abbandono, per così dire, la mia identità e metto il mio corpo al servizio di qualcun altro. Dal punto di vista imprenditoriale, invece, ciò che mi appassiona è il processo creativo: prendere delle idee, metterle in relazione e trasformarle in progetti concreti. Se guardo a tutto ciò che ho costruito negli anni, mi accorgo che l’aspetto che mi entusiasma di più è creare connessioni tra le persone. Mi piace riunire individui diversi affinché possano esprimere il proprio potenziale all’interno di un progetto comune, magari nato da un’intuizione mia, ma sviluppato grazie al contributo di tuttiˮ.

Riposarsi da se stesso: che cosa intende?

“Un attore è davvero tale nel momento in cui riesce a togliersi di mezzo. Credo che il problema di molti attori sia proprio quello di considerarsi il centro dell’azione. Studiamo per conoscere il nostro strumento. Conosco il mio corpo, ma è uno strumento in continua trasformazione: domani non sarà più quello di oggi. Per questo sono sempre in ricerca, sempre in ascolto. Nel momento in cui padroneggio questo strumento e scelgo un mestiere che permette a un’altra anima, quella del personaggio, di abitarlo, devo fare un passo indietro. È un’immagine quasi pirandelliana: viene spontaneo pensare a Sei personaggi in cerca d’autore. Mi rendo conto che un personaggio ha bisogno di esistere e, per farlo davvero, necessita della propria emotività, della propria storia, del proprio tempo storico e della propria dimensione. Se gli attribuisco la mia emotività, non sarà mai la sua. Per questo devo letteralmente farmi da parte. Gli presto il mio corpo affinché, attraverso le prove, il lavoro e la ricerca, possa comprendere che cosa prova, quali emozioni attraversa, quale sia la sua verità. Naturalmente tutto questo passa attraverso la mia esperienza, la mia vita, il mio punto di vista, il modo in cui ho vissuto in questo tempo e in questo spazio. Ma, se non riuscissi davvero a mettermi da parte, il personaggio esisterebbe soltanto attraverso il mio sguardo. Ed è proprio questo l’aspetto meraviglioso del mestiere dell’attore: permettere ai propri occhi di osservare il mondo con la sensibilità, le emozioni, i traumi e le esperienze di qualcun altro. Per questo credo che la componente egotica debba essere messa da parte. Si diventa davvero attori quando si riesce a togliersi di mezzoˮ.

Tra l’aspirazione e la consapevolezza di esserlo c’è spesso uno scarto importante. Quando si è detto per la prima volta: ‘Enrico, sei un attore’?

“Continuo a chiedermelo ancora oggi: ‘Sono davvero un attore?’. E, soprattutto, mi domando che cosa significhi esserlo nel mondo di oggi. Da un punto di vista pragmatico, potrebbe voler dire essere riuscito a trasformare una passione in un lavoro. Quando sei bambino, invece, immagini che fare l’attore significhi diventare famoso, celebre, riconosciuto. È una visione inevitabilmente ingenua di questo mestiere. Poi quella prospettiva cambia completamente. Ti accorgi che vivi del tuo lavoro, che continui a creare attraverso il tuo lavoro e che, giorno dopo giorno, quel percorso si arricchisce. È come avere davanti una tavolozza piena di colori: inizi a mescolarli, a sperimentare, a scoprire sempre nuove sfumature. Per questo continuo ancora oggi a domandarmi: ‘Sono davvero un attore?’. In realtà mi sento, prima di tutto, una persona viva. Una persona disponibile a prestare il proprio corpo alle emozioni. Credo anche che questo mestiere sviluppi profondamente l’empatia. Bisogna esserlo per comprendere il dolore e la gioia degli altri. Oggi mi considero soprattutto un buon filtro, più che limitarmi a dire: ‘Sono un attore’. Di fatto lo sonoˮ.

Quando ha capito che quella non era più soltanto una passione, ma sarebbe diventata la sua vita?

“Sono convinto che la consapevolezza sia arrivata soltanto qualche anno fa, quando mi sono detto: ‘In fondo è questo che voglio fare da grande’. Poi mi sono fermato a sorridere e ho pensato: ‘Ma sei già grande, in qualche modo’. A quel punto mi sono chiesto: ‘Che cosa hai fatto fino a oggi?’. La risposta è stata molto semplice: soltanto questo. Faccio questo mestiere da quando avevo quindici anni, anche se ho iniziato a recitare già a nove. Mi accompagna praticamente da sempre. Tra l’altro provengo da una famiglia in cui nessuno faceva l’artista, quindi non è stata una scelta influenzata dall’ambiente o dalla tradizione familiare. Esistono famiglie in cui l’arte è già parte della quotidianità e quasi conduce naturalmente verso quella strada. Nel mio caso non è stato così. La mia è stata una scelta profondamente esistenziale. Ho seguito un impulso, un istinto, senza nemmeno dirmi davvero: ‘Voglio fare l’attore’. Ho semplicemente assecondato qualcosa che sentivo appartenere alla mia naturaˮ.

Per lei il corpo è stato più un limite o un vantaggio?

“Sono finito in un bel corpo, in questa vita. Per risponderle davvero, però, devo fare una riflessione un po’ filosofica. Credo che la nostra energia, chi la chiama anima e chi preferisce darle un altro nome, viva questa esperienza in un tempo, in uno spazio e in una dimensione specifici, all’interno di un corpo che, in fondo, è casuale. Penso che il corpo che ci viene assegnato sia semplicemente quello che ci è dato. Per questo non credo ci si debba affezionare troppo, anche perché, dal momento in cui nasciamo fino a quello in cui moriamo, è in un continuo processo di trasformazione e deterioramento. Per quanto riguarda il mio rapporto personale con il corpo, direi che mi sono sempre piaciuto abbastanza e, allo stesso tempo, mai del tutto. So però di avere avuto un corpo fortunato. E non mi riferisco tanto all’aspetto estetico, quanto alla salute e alla prestanza fisica. Il mio corpo mi asseconda, mi ascolta. E, soprattutto, sono io ad ascoltare lui. Cerco di capire di che cosa abbia bisogno, di quali condizioni necessiti per continuare a funzionare come ha fatto fino a oggi. Per questo posso dire che, almeno fino a questo momento della mia vita, il corpo è stato un vantaggioˮ.

L’arte come scelta di vita, ma soprattutto come compagna di vita. Si è mai sentito tradito dall’arte, in qualche modo?

“Nel profondo, mai. Perché l’arte è un atto creativo e, nel momento in cui si crea, si vive. Anzi, in un certo senso si continua a vivere per sempre. Ogni atto creativo lascia qualcosa al mondo, anche se può essere invisibile o rimanere custodito soltanto dentro di sé. Ma esiste. Se invece per ‘tradimento’ intende una delusione artistica, allora sì, quelle ci sono state. Ci sono stati momenti in cui sentivo di essere la persona giusta per un progetto e quel progetto non si è concretizzato. Penso, per esempio, a un provino andato male. Ma fa parte del mestiereˮ.

E invece è mai successo il contrario? È mai stato lei a tradire l’arte? Magari accettando un progetto che non corrispondeva davvero a ciò che cercava?

“All’inizio della mia carriera, sicuramente sì. Lo facevo per fare esperienza. Agli inizi si accettano anche lavori che non fanno stare bene, perché si ha bisogno di crescere e di imparare. Paradossalmente è stato proprio quel periodo a permettermi, in seguito, di scegliere i progetti ai quali dedicarmi. Mi sento molto fortunato sotto questo aspetto, perché non tutti i colleghi, anche bravissimi e di grande valore, hanno il privilegio di poter scegliere. Spesso bisogna pagare le bollette e si è costretti ad accettare lavori che non si amano. Per me, però, quello non è fare arte. In quei casi preferirei svolgere un altro mestiere. Quindi sì, all’inizio della mia carriera è successo. Era una scelta dettata dal desiderio e dalla necessità di fare esperienza. Poi c’è stato un momento molto preciso, che ricordo perfettamente. Ero in uno spettacolo e, durante i saluti finali, mi vergognavo perfino di uscire sul palco. Provavo vergogna perché sentivo che quello non fosse un lavoro dignitoso. Non era fatto bene: né dal regista, né dagli attori, né, più in generale, dall’intero progetto. Ricordo quella sensazione con estrema chiarezza. Ed è stato proprio allora che mi sono detto: ‘Mai più. Enrico, non metterti mai più nella condizione di fare questo mestiere in questo modo’. Da quel momento ho avuto la fortuna, sia economica sia artistica, di poter scegliere. Oggi accetto soltanto progetti che amo. Pensi che, ormai, quando mi propongono uno spettacolo o un film, chiedo sempre di leggere prima il copione o la sceneggiatura. Voglio capire a quale progetto sto per prendere parte. Quando inizi questo mestiere, invece, fai un provino senza sapere davvero quale storia andrai a raccontare. Ti butti. Oggi non mi butto più a capofitto. Non perché pensi che un lavoro debba darmi prestigio o particolare visibilità. Semplicemente voglio capire che cosa sto per fare e, soprattutto, se sento davvero il desiderio di farlo. Perché, se non mi interessa, quale senso avrebbe? Ricevere un applauso, da solo, non mi bastaˮ.

Ha mai lasciato che il lavoro, l’ambizione o il percorso professionale finissero per influenzare la sua vita privata?

“Mai. Anzi, ho sempre cercato di evitare questa possibilità. Ho creato anche le mie attività imprenditoriali proprio per essere libero nel mio lavoro di artista. Le ho costruite affinché l’attività artistica non diventasse mai una gabbia e non mi costringesse ad accettare compromessi. Non permetto al lavoro di sopraffare la mia vita. Spesso le persone scherzano dicendo: ‘Vorrei rinascere Enrico Sortino’, perché mi vedono impegnato in tante attività. In realtà tutto ciò che faccio nasce proprio dal desiderio di proteggere la mia libertà. Per me la vita viene prima del lavoro. Se un giorno dovessi accorgermi che il lavoro sta divorando la mia esistenza, preferirei cambiare strada. Lavoro per vivere, non vivo per lavorare. È una distinzione che, con il passare degli anni, è diventata sempre più importanteˮ.

Quale pensa sia stato il sacrificio, o comunque la rinuncia più grande, che questo lavoro le ha chiesto?

“Ho perso entrambi i miei genitori e, in entrambi i casi, nei momenti più delicati mi è capitato di essere in scena. Bisogna però aggiungere un elemento: nella mia testa la scena veniva prima di tutto. Si trattava di un percorso di perdita molto lento, purtroppo segnato dalla malattia, quindi era una situazione che, in qualche misura, riuscivo a gestire. Ogni tanto ci penso e mi dico: ‘Forse avrei potuto essere lì’. Ma non sono una persona che vive di sensi di colpa. Credo che gli eventi seguano il loro corso. Sicuramente il mio lavoro mi ha costretto a rinunciare ad alcuni momenti importanti della vita familiare. Penso, per esempio, al venticinquesimo anniversario di matrimonio dei miei genitori. Ero in scena e non potei essere presente. Scrissi loro una lettera, perché avrei davvero voluto festeggiare con loro. Oppure penso ai matrimoni di amici molto cari ai quali non ho potuto partecipare perché impegnato sul palco. La scena, però, è sempre stata la mia priorità. Chi mi conosce lo sa: se ho uno spettacolo, la registrazione di un programma o un film, quello diventa inevitabilmente il mio primo impegno. Perché, a certe occasioni, semplicemente non puoi dire di noˮ.

E dopo la morte dei suoi genitori che ruolo ha avuto il lavoro?

“Dopo, il lavoro mi è stato di enorme aiuto. Tornare a lavorare è stato fondamentale. Diverso è il momento del ‘durante’. Mia madre, per esempio, è morta mentre ero a Milano. Naturalmente sono partito quella stessa sera, ma in quell’istante non ero con lei. E allora ci si chiede inevitabilmente quanto conti essere presenti proprio in quel momento. Poi, però, si razionalizza. Ci si rende conto di aver condiviso tutto il tempo precedente e che, probabilmente, non sarebbe cambiato nulla. Eppure, da esseri umani, quella domanda continua ad affiorare. È inevitabileˮ.

Possiamo vederla in teatro, in televisione oppure sul set. Che cosa cambia, dentro di lei, nell’approccio a mezzi espressivi così diversi?

“Alla fine è sempre una questione di comunicazione. La conduzione televisiva, che svolgo da quando avevo diciannove anni, è un mondo quasi magico. Quando riaffiora la mia ADHD, la televisione diventa il luogo ideale, perché ha ritmi serratissimi e richiede di interagire contemporaneamente con una quantità enorme di persone. Penso, per esempio, al programma che conduco da alcuni anni, The Coach. È un reality talent: reality perché i ragazzi vivono insieme per un certo periodo di tempo, talent perché poi si esibiscono. In quel contesto bisogna seguire autori, editor, regia, produzione, pubblico, giudici, coach e artisti. Tutto accade nello stesso momento e tutto deve rispettare tempi rigidissimi. Il punto è che il tempo, per me, scorre molto lentamente, perché il mio pensiero è estremamente veloce. Questo mi permette di gestire con naturalezza tutto ciò che accade. Fin da bambino ho avuto una buona dialettica e una discreta padronanza del linguaggio. Vivo la parola quasi come fosse musica. Scelgo ciò che devo dire con un leggero anticipo. Naturalmente, nella realtà, si tratta di una frazione di secondo, ma nella mia mente il tempo è molto più dilatato. Questo mi permette di avere una visione d’insieme e di mantenere il controllo della situazione. È proprio questo che mi entusiasma della conduzione: il conduttore ha un enorme potere comunicativo e quel tipo di gestione mi diverte moltissimo. Naturalmente il linguaggio televisivo, quello cinematografico e quello teatrale sono profondamente diversi, anche nel modo in cui si costruisce un personaggio. Nel cinema e nella televisione impari la sceneggiatura molto prima e devi conoscere fin dall’inizio l’intero percorso del personaggio. Può capitare di girare subito l’ultima scena, quindi è indispensabile avere ben chiaro tutto il suo arco evolutivo e sapere esattamente dove arriverà dal punto di vista emotivo. In teatro, invece, quell’evoluzione prende forma mentre la attraversi. Dura un’ora, due ore, il tempo dello spettacolo. Vivi il cambiamento insieme al personaggio e questo modifica completamente il modo di comunicare. Ma torniamo al discorso dello strumento di cui parlavamo prima. Se lo conosci davvero, è come conoscere i tasti di un pianoforte. Sai quali note suonare, sai come costruire un accordo, puoi cambiare armonie e modulazioni. Cambiano le note, cambiano gli accordi, ma lo strumento resta sempre lo stesso. Alla fine, quindi, cambia soprattutto il linguaggio attraverso cui comunichi. La sostanza del lavoro rimane identicaˮ.

Se mi parla di comunicazione, il pensiero va subito al teatro. Tra tutti i linguaggi che attraversa è quello che più degli altri le restituisce un feedback immediato. Si è mai lasciato influenzare dalla reazione del pubblico, dal qui e ora?

“Qui torno a una domanda che mi ha posto prima sull’ambizione e sulla doppia valenza: la risposta è connessa. Fino ai trent’anni, più o meno, quando sentivo il bisogno costante di dimostrare di essere bravo, bello e ‘giusto’, il feedback era fondamentale. Un riscontro negativo mi mandava in crisi, perché mi faceva pensare immediatamente di non essere all’altezza. Riemergevano tutte le mie insicurezze e mi dicevo: ‘Forse dovrei cambiare mestiere. Forse non ne sono capace’. Con il tempo, però, ho costruito un percorso personale. Ho fatto una lunga analisi di me stesso, senza affidarmi a qualcuno, ma continuando ad ascoltarmi. A questo lavoro interiore si sono aggiunte le esperienze, che mi hanno permesso di guardare tutto da una prospettiva diversa. Oggi le dico una cosa molto chiara: quasi eliminerei perfino gli applausi. Per me il teatro è un atto profondamente catartico. È un atto d’amore. È come fare l’amore tra due persone: il pubblico e l’attore. Quando cala il sipario e lo spettacolo finisce, quell’incontro si è concluso. L’amplesso è finito. L’orgasmo è arrivato oppure no, dipende, ma quell’esperienza si è comunque compiuta. In quel momento, per me, tutto dovrebbe semplicemente fermarsi. Se il pubblico applaude, è giusto che lo faccia, perché sente il bisogno di restituire qualcosa e può farlo soltanto battendo le mani. Ma quell’applauso non mi aggiunge nulla e non mi toglie nulla. So che è un gesto di riconoscenza, ma non sento il bisogno che qualcuno mi dica se sono stato bravo oppure no. Anche nella vita, del resto, parlo raramente del mio lavoro. Nemmeno con gli amici più cari o con i colleghi. È una dimensione così personale e introspettiva che il giudizio esterno ha un peso relativo. Che qualcuno mi ritenga bravo oppure no mi interessa poco, perché credo che siano i fatti a parlare prima delle parole. Ho avuto la fortuna di prendere parte a spettacoli straordinari e conosco bene la risposta del pubblico. So che c’è una restituzione molto positiva e, probabilmente, è anche per questo che oggi mi sento sereno e non avverto più il bisogno di cercare continuamente quella conferma. Ma, in fondo, a che cosa serve sentirsi dire ‘bravo’? Non facciamo questo mestiere per ricevere un complimento. Lo faccio per altri motivi. Lo faccio per respirare. Lo faccio anche per togliermi di mezzo, spesso e volentieri, perché con me stesso sono una persona molto ingombranteˮ.

Questa, forse, meriterebbe una seduta a parte: capire perché dice di essere così ingombrante con se stesso.

(Sorride, ndr) “Le faccio un esempio. Guardi il mio profilo Instagram. A volte mi dicono: ‘Ma lei è un professionista, dirige delle scuole, è un attore, un conduttore… e poi pubblica contenuti che non la valorizzano’. Ma, sinceramente, non mi importa. Mi piace giocare. Anch’io sono questo. Non voglio essere preso troppo sul serio. Voglio che mi si prenda sul serio quando lavoro, perché lì so perfettamente quello che faccio e so di essere estremamente rigoroso. Nella vita, invece, voglio continuare a giocare. È un aspetto al quale tengo moltissimoˮ.

Come pensa che la sua città di origine, Catania, abbia accolto le sue aspirazioni? È stata una città matrigna o benevola?

“È una bella domanda, perché la risposta è anche in questo caso duplice. Parto dalla città. Mi viene subito in mente il detto Nemo propheta in patria. Credo di aver compreso profondamente la mia città, così come ho imparato a conoscere Roma, che mi ha accolto in un secondo momento. Ho capito molto presto quale fosse il linguaggio della mia città, quali fossero le sue dinamiche e, in un certo senso, le ho offerto proprio ciò di cui aveva bisogno, ricavandone anche un vantaggio. Ho imparato a comprenderne il funzionamento. Da questo punto di vista mi ha accolto. Ho frequentato, qui a Catania, l’Accademia del Teatro Stabile. Ci sono arrivato quasi per caso: una mia amica mi chiese di accompagnarla e di farle da spalla durante il provino. Alla fine decisi di sostenerlo anch’io. Frequentavo ancora l’ultimo anno del liceo classico e credo di essere stato quasi un fuorilegge, perché si poteva entrare in Accademia anche senza diploma, ma non frequentarla contemporaneamente alla scuola. Io uscivo dal liceo alle due del pomeriggio e, dal lunedì al venerdì, dalle tre alle nove ero in Accademia. È stato un periodo molto intenso. Da una parte, quindi, la mia città ha accolto le mie idee. Dall’altra, però, se ne è anche appropriata. Oggi, invece, devo dire una cosa che mi dispiace molto. Insieme a Joele Anastasi e Federica Carruba Toscano porto avanti una compagnia importante, Vucciria Teatro, prodotta anche dal Teatro Bellini di Napoli. Abbiamo portato i nostri spettacoli praticamente ovunque: negli Stati Uniti, in Spagna, in Argentina e naturalmente in tutta Italia. Abbiamo calcato palcoscenici prestigiosi e continueremo a farlo. Eppure, per fare un esempio, il Teatro Stabile di Catania non ci considera. Non ci ospita, non ci invita. Questa situazione mi ricorda molto il percorso di Emma Dante, che ha dovuto aspettare molti anni prima di essere pienamente riconosciuta nella propria città. Credo che sia una caratteristica del contesto cittadino. Parlandone anche con altri colleghi, mi sono reso conto che, quando costruisci una realtà solida altrove e poi torni, rischi quasi di diventare ingombrante. È come se ti dicessero: ‘Hai trovato il tuo spazio fuori, continua a stare lì. Qui lascia posto a chi è rimasto’. Negli ultimi anni questa sensazione l’ho percepita chiaramente. Sono cambiate tre amministrazioni e tre direzioni artistiche del Teatro Stabile di Catania e, con l’ultima, non riusciamo nemmeno a ottenere un appuntamento. Credo che il problema sia soprattutto la mancanza di ascolto artistico. Una città che cambia direttore artistico e non osserva ciò che accade intorno a sé, ignorando quella che probabilmente è l’unica compagnia catanese impegnata stabilmente in tournée internazionali, non dovrebbe permetterselo. Dovrebbe almeno conoscerla, ospitarla, confrontarsi con il suo lavoro. Questo mi dispiace. Ma mi dispiace soprattutto da artista, ancora prima che sul piano personale. Per questo torno al punto di partenza: Nemo propheta in patria. Credo che questa espressione descriva perfettamente la situazioneˮ.

E, più in generale, si è sempre sentito compreso dalle persone che la circondavano?

“Sì, assolutamente. E in questo non c’è mai stata alcuna strategia. Dai miei genitori agli amici, da tutte le persone che mi sono state vicine, mi sono sempre sentito sostenuto. Sono sempre stato un treno. Ho fatto esattamente ciò che desideravo fare, anche quando andava contro lo status quo, contro ciò che veniva ritenuto giusto o sbagliato. Credo che la mia autenticità abbia avuto un ruolo importante. Le persone percepivano che ero coerente con le mie scelte e, alla fine, allargavano le braccia dicendomi semplicemente: ‘Va bene’. Capivano perché stessi seguendo quella strada. Ripensandoci oggi, credo di non aver mai incontrato un vero ostruzionismo da parte delle persone che mi volevano beneˮ.

Qual è stato, allora, il suo più grande gesto di ribellione artistica?

“Sa che non lo so? Forse il fatto stesso di non riuscire a rispondere è, in qualche modo, già un gesto di ribellione. Mi dia un altro punto di vista per pensarciˮ.

Prendiamo ad esempio allo status quo. Di fronte allo status quo si può scegliere se accettarlo oppure provare a metterlo in discussione.

“Allora la risposta è molto semplice. Sono sempre stato me stesso. E, tornando al nostro mestiere, spesso è proprio ciò che non dovresti fare. Ti viene chiesto di assecondare meccanismi, compromessi, dinamiche. A me, invece, non è mai interessato. Ho sempre seguito con determinazione ciò che sentivo di dover fare. Forse il mio vero atto di ribellione è proprio questo: essere rimasto fedele a me stesso. Naturalmente comporta dei rischi. Può significare perdere un lavoro oppure alcune persone lungo il cammino, proprio perché scegli di essere autentico. Credo sinceramente di esserlo. Non faccio mai qualcosa con l’intenzione di ferire gli altri, perché mi considero una persona buona e penso di avere una forte empatia. È chiaro, però, che nel tentativo di rimanere sempre autentici può capitare di ferire qualcuno involontariamente. Pensi, per esempio, a quando una persona è innamorata di un’altra e questo sentimento non viene ricambiato. Non c’è cattiveria: semplicemente l’autenticità dell’altro provoca sofferenza, perché le aspettative non coincidono. Se nella mia vita ho ferito qualcuno, è sempre accaduto in questo modo: perché sono rimasto fedele a me stesso. Per questo continuo a credere che la vera ribellione consista nell’essere autenticamente ciò che si è. Naturalmente senza mai smettere di accogliere il cambiamento, perché siamo esseri in continua evoluzione e la vita ci trasforma costantementeˮ.

Chi o che cosa ha, invece, ferito lei?

“La prima immagine che mi è venuta in mente, mentre mi poneva questa domanda, è stata una storia d’amore finita male. Subito dopo, però, ho pensato a come sono riuscito a trasformare quell’esperienza e sono tornato immediatamente a una prospettiva positiva. Qualunque ferita abbia ricevuto, da un fratello, da un amico o da un collega, ho sempre cercato di trasformarla in qualcosa di costruttivo. Sono un po’ come quei bambini che, dopo l’esplosione di una bomba atomica, osservano il deserto lasciato dalla distruzione, ma conservano uno sguardo pieno di vita, come se si chiedessero: ‘Chissà che cosa nascerà adesso’. La mia mente funziona così. Per fortuna, o forse purtroppo, riesce a trasformare anche ciò che è negativo in qualcosa di positivo, magari in una lezione di vita. Per questo, in realtà, non saprei dirle chi mi abbia davvero ferito. Sicuramente è accaduto, ma tendo a trasformare ogni esperienza. Quello che invece non sopporto è la cattiveria gratuita. Quella la respingo con decisione. Non mi piace la cattiveria e non mi piacciono le persone che fanno del male gratuitamente agli altriˮ.

Qual è la sua più grande vulnerabilità? Qual è il suo tallone d’Achille?

“Di base sono una persona insicura. Sono un ossimoro, perché sono tanto sicuro di me quanto insicuro di me. Mi rendo conto di essere difficile da gestire. Ho avuto una relazione durata undici anni e la persona con cui stavo mi diceva spesso: ‘È incredibile come, anche dopo undici anni, tu riesca ancora a sorprendermi’. Starmi dietro non è semplice, perché vado molto veloce, anche dal punto di vista mentale. Da bambino immaginavo di viaggiare su un treno e cercavo di fermarmi a ogni stazione per aspettare che i miei amici salissero. Mi rendevo conto, però, che la mia velocità era troppo elevata. A un certo punto ho scelto di proseguire il mio viaggio. Mi sono detto: ‘Chi riesce a sostenere il mio ritmo resterà sul treno. Chi non ci riesce non può chiedermi di fermarmi’. Questa sensazione diventava particolarmente intensa quando tornavo a Catania dopo essermi trasferito a Roma. Mi sono trasferito nel 2003 e, da allora, non ho mai interrotto il legame con la mia città. Ogni volta che tornavo, avevo la sensazione che Catania facesse riaffiorare le proprie radici dalla terra per trattenermi. Era una sensazione che mi faceva impazzire, perché avrei voluto restare, ma sapevo di non poterlo fare. Così, ogni volta, era come sradicare tutto. Probabilmente ho messo radici in così tanti luoghi che, con il tempo, sotto terra si sono intrecciate fino a dare la stabilità di un albero. All’inizio, invece, è stato doloroso, perché erano ancora fragili e disperse. Ripenso anche al mio percorso artistico. Quando ho iniziato a recitare appartenevo, per così dire, alla vecchia scuola. In quel contesto un attore non poteva essere anche un conduttore. Io, invece, facevo entrambe le cose e per questo venivo guardato con diffidenza dagli insegnanti. Un attore che conduceva programmi era considerato quasi inaccettabile. Si pensava perfino che chi faceva teatro non potesse fare cinema. A me sembrava un ragionamento privo di senso, perché la versatilità mi avrebbe permesso di lavorare di più. Ma, soprattutto, desideravo sperimentare tutto. È così anche nella vita. Mi piace fare tante cose e cerco di ritagliarmi il tempo per riuscirci. Credo che questa caratteristica sia diventata una forza, anche perché, nel frattempo, il mondo è cambiato proprio in quella direzione. Oggi la versatilità permette di essere più continui, più completi e, forse, anche più liberiˮ.

All’inizio dell’intervista ha citato due parole importanti: successo e fallimento. Che cosa rappresentano per lei?

“Sono due dimensioni dell’azione, due aspetti del fare. Una volta Massimo Romeo Piparo venne a trovarci in Accademia. Avevo frequentato anche un’altra Accademia a Roma. Prima di andarsene mi diede una pacca sulla spalla e disse: ‘Fate, fate, ragazzi. L’importante è fare’. In quel momento pensai che fosse una frase banale, quasi un modo per liquidarci. Invece è diventata uno dei principi guida della mia vita. È vero: l’importante è fare, mettere in moto le cose. Quando agisci, succede sempre qualcosa. Successo e fallimento, in fondo, sono inseparabili. Uno non potrebbe esistere senza l’altro. È come la felicità e la tristezza: non puoi conoscere davvero l’una senza aver sperimentato l’altra. Che cosa significa riuscire o non riuscire? Se qualcosa non funziona, se ne tenta un’altra. Faccio sempre l’esempio dei bambini che giocano a guardie e ladri nel cortile. Oggi perdi, domani vinci, ma dopodomani torni comunque a giocare. La vera vittoria sta proprio nel tornare, nel rialzarsi dopo una caduta, nel continuare ad agire a prescindere dal risultato. Trovo inutile identificare il proprio valore con un successo. Vedo molti attori dire: ‘Sto bene perché sto facendo questo film o questo spettacolo’, oppure: ‘Sto male perché in questo periodo non lavoro’. Ma il lavoro non è la vita. È soltanto una parte della vita. Bisogna accettare che oggi qualcosa possa andare bene e domani no. A quel punto le categorie di successo e fallimento perdono gran parte del loro significato. Può capitare che un progetto non funzioni. Va bene. Magari funzionerà quello successivo. E, se non accadrà nemmeno allora, si cambierà strada. Qualcosa, prima o poi, accade sempre. Se invece ci si ferma, allora sì che si perde. Il vero fallimento, secondo me, è smettere di camminareˮ.

Se il bambino che è stato incontrasse l’uomo che è oggi, da che cosa rimarrebbe stupito?

“Dal ritrovarsi esattamente uguale. Credo che quel bambino vedrebbe un altro bambino e che i due si abbraccerebbero. Non ho mai smesso di essere un bambino. Ho parlato spesso anche del gioco, perché continuo a giocare moltissimo. Penso davvero che si incontrerebbero due bambini. Non vedo un adulto e un bambino. Se oggi incontrassi il bambino che ero, gli direi grazie. Lo ringrazierei perché la sua fantasia inesauribile ha permesso all’Enrico adulto di continuare a guardare il mondo con gli stessi occhi e a stupirsi facilmente. Arriva un momento della vita in cui si può scegliere di smettere di osservare la realtà in questo modo, soprattutto quando il peso dell’esistenza finisce per soffocare quello sguardo. Mi riferisco anche al periodo storico che stiamo vivendo, pur sapendo che ogni epoca ha avuto le proprie difficoltà. Esiste sempre qualcosa che cerca di ricondurci entro le convenzioni. A me delle convenzioni non è mai importato. Cerco sempre di tornare all’ascolto di me stesso e di chiedermi: ‘Che cosa mi fa stare bene, senza fare del male agli altri?’. La risposta è sempre la stessa: giocare. E allora mi dico: ‘Gioca, Enrico. Continua a giocare’ˮ.