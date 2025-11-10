Enrico Trotto morto in classe al Liceo Varrone di Cassino per un malore, era insegnante di Storia e Filosofia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un professore di Storia e Filosofia del Liceo Varrone di Cassino, Enrico Trotto, è morto per un malore in classe, mentre si trovava a disposizione della scuola anche se i suoi alunni si trovavano in Trentino per uno stage. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, i paramedici non sono riusciti a rianimare l’insegnante.

Enrico Trotto morto per un malore

Durante la mattinata del 10 novembre un professore di Storia e Filosofia del Liceo Varrone di Cassino, in provincia di Frosinone, Enrico Trotto, ha accusato un malore mentre si trovava in classe.

L’insegnante si trovava “a disposizione”, come previsto dal suo orario di lavoro, ma non stava svolgendo lezione perché i suoi alunni si trovavano in Trentino per un stage.

Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, il professore si sarebbe accasciato a terra mentre stava chiacchierando con i colleghi e sarebbe morto dopo pochi minuti.

L’intervento del 118

I colleghi presenti hanno immediatamente chiamato il 118 e sul posto è arrivata in pochi minuti un’ambulanza per soccorrere il professore. Nel frattempo gli altri insegnanti hanno provato, senza successo, a rianimarlo.

Una volta arrivati nella classe dove Trotto si è sentito male, i paramedici hanno tentato di salvarlo utilizzando un defibrillatore in dotazione alla scuola, ma senza avere successo.

Non è stato possibile nemmeno tentare un trasporto in ospedale. Trotto è stato dichiarato morto sul posto.

Gli accertamenti della polizia e il ricordo della preside

Le circostanze improvvise della morte di Trotto hanno anche comportato l’arrivo presso l’istituto di una volante della polizia. Gli agenti hanno quindi interrogato i presenti, ricostruendo quanto accaduto.

Dopo una breve indagine, la polizia è arrivata alla conclusione che il decesso fosse avvenuto per cause completamente naturali e hanno escluso responsabilità altrui.

La dirigente scolastica del Liceo, Teresa Orlando, ha ricordato Trotto in un messaggio rivolto alla famiglia e a tutta la scuola:

Il professore Trotto non è stato soltanto un insegnante del Varrone ma una vera colonna portante del nostro Istituto. La sua dedizione, la sua passione per la materia era infinita. Tutti noi ricorderemo sempre la sua estrema gentilezza e cortesia, la grande disponibilità verso gli alunni e verso i colleghi.