Entra al Carrefour di Ventimiglia di notte e prende birre e tonno, poi picchia la guardia per scappare

Arresto per rapina delle forze dell’ordine a Ventimiglia. Nella notte del 21 giugno 2025, un cittadino marocchino di 43 anni, senza fissa dimora e irregolare in Italia, è stato fermato in flagranza di reato all’interno del supermercato Carrefour di via Roma. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre tentava di sottrarre merce senza pagare.

Dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo si era introdotto nel supermercato durante le ore notturne, trattenendosi tra le corsie per un periodo prolungato. Il personale di sicurezza lo ha osservato mentre riponeva nel suo zaino diversi prodotti alimentari e bevande alcoliche, tra cui 11 bottiglie di birra e 13 confezioni di tonno e insalate, per un valore complessivo di 86 euro. Tentando di uscire senza pagare, è stato fermato da un addetto alla sicurezza.

Reazione violenta e intervento della polizia

Alla richiesta di restituire la merce, l’uomo ha reagito con violenza, spintonando l’addetto alla sicurezza e causandogli delle lesioni. Ha poi tentato di fuggire, ma l’intervento tempestivo del personale di sicurezza e degli agenti di polizia ha impedito la sua fuga. La refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato.

Conseguenze legali

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata successiva, presso il Tribunale di Imperia, si è svolto il giudizio per direttissima. L’uomo ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa per il reato di rapina impropria.

Un altro arresto a Ventimiglia

In un’altra operazione, il 20 giugno 2025, un uomo di 52 anni è stato arrestato a Ventimiglia per gravi violazioni nei confronti della madre. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Imperia, che ha emesso misure cautelari per reati previsti dagli articoli del Codice Penale. L’indagine, iniziata nella seconda settimana di giugno, ha portato alla luce le reiterate violazioni commesse dall’uomo.

Misure cautelari e presunzione di innocenza

La custodia cautelare in carcere è stata adottata durante le indagini preliminari, mantenendo la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di rispettare i diritti dell’indagato, nonostante la gravità delle accuse.

