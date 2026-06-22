Enrico Varriale condannato per stalking e lesioni aggravate pure in appello, confermati 10 mesi e pena sospesa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a 10 mesi di reclusione con pena sospesa per Enrico Varriale, accusato di stalking e lesioni aggravate verso una ex compagna. Il giornalista ha già subito una seconda condanna a 7 mesi in primo grado per una vicenda analoga. Con le attuali norme attuali, la sospensione condizionale prevede l’obbligo di frequentare percorsi di recupero, a pena di revoca del beneficio.

Enrico Varriale condannato in appello per stalking e lesioni

I giudici della prima sezione penale della Corte d’Appello di Roma hanno confermato la condanna a 10 mesi di reclusione nei confronti del giornalista televisivo Enrico Varriale.

Il verdetto di secondo grado ribadisce la sentenza emessa nel giugno 2025 dal giudice monocratico, che aveva ritenuto l’imputato colpevole dei reati di atti persecutori (stalking) e lesioni aggravate ai danni di una sua ex compagna.

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I magistrati hanno concesso la sospensione condizionale della pena, disponendo che la sanzione rimanga bloccata. Per il giornalista non si tratta dell’unico guaio giudiziario: lo scorso dicembre è stato infatti condannato in primo grado a 7 mesi (sempre con il beneficio della sospensione) per un altro caso di minacce e lesioni sollevato da una seconda ex fidanzata.

Pena sospesa, cos’è e cosa significa per il condannato

La pena sospesa (sospensione condizionale della pena) è un beneficio previsto dal Codice Penale che permette al condannato di non scontare la sanzione applicata dal giudice.

Il meccanismo si attiva solo se la condanna alla reclusione non supera il limite massimo dei 2 anni. Se il reato commesso è un delitto, la pena rimane congelata per un periodo di 5 anni: se in questo lasso di tempo il soggetto non commette nuovi reati della stessa indole e rispetta gli obblighi di legge, il reato si estingue definitivamente.

Una volta ottenuta la dichiarazione di estinzione dal Giudice dell’esecuzione, la condanna non compare più nel Certificato generale del casellario giudiziale (la cosiddetta fedina penale), azzerando le ripercussioni sulla vita lavorativa del condannato.

Obblighi, percorsi di recupero e revoca del beneficio

In base all’articolo 165 del Codice Penale, il giudice può subordinare la concessione della pena sospesa al pagamento di risarcimenti o provvisionali alla vittima.

Nei casi specifici di violenza di genere, come i reati di maltrattamenti e stalking, la legge italiana prevede che il beneficio sia sempre vincolato alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti specializzati.

Il mancato adempimento di questi obblighi comporta l’immediata revoca della misura. La revoca scatta obbligatoriamente anche se il soggetto commette un nuovo reato durante i 5 anni di osservazione, o se riceve una condanna precedente la cui pena, sommata a quella già sospesa, supera il tetto dei 2 anni. In questo caso, il condannato dovrà scontare la sanzione in carcere.