Entra da una finestra nel municipio di Castel Volturno e devasta gli uffici, arrestato grazie a una dipendente

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Un’intrusione notturna finita con le manette: è entrato nel Palazzo comunale di Castel Volturno (Caserta) approfittando di una finestra rimasta aperta per un guasto ed è riuscito a portare a termine il furto. L’allarme è scattato grazie a una segnalazione di una dipendente, che ha permesso alle forze dell’ordine di intercettare il responsabile. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L’allarme nella notte a Castel Volturno

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno sono arrivati nella sede comunale nelle prime ore della mattinata, dopo la segnalazione di un furto in corso trasmessa dalla Centrale Operativa della Questura di Caserta.

Una dipendente aveva visto poco prima un uomo negli uffici dell’Anagrafe e aveva avvisato le forze dell’ordine.

Il materiale recuperato

Controllando l’esterno dell’edificio, i poliziotti hanno notato l’uomo uscire da una porta di emergenza con una busta di plastica. Dopo averlo fermato, lo hanno perquisito: sono stati trovati un computer portatile, un tablet e altri oggetti, fra cui alcuni utensili.

Gli accertamenti, svolti anche con la Polizia Scientifica, hanno permesso di ricostruire l’accesso alla struttura: l’uomo sarebbe entrato da una finestra rimasta aperta per un guasto. Negli uffici sono stati rilevati ingenti danneggiamenti su tre piani, con porte divelte, armadi forzati e locali messi a soqquadro. Nell’ufficio Anagrafe è stata trovata una cassaforte scardinata, oltre ad attrezzi ritenuti presumibilmente utilizzati per forzare accessi e arredi.

Disposti gli arresti domiciliari

Il materiale informatico è stato riconosciuto come appartenente al Comune; uno degli utensili è stato sequestrato.

L’uomo, già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, al termine delle attività di polizia giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Polizia di Stato