Enrico Varriale licenziato dalla Rai, dopo la condanna per lesioni e stalking alla ex fece causa all'azienda

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Enrico Varriale è stato licenziato per giusta causa dalla Rai. Il giornalista sportivo era stato condannato in primo grado, nello scorso mese di giugno, per stalking e lesioni nei confronti di una donna ed è coinvolto in un altro procedimento penale con accuse simili. Negli scorsi mesi era stato già sospeso in via cautelare dall’azienda cui aveva fatto causa.

Enrico Varriale licenziato dalla Rai

Si è concluso con un licenziamento per giusta causa il lungo rapporto di lavoro tra il giornalista sportivo Enrico Varriale e la Rai. L’azienda ha preso questo provvedimento dopo la sua condanna in primo grado per stalking e lesioni.

In realtà tale decisione non è stata motivata formalmente come risposta ai due procedimenti penali nei quali Varriale è coinvolto: gli sono stati infatti imputati comportamenti giudicati gravemente scorretti e in violazione degli impegni sottoscritti nel contratto.

IPA

Enrico Varriale era entrato in Rai nel 1986

I due procedimenti penali per stalking e lesioni

Il licenziamento era comunque nell’aria. Negli scorsi mesi, Enrico Varriale era stato sospeso in via cautelare dalla Rai – che comunque non gli aveva tolto lo stipendio – in attesa della sentenza di primo grado che poi è arrivata e lo ha ritenuto colpevole. Il giornalista è stato condannato a dieci mesi di reclusione, con pena sospesa, e al pagamento di 6 mila euro di risarcimento per la vittima.

Si tratta questo del primo procedimento penale, quello che gli è stato mosso da una donna, una giovane imprenditrice, che lo ha denunciato per stalking e lesioni. Varriale è stato condannato in primo grado per aver, tra le altre cose, come si legge nella sentenza, “sbattuto la donna violentemente al muro, scuotendole e percuotendole le braccia e sferrandole violentemente dei calci”.

L’uomo è coinvolto poi in un secondo procedimento penale, sempre per stalking e lesioni, che è ancora in corso ed è partito dalla denuncia di una donna con cui Varriale aveva avuto una relazione. Questa aveva accusato il giornalista di averle dato uno schiaffo e di averla chiusa in casa, nel momento in cui lei aveva fatto intendere di voler scappare. Varriale l’avrebbe poi tempestata di messaggi, molestie, agguati sotto casa, telefonate anonime con voce mascherata nella quale le preannunciava la sua morte.

La carriera del noto giornalista

Il congedo da parte della Rai è arrivato con un annuncio al cdr dal direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca. “Cari colleghi, vi informo che il rapporto tra la Rai e il collega Enrico Varriale è stato risolto per giusta causa. Cordiali saluti”, si legge nella comunicazione avvenuta via mail.

I rapporti tra l’azienda ed Enrico Varriale erano tesi ormai da tempo. Un anno fa il giornalista aveva fatto causa a viale Mazzini per demansionamento, chiedendo di tornare a condurre e, come scrive il Corriere della Sera, sono prevedibili nuovi appelli per rovesciare la decisione del licenziamento.

Enrico Varriale, 65 anni, era entrato in Rai nel 1986. Tre anni dopo era passato dalla sede regionale di Napoli a quella centrale di Roma. Qui entrò a far parte della redazione sportiva del TG3, diretta da Aldo Biscardi, fino a diventare inviato di punta per “Il processo del lunedì”. Nel corso degli anni ha quindi partecipato a programmi come “90º minuto”, “La Domenica Sportiva” e “Stadio Sprint”. Nel gennaio 2019 era stato nominato vicedirettore di Rai Sport, ruolo che ha tenuto fino all’estate del 2020.