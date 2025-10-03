Enrico Varriale attacca la Rai dopo il licenziamento e svela la sentenza: "Da 4 anni mi impedisce di lavorare"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Guerra aperta tra Enrico Varriale e la Rai. Dopo essere stato licenziato per giusta causa da viale Mazzini, a seguito della condanna in primo grado per stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna, il giornalista non si è limitato ad annunciare l’impugnazione del provvedimento, ma è passato al contrattacco. Il vicedirettore di Rai Sport ha, da una parte, respinto le indiscrezioni su altre presunte ragioni della fine del rapporto lavorativo e, dall’altra ha svelato la condanna ricevuta dall’azienda per avergli impedito di lavorare.

La condanna in primo grado

Varriale ha ricevuto una condanna a 10 mesi (con pena sospesa) e al risarcimento di 6mila euro per stalking e lesioni contro l’ex compagna, per fatti risalenti al 2021. Il giornalista è indagato dal 2022 per le stesse accuse nei confronti di un’altra donna con cui ha avuto una relazione, che ha denunciato di aver subito violenze e minacce.

Secondo quanto riferito da Ansa, nel 2022 lo storico volto di Rai Sport avrebbe ricevuto dall’azienda un provvedimento di sospensione in via cautelare. Sanzione che il giornalista nega in una nota, con la quale tiene a chiarire alcuni aspetti della vicenda.

Enrico Varriale alla conduzione del processo del lunedì

Il licenziamento di Enrico Varriale

Sul licenziamento di Enrico Varriale sono circolate indiscrezioni, riportate dal Corriere della Sera, che riconducono le ragioni del provvedimento per giusta causa non alle sue vicende giudiziarie ma a “violazione degli impegni da lui sottoscritti nel contratto”, relativi a comportamenti “gravemente scorretti” avuti dal giornalista in servizio.

Nella nota diffusa alla stampa, Enrico Varriale definisce “tendenziose e provocatorie” queste voci che collegano l’allontanamento ad altre ragioni

“Ricordando il principio costituzionale della presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, considero tendenziose e provocatorie le indiscrezioni di alcuni organi di stampa che, citando ‘fonti ufficiose Rai’, ipotizzano altre ragioni alla base della decisione aziendale. Ribadisco la mia fiducia nei Giudici e resto convinto che, sia in sede penale che giuslavoristica, riuscirò a dimostrare la bontà delle mie ragioni, a cominciare dalla impugnativa del licenziamento, per la quale ho già conferito mandato ai miei legali”

La condanna alla Rai

Varriale ha quindi reso pubblica la sua versione della vicenda, smentendo la sospensione e aggiungendo il particolare della condanna per dequalificazione ricevuta da viale Mazzini, per non avergli permesso di condurre.

“La Rai, che negli ultimi quattro anni mi ha totalmente impedito di fare il mio lavoro (ma non mi ha mai sospeso cautelarmente dal servizio non essendoci motivazione per farlo), è già stata condannata dal Tribunale di Roma lo scorso 22 gennaio 2025 per la dequalificazione professionale operata nei miei confronti – ha rivelato – La relativa sentenza, solo parzialmente ottemperata dall’Azienda, non è stata da me finora resa pubblica per il rispetto che ho sempre avuto per la Rai, di cui sono parte da quasi 40 anni”