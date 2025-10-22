Enrico Varriale a processo per stalking e lesioni all'ex, il giornalista parla in aula: "Lei folle di gelosia"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’ex giornalista sportivo della Rai Enrico Varriale si è difeso nel processo che lo vede imputato per stalking e lesioni nei confronti di una sua ex compagna, parlando della gelosia della donna. Varriale è già stato condannato a 10 mesi di carcere a giugno, sempre per le stesse accuse ma mosse da parte di un’altra donna.

Il nuovo processo per stalking e lesioni per Enrico Varriale

Enrico Varriale, ex giornalista sportivo della Rai, ha parlato a un processo che lo vede imputato per stalking e lesioni nei confronti di una sua ex compagna. I fatti risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022.

Secondo l’accusa, Varriale avrebbe tenuto nei confronti della sua ex: “Condotte reiterate di minaccia e molestia, avrebbe aggredito fisicamente la compagna in casa fino a farle perdere i sensi e causandole lesioni”, riporta l’agenzia di stampa Adnkronos.

Al giornalista viene contestato anche di aver contattato la vittima: “numeri anonimi, cercando di carpire notizie anche attraverso il controllo dei profili social”.

Cosa ha detto Enrico Varriale al processo

Varriale ha negato di aver mai picchiato la donna, con cui avrebbe avuto una relazione durata quattro mesi. Ha invece spiegato la testimonianza della vittima con una “scenata di gelosia”.

Nel pomeriggio è venuta a casa mia e si è chiusa in bagno con il mio telefono e dopo aver trovato alcuni messaggi fra me e una mia amica è andata via molto arrabbiata. Quella stessa sera poi è tornata a casa mia e trovandomi con un’amica, prima ha iniziato a offendere lei e poi a distruggere tutto quello che ho in casa.

Varriale ha poi proseguito, rispondendo alle domande del pubblico ministero:

Non sapevo come fermarla, tentavo di contenerla e lei a un certo punto ha detto che l'avevo colpita e che mi avrebbe denunciato. Poi ha chiamato un'ambulanza ed è andata via. Dopo quanto successo, la mia ex e mia figlia mi hanno proposto di andare a stare per qualche giorno a casa loro e così ho fatto.

La prima condanna a Varriale e il licenziamento

Il 13 giugno scorso, Enrico Varriale è stato condannato a 10 mesi di carcere per stalking e lesioni nei confronti di una sua ex compagna. La pena è stata sospesa.

Il giornalista dovrà pagare anche un risarcimento di 6mila euro alla vittima e dovrà partecipare a un percorso di recupero per uomini violenti.

La condanna ha causato il licenziamento dalla Rai di Varriale, che era stato sospeso già all’inizio delle indagini sul caso, nel 2021.