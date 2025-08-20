Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una furiosa aggressione per motivi di gelosia si è verificata pochi giorni fa a Foligno, dove un 33enne è stato denunciato dalla Polizia dopo aver minacciato e tentato di colpire un rivale in amore. L’uomo, titolare di licenza di porto d’armi per uso venatorio, si è introdotto con la forza nell’abitazione della vittima, brandendo un bastone e minacciando ulteriori violenze. L’intervento tempestivo della Volante ha scongiurato il peggio. L’episodio è stato ricostruito dagli agenti, che hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi e alla denuncia del responsabile per minacce gravi ed aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta in un contesto di tensione personale e sentimentale. La Polizia è intervenuta dopo la richiesta di aiuto della vittima, che aveva segnalato gravi minacce ricevute da un conoscente. Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno ricostruito l’accaduto e identificato il responsabile, un uomo di 33 anni già in possesso di licenza di porto d’armi.

L’irruzione nell’abitazione e le minacce

L’episodio si è verificato presso l’abitazione della persona offesa, che si è vista costretta a chiamare la Polizia dopo aver subito una serie di minacce particolarmente gravi. Secondo la ricostruzione degli agenti, il 33enne si è presentato a casa del rivale, ha sfondato il cancello a calci e si è precipitato nel giardino impugnando un bastone, alla ricerca dell’uomo con cui aveva un contenzioso legato a una ragazza. La situazione è degenerata quando l’aggressore ha minacciato di tornare armato di fucile e di uccidere la vittima.

Il ruolo decisivo della madre della vittima

La presenza della madre della vittima si è rivelata fondamentale per evitare conseguenze ancora più gravi. Accortasi dell’intrusione, la donna ha affrontato l’aggressore, inducendolo ad allontanarsi dall’abitazione. Tuttavia, prima di lasciare il luogo, il 33enne ha reiterato le sue minacce, promettendo di tornare con un’arma da fuoco.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Pochi minuti dopo, la Volante è giunta sul posto, impedendo che la situazione potesse degenerare in una nuova aggressione. Gli agenti hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e hanno ricostruito in modo dettagliato la dinamica dei fatti. È emerso che l’aggressore, spinto dalla gelosia, aveva pianificato l’irruzione e aveva con sé un bastone, pronto a usarlo contro il rivale.

Il ritiro delle armi e la denuncia

Considerata la gravità delle minacce e il rischio concreto di un’escalation di violenza, la Polizia ha proceduto al ritiro cautelare delle armi detenute dal 33enne per uso venatorio. Successivamente, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, con l’accusa di minacce gravi ed aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento.

Le accuse e la presunzione di innocenza

Le accuse mosse nei confronti dell’indagato sono pesanti e comprendono diversi reati: minacce gravi ed aggravate per le frasi rivolte alla vittima, violazione di domicilio per l’ingresso forzato nell’abitazione altrui e danneggiamento per aver sfondato il cancello. Tuttavia, come previsto dalla legge, l’uomo deve essere considerato innocente fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.

Il contesto: gelosia e tensioni personali

L’episodio ha avuto origine da motivi di gelosia, legati a una ragazza contesa tra i due uomini. La tensione è sfociata in una aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se non fosse stato per l’intervento tempestivo della madre della vittima e della Polizia. Il caso mette in luce quanto le dinamiche personali possano degenerare in episodi di violenza e minacce, soprattutto quando sono coinvolte armi.

Le indagini e le misure preventive

La Polizia di Foligno ha agito con rapidità, non solo ricostruendo i fatti ma anche adottando misure preventive per evitare ulteriori rischi. Il ritiro delle armi è stato disposto in via cautelare, proprio per impedire che l’indagato potesse mettere in atto le minacce pronunciate durante l’irruzione.

Conclusioni

L’episodio di aggressione e minacce avvenuto a Foligno rappresenta un esempio di come le tensioni personali possano sfociare in atti di violenza, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini. La vicenda si è conclusa con una denuncia e il sequestro delle armi, ma resta alta l’attenzione su episodi simili che, purtroppo, continuano a verificarsi in diversi contesti.

