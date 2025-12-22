Enrico Varriale condannato a 7 mesi con pena sospesa per minacce all'ex, dovrà anche versare 2 mila euro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il tribunale di Roma ha condannato il giornalista Enrico Varriale a 7 mesi con pena sospesa per minacce nei confronti dell’ex compagna. Il giudice ha riqualificato lo stalking in minacce e disposto il pagamento di 2 mila euro. I fatti contestati risalgono al periodo tra dicembre 2021 e febbraio 2022, con l’indagine avviata dopo la denuncia della ex.

Enrico Varriale condannato per minacce all’ex compagna

Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha condannato Enrico Varriale a 7 mesi di reclusione con pena sospesa per il reato di minacce nei confronti di una ex compagna.

Nel dispositivo, il giudice ha riqualificato l’originaria accusa di stalking in minacce e ha disposto il pagamento di una provvisionale di 2 mila euro in favore della parte civile.

ANSA Condannato a 7 mesi (con pena sospesa) il giornalista Enrico Varriale per minacce all’ex compagna

La Procura aveva chiesto l’assoluzione per l’ipotesi di stalking e una condanna a 6 mesi per le lesioni. La sentenza riguarda fatti avvenuti tra dicembre 2021 e febbraio 2022, periodo durante il quale, secondo l’accusa, il giornalista avrebbe messo in atto condotte reiterate di minaccia e molestia.

I fatti contestati e la riqualificazione dell’accusa

Secondo quanto emerso nel processo, la relazione tra Varriale e l’ex compagna sarebbe durata circa quattro mesi e sarebbe degenerata in una serie di episodi conflittuali. Alla base della denuncia ci sono presunte minacce e un’aggressione fisica avvenuta durante una lite domestica.

Il tribunale ha escluso la sussistenza dello stalking, ritenendo invece provate le minacce. Tra gli elementi valutati, anche alcune telefonate effettuate con numeri anonimi. In aula, l’imputato ha sempre respinto le accuse, sostenendo di non aver mai minacciato né colpito la donna.

Durante un’udienza precedente, Varriale aveva dichiarato: “Ho cercato solo di contenere una situazione degenerata, ma non l’ho mai minacciata né picchiata”.

La precedente condanna

La sentenza si inserisce in un quadro giudiziario già complesso per il giornalista, che lo scorso giugno era stato condannato a 10 mesi, sempre con pena sospesa, per stalking e lesioni nei confronti di un’altra ex compagna.

In seguito a quella decisione, la Rai aveva disposto il licenziamento per giusta causa, motivandolo con la gravità dei procedimenti penali a suo carico e con l’esistenza di una condanna di primo grado.

I legali del giornalista hanno criticato l’esito del processo e annunciato la volontà di valutare un ricorso in appello dopo il deposito delle motivazioni. In una nota, la difesa ha parlato di “un processo pieno di contraddizioni” e ha ribadito l’estraneità dell’imputato alle accuse più gravi.

“È impossibile capire cosa sia successo in questo processo – affermano gli avvocati Fabio Lattanzi ed Ester Molinaro – Varriale, accusato di stalking è stato condannato per minaccia. Come si è potuti arrivare ad una condanna per minaccia non è comprensibile. Un processo pieno di menzogne”.

“Due i dati certi – hanno poi concluso i due legali – La persona offesa si è introdotta nella casa di Varriale ha insultato l’amica, ha insultato Varriale e ha distrutto casa. Una sola minaccia quella effettuata dalla persona offesa con un messaggio che diceva: ‘trattasi di scambiare la cioccolata per la merda … ti renderai conto presto e come se te ne renderai conto. Siamo pronti a ricorrere in appello”.